Voit nyt lähettää Kelaan myös saamenkielisen viestin
Kela on ottanut käyttöön viestipalvelun myös saamenkielisessä asiointipalvelussa. Tarvitset saamenkielisen viestin lähettämiseen saamenkielisen näppäimistön.
Henkilökohtaisia Kela-asioita ei voi hoitaa sähköpostitse, koska se ei ole tietoturvallista. Viestien lähettäminen ja vastaanottaminen OmaKelassa sen sijaan on tietoturvallista. Kela on nyt ottanut käyttöön viestipalvelun myös OmaKelan saamenkielisissä versioissa MuKelassa ja MuuKelassa.
Viestillä voit kysyä omista tukiasioistasi, saada neuvontaa kiireettömissä asioissa ja lähettää lisätietoja. Voit myös lähettää viestin, kun asioit toisen henkilön puolesta.
Viestisi ohjautuu Kelan saamenkieliseen palveluun. Huomaa, että viesteihin vastaamisessa voi olla viivettä.
Jos asiallasi on kiire, ota yhteyttä Kelan puhelinpalveluun tai pyydä, että Kelasta soitetaan sinulle takaisin. Voit jättää yhteydenottopyynnön sähköpostitse osoitteeseen saame@kela.fi. Kirjoita sähköpostiin nimesi ja puhelinnumerosi, jotta Kelasta voidaan ottaa sinuun yhteyttä. Älä lähetä sähköpostitse muita henkilötietoja tai asiointiin liittyviä tietoja.
Kela tarvitsee luvan viestien lähettämiseen
Kela ei voi lähettää sinulle oma-aloitteisesti viestiä OmaKelassa ilman lupaasi. Luvan viestien lähettämiseen voit antaa OmaKelassa.
Luvan voi toistaiseksi antaa vain suomen- tai ruotsinkielisessä OmaKelassa. Kirjaudu OmaKelaan ja siirry sivulle Päivitä omia tietojasi. Siirry kohtaan Omat tiedot ja valitse Viestit OmaKelaan. Vastaa ”kyllä” kysymykseen ”Saako Kela lähettää sinulle viestejä OmaKelaan?” Valitse lopuksi, haluatko ilmoitukset uusista viesteistä sähköpostitse vai tekstiviestillä.
Vaihtoehtoisesti voit antaa luvan viestien lähettämiseen soittamalla puhelinpalveluun.
Näin lähetät viestin OmaKelassa
Kirjaudu OmaKelaan aina turvallisesti osoitteessa kela.fi. Saamenkieliseen asiointipalveluun on suora linkki saamenkielisten kela.fi-sivujen oikeassa yläkulmassa.
Löydät viestit OmaKelan tai sen eri kieliversioiden valikon kohdasta Lähetä ja lue viestejä tai etusivun kohdasta Oikopolut. Voit kirjoittaa uuden viestin kohdassa Lähetä uusi viesti. Valitse etuus, johon viestisi liittyy, ja sen jälkeen vielä tarkenne
Näet Kelasta saamasi viestit samalta sivulta, kohdasta Lähetetyt ja saapuneet viestit.
Tarvitset saamenkielisen näppäimistön
Kun haluat lähettää Kelaan saamenkielisen viestin, tarvitset sen kirjoittamiseen saamenkielisen näppäimistöajurin. Jos sinulla ei vielä ole sellaista, voit asentaa sen itse laitteellesi.
Löydät ohjeita ja apuvälineitä saamenkielisten näppäimistöajurien ja oikolukuohjelmien asentamiseen osoitteista divvun.no ja borealium.org.
Yhteyshenkilöt
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
