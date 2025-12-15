Nuorten mielen hyvinvointia työelämässä tukenut Mielihyvin duunissa -hanke päättyy 15.12.2025 13:16:10 EET | Tiedote

Nuorten mielen hyvinvoinnin tuki työelämässä ja työelämän siirtymävaiheessa – Mielihyvin duunissa 2.0 (RRP5) -hanke päättyy tämän vuoden lopussa. Hankkeen kansallisena tavoitteena on ollut lisätä nuoria työllistävien työpaikkojen ja koulutussektorin tietoisuutta nuorten mielen hyvinvointia vahvistavista toimintatavoista ja menetelmistä sekä mielenterveyden haasteista. Keski-Suomessa hankkeella on vahvistettu myös hyvinvointialueen ja työkykyä ja työllistymistä tukevien tahojen välistä yhteistyötä ja osaamista mielen hyvinvoinnin tukemisessa.