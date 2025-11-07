Scanfil Oyj Lehdistötiedote 16.12.2025 klo 9.00

Scanfil ja Valmet lujittavat yhteistyötään elektroniikan sopimusvalmistuksessa

Scanfil ja Valmet ovat sopineet yhteistyön laajentamisesta uusiin maantieteellisiin alueisiin ja tuotteisiin. Uudet sopimukset tukevat Valmetin maantieteellistä läsnäoloa ja kasvua useiden tuotteiden ja tuoteperheiden kautta.

"Meillä Valmetilla on erittäin korkeat standardit kumppaneillemme ja arvostamme strategista yhteistyötä. Scanfil on pitkän linjan kumppani, joka ymmärtää liiketoimintatarpeemme. Uuden Lead the Way -strategian lanseerauksen jälkeen aloitimme kartoittamaan mahdollisia yhteistyökumppaneita, jotka voisivat tukea meitä kunnianhimoisten kasvutavoitteidemme saavuttamisessa", kertoo Heikki Huida, Valmetin EMS-kategoriapäällikkö. "Scanfil valittiin, koska maantieteellisesti heidän operaationsa kattavat hyvin Valmetin strategiset kasvualueet Aasian- ja Tyynenmeren alueella ja Yhdysvalloissa. Myös yrityksen tuotannon hyvä laatu, toimitusvarmuus ja can do -palveluasenne olivat tärkeitä valintakriteerejä.”

Suurin osa uusista projekteista alkaa vuoden 2025 viimeisellä vuosineljänneksellä. Kaikkien projektien odotetaan olevan tuotannossa vuoden 2026 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

“Yhteistyömallimme tukee Valmetin uudistunutta strategiaa ja nyt solmitut sopimukset tuovat uutta liiketoimintaa monille tehtaillemme erityisesti Atlantan-tehtaalle Yhdysvalloissa ja Johor Bahrun -tehtaalle Malesiassa”, täydentää Juuso Boman, Scanfilin Global Account Manager.

Sekä Scanfil että Valmet ovat saavuttaneet EcoVadisin kultaluokituksen, mikä korostaa kummankin yrityksen sitoutumista korkeisiin vaatimuksiin ja kunnianhimoisiin liiketoimintatavoitteisiin. Scanfil on ollut Valmetin luottokumppani yli 20 vuoden ajan.



Lisätietoja:

Juuso Boman

Global Account Manager, Scanfil Oyj

juuso.boman@scanfil.com



Heikki Huida

EMS-kategoriapäällikkö, Valmet Oyj

heikki.huida@valmet.com

Scanfil lyhyesti

Scanfil Oyj on Euroopan suurin pörssinoteerattu elektroniikan sopimusvalmistaja (EMS), jonka liikevaihto vuonna 2024 oli 780 miljoonaa euroa. Yhtiö palvelee globaaleja toimialajohtajia Industrial-, Energy & Cleantech-, ja Medtech & Life Science- asiakassegmenteillä. Palveluvalikoimaan kuuluvat suunnittelupalvelut, prototyyppien valmistus, valmistettavuusanalyysi (DFM), testauskehitys-, toimitusketju- ja logistiikkapalvelut, piirilevyjen ladonta, osakokonaisuuksien ja komponenttien valmistus sekä monimutkaiset järjestelmäintegrointipalvelut. Scanfilin tavoitteena on lisätä asiakkaiden arvoa heidän kilpailukykyään parantamalla ja olemalla kansainvälisesti heidän ensisijainen hankintaketjukumppaninsa ja pitkäaikainen valmistuskumppaninsa. Scanfilin pisin asiakassuhde on kestänyt yli neljä vuosikymmentä. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen toimituskyky ja 11 tuotantolaitosta neljällä mantereella. www.scanfil.com

Valmet lyhyesti

Valmet kuuluu maailman johtaviin prosessiteollisuutta palveleviin teknologiayhtiöihin. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa koko elinkaaren ajan, tarjoten ensiluokkaisia teknologioita ja palveluita sekä toimintakriittisiä automaatio- ja virtauksensäätöratkaisuja. Yli 225 vuoden teollisen kokemuksen sekä asiakkaita lähellä toimivan, yli 19 000 asiantuntijan maailmanlaajuisen tiimin tukemana olemme ainutlaatuisessa asemassa luomassa huomisen uudistavaa teollisuutta. Vuonna 2024 Valmetin liikevaihto oli noin 5,4 miljardia euroa. Pääkonttorimme sijaitsee Espoossa, ja asiantuntijoitamme työskentelee noin 40 maassa eri puolilla maailmaa. Valmetin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. www.valmet.com