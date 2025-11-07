Scanfil ja Valmet lujittavat yhteistyötään elektroniikan sopimusvalmistuksessa
Scanfil Oyj Lehdistötiedote 16.12.2025 klo 9.00
Scanfil ja Valmet lujittavat yhteistyötään elektroniikan sopimusvalmistuksessa
Scanfil ja Valmet ovat sopineet yhteistyön laajentamisesta uusiin maantieteellisiin alueisiin ja tuotteisiin. Uudet sopimukset tukevat Valmetin maantieteellistä läsnäoloa ja kasvua useiden tuotteiden ja tuoteperheiden kautta.
"Meillä Valmetilla on erittäin korkeat standardit kumppaneillemme ja arvostamme strategista yhteistyötä. Scanfil on pitkän linjan kumppani, joka ymmärtää liiketoimintatarpeemme. Uuden Lead the Way -strategian lanseerauksen jälkeen aloitimme kartoittamaan mahdollisia yhteistyökumppaneita, jotka voisivat tukea meitä kunnianhimoisten kasvutavoitteidemme saavuttamisessa", kertoo Heikki Huida, Valmetin EMS-kategoriapäällikkö. "Scanfil valittiin, koska maantieteellisesti heidän operaationsa kattavat hyvin Valmetin strategiset kasvualueet Aasian- ja Tyynenmeren alueella ja Yhdysvalloissa. Myös yrityksen tuotannon hyvä laatu, toimitusvarmuus ja can do -palveluasenne olivat tärkeitä valintakriteerejä.”
Suurin osa uusista projekteista alkaa vuoden 2025 viimeisellä vuosineljänneksellä. Kaikkien projektien odotetaan olevan tuotannossa vuoden 2026 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.
“Yhteistyömallimme tukee Valmetin uudistunutta strategiaa ja nyt solmitut sopimukset tuovat uutta liiketoimintaa monille tehtaillemme erityisesti Atlantan-tehtaalle Yhdysvalloissa ja Johor Bahrun -tehtaalle Malesiassa”, täydentää Juuso Boman, Scanfilin Global Account Manager.
Sekä Scanfil että Valmet ovat saavuttaneet EcoVadisin kultaluokituksen, mikä korostaa kummankin yrityksen sitoutumista korkeisiin vaatimuksiin ja kunnianhimoisiin liiketoimintatavoitteisiin. Scanfil on ollut Valmetin luottokumppani yli 20 vuoden ajan.
Lisätietoja:
Juuso Boman
Global Account Manager, Scanfil Oyj
juuso.boman@scanfil.com
Heikki Huida
EMS-kategoriapäällikkö, Valmet Oyj
heikki.huida@valmet.com
Scanfil lyhyesti
Scanfil Oyj on Euroopan suurin pörssinoteerattu elektroniikan sopimusvalmistaja (EMS), jonka liikevaihto vuonna 2024 oli 780 miljoonaa euroa. Yhtiö palvelee globaaleja toimialajohtajia Industrial-, Energy & Cleantech-, ja Medtech & Life Science- asiakassegmenteillä. Palveluvalikoimaan kuuluvat suunnittelupalvelut, prototyyppien valmistus, valmistettavuusanalyysi (DFM), testauskehitys-, toimitusketju- ja logistiikkapalvelut, piirilevyjen ladonta, osakokonaisuuksien ja komponenttien valmistus sekä monimutkaiset järjestelmäintegrointipalvelut. Scanfilin tavoitteena on lisätä asiakkaiden arvoa heidän kilpailukykyään parantamalla ja olemalla kansainvälisesti heidän ensisijainen hankintaketjukumppaninsa ja pitkäaikainen valmistuskumppaninsa. Scanfilin pisin asiakassuhde on kestänyt yli neljä vuosikymmentä. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen toimituskyky ja 11 tuotantolaitosta neljällä mantereella. www.scanfil.com
Valmet lyhyesti
Valmet kuuluu maailman johtaviin prosessiteollisuutta palveleviin teknologiayhtiöihin. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa koko elinkaaren ajan, tarjoten ensiluokkaisia teknologioita ja palveluita sekä toimintakriittisiä automaatio- ja virtauksensäätöratkaisuja. Yli 225 vuoden teollisen kokemuksen sekä asiakkaita lähellä toimivan, yli 19 000 asiantuntijan maailmanlaajuisen tiimin tukemana olemme ainutlaatuisessa asemassa luomassa huomisen uudistavaa teollisuutta. Vuonna 2024 Valmetin liikevaihto oli noin 5,4 miljardia euroa. Pääkonttorimme sijaitsee Espoossa, ja asiantuntijoitamme työskentelee noin 40 maassa eri puolilla maailmaa. Valmetin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.valmet.com
Avainsanat
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Scanfil Oyj
Scanfil Kommer att Leverera TOMRA S2 Rugged Plus Pantmaskiner till Polska Marknaden7.11.2025 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Scanfil plc Pressmeddelande 7 november 2025 kl. 7.00 CET Scanfil Kommer att Leverera TOMRA S2 Rugged Plus Pantmaskiner till Polska Marknaden ”Vi är glada över TOMRA-leveranserna i Polen. Vårt partnerskap med TOMRA går tillbaka till 2005, och sedan 2010 har vi samarbetat om produktion av deras pantmaskiner i Polen. Marknadsutsikterna i Europa är mycket positiva, eftersom EU strävar efter att öka återvinningsgraden för dryckesbehållare. TOMRA är en ledande global leverantör av pantmaskiner och EU:s ökade mål skapar en betydande tillväxtpotential i Europa”, säger Lars Skanke, försäljningsdirektör av Energy & Cleantech på Scanfil. TOMRA S2 Rugged Plus pantmaskiner kommer att tillverkas i Scanfils fabriker i Myslowice i Polen och Pärnu i Estland. Båda anläggningarna är specialiserade på plåttillverkning och komplex systemintegration. Scanfil ger TOMRA en heltäckande lösning som täcker allt från inköp till tillverkning och leverans till installationsplatsen. Mer information: Lars Skanke Förs
Scanfil toimittaa TOMRA:n S2 Rugged Plus -palautusautomaatit Puolan markkinoille7.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Scanfil Oyj Lehdistötiedote 7.11.2025 klo 8.00 Scanfil toimittaa TOMRA:n S2 Rugged Plus -palautusautomaatit Puolan markkinoille ”Olemme innoissamme TOMRA:n toimituksista Puolaan. Yhteistyömme TOMRA:n kanssa alkoi vuonna 2005, ja vuodesta 2010 lähtien olemme yhdessä kehittäneet palautusautomaattiratkaisuja Puolassa. Euroopan markkinanäkymät ovat hyvin myönteiset, sillä EU:n tavoitteena on nostaa juomapakkausten kierrätysastetta. TOMRA on palautusautomaattien johtava toimittaja maailmanlaajuisesti, ja EU:n kasvaneet tavoitteet luovat merkittävää kasvupotentiaalia Euroopassa", sanoo Scanfilin Energy & Cleantechin myyntijohtaja Lars Skanke. TOMRA S2 Rugged Plus -palautusautomaatteja valmistetaan Scanfilin Myslowicen tehtaalla Puolassa ja Pärnun tehtaalla Virossa. Molemmat tehtaat ovat erikoistuneet ohutlevyvalmistukseen ja monimutkaisiin järjestelmäintegraatioihin. Scanfil tarjoaa TOMRA:lle kokonaisvaltaisen palvelun, joka kattaa kaiken hankinnasta valmistukseen ja toimitukseen asennuspaik
Scanfil to Deliver TOMRA’s S2 Rugged Plus Reverse Vending Machines for Polish Market7.11.2025 08:00:00 EET | Press release
Scanfil plc Press Release 7 November 2025 at 7.00 a.m. CET Scanfil to Deliver TOMRA’s S2 Rugged Plus Reverse Vending Machines for Polish Market “We are excited about the TOMRA deliveries in Poland. Our partnership with TOMRA goes back to 2005, and since 2010 we have been collaborating on the production of their reverse vending solutions in Poland. The market outlook in Europe is very positive, as the EU aims to increase recycling rates for beverage containers. TOMRA is a leading global reverse vending provider, and EU’s increased targets create significant growth potential in Europe,” says Lars Skanke, Director of Energy & Cleantech Sales at Scanfil. The TOMRA S2 Rugged Plus reverse vending machines will be manufactured at Scanfil’s Myslowice site in Poland, and Pärnu site in Estonia. Both facilities specialize in sheet metal manufacturing and complex system integration. Scanfil provides TOMRA with a comprehensive solution, covering everything from sourcing to manufacturing and deliver
Scanfil och Stäubli Robotics bildar strategiskt partnerskap för att driva innovation19.9.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Scanfil och Stäubli Robotics har ingått ett strategiskt partnerskap för att driva innovation. Genom samarbetet tillverkar Scanfil Stäubl robotstyrenheter på Suzhou-fabriken.
Scanfil ja Stäubli Robotics solmivat strategisen kumppanuuden vauhdittaakseen innovaatioita19.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Scanfil ja Stäubli Robotics ovat solmineet strategisen kumppanuuden edistääkseen innovaatioita. Yhteistyön myötä Scanfil valmistaa Stäublin robottien ohjaimia Suzhoun tehtaalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme