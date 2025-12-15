100 työpaikkaa nuorille – Helsinki kokeilee uusia keinoja nuorten työllistämiseksi ja haastaa alueen työnantajat mukaan
Helsingin kaupunki tarjoaa ensi keväänä sadalle korkeakoulutetulle nuorelle työpaikan osana Uusia alkuja -hanketta. Kuuden kuukauden pituisista työjaksoista toivotaan nuorille ponnahduslautaa työelämään. Helsinki haastaa myös muut työnantajat mukaan työpaikkatalkoisiin rakentamaan uusia mahdollisuuksia nuorille.
Helsingin työllisyyspalveluiden asiakkaana oli lokakuussa yli 2 000 korkeakoulutettua alle 30-vuotiasta työtöntä tai lomautettua työnhakijaa. Tämä on noin viidesosa koko Suomen työttömistä korkeakoulutetuista nuorista, joita on kaikkiaan lähes 10 000. Helsingissä kilpailu työpaikoista on kovaa, ja nuorisotyöttömyyden kasvu on Helsingissä suurempaa kuin muilla isoilla työllisyysalueilla.
– Nuorisotyöttömyys on Helsingissä korostunut haaste. Haluamme Suomen suurimpana työnantajana olla ratkomassa nuorten työllisyyden kysymyksiä. Helsingin työllisyyspalveluiden palvelutarjonnan lisäksi Helsinki pystyy tarjoamaan myös uudenlaisia keinoja työllisyystilanteen parantamiseksi. Uusia alkuja -hankkeessa tarjoamme sadalle korkeakoulutetulle nuorelle töitä kaupungin eri toimialoilla ja liikelaitoksissa. Samalla haastamme muut työnantajat ja yritykset mukaan työpaikkatalkoisiin, painottaa pormestari Daniel Sazonov.
Helsingin tarjoamat 100 työpaikkaa on suunnattu korkeakoulutetuille 18−29-vuotiaille Helsingin työllisyyspalveluiden asiakkaille. Kuuden kuukauden määräaikaiset tehtävät sijoittuvat hallinnon ja kehittämisen tehtäviin. Tehtävät avataan työllisyyspalveluiden asiakkaille, ja työllisyyspalvelut ovat yhteydessä kohderyhmään kuuluviin työnhakijoihin joulu-tammikuun aikana. Työsuhteiden on määrä alkaa helmikuussa 2026.
Helsinki tukee nuorten työllistymistä ja työnantajia monin tavoin
Helsinki houkuttelee opiskelijoita monine oppilaitoksineen ja korkeakouluineen, mutta samalla kilpailu työpaikoista on kovaa. Kiristynyt työmarkkinatilanne, avoimien paikkojen vähyys sekä se, että työnhakijoissa on entistä enemmän kokeneita ammattilaisia, hankaloittaa nuorten työllistymistä. Myös tekoäly- ja digitalisaatiokehitys vähentävät korkeakoulutetuille sopivia ns. entry level -tason tehtäviä.
Helsingin kaupunki tukee nuorten työllistymistä ja kiinnittymistä työelämään monin tavoin. Kaupunki tarjoaa työnantajana nuorille monenlaisia mahdollisuuksia muun muassa harjoitteluihin, kesätöihin ja trainee-ohjelmaan. Kaupunki tukee myös työnantajia esimerkiksi myöntämällä Helsinki-lisää työttömän helsinkiläisen palkkaamiseen.
Erityisesti ensimmäisen työpaikan saaminen on tärkeää, jotta nuori pääsee työelämän alkuun.
– On tärkeää, että nuorille on tarjolla työpaikkoja, joissa he voivat näyttää kykynsä, kerryttää arvokasta työkokemusta ja saada jalan työelämän oven väliin. Nuorisotyöttömyyden kasvu on katkaistava, jotta emme menetä osaavien ja innovatiivisten nuorten potentiaalia, Sazonov toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarja NäkkiJohtaja, henkilöstön saatavuus ja työnantajakuvaHelsingin kaupunkiPuh:040 526 0620tarja.nakki@hel.fi
Oskari HeinonenPormestarin erityisavustajaHelsingin kaupunkiPuh:050 453 5203oskari.heinonen@hel.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli Helsingin kaupunkitilojen ajankohtaiskatsausta15.12.2025 19:19:28 EET | Tiedote
Kaupunginhallituksen konsernijaosto käsitteli syyskauden viimeisessä kokouksessaan 15. joulukuuta Helsingin kaupunkitilat Oy:n ajankohtaiskatsausta. Konsernijaosto merkitsi katsauksen tiedoksi.
Kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan toteuttamisohjelman 202515.12.2025 18:49:57 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 15. joulukuuta yleiskaavan toteuttamisohjelman 2025. Valtuustokausittain päivitettävä ohjelma määrittää yleiskaavan toteuttamisen periaatteet ja aikatauluttaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi satamatunnelin asemakaavan10.12.2025 20:48:51 EET | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10. joulukuuta Jätkäsaaresta Länsiväylälle suunnitellun satamatunnelin mahdollistavan asemakaavan.
Päiväkoti Tanelille esteettömyys- ja saavutettavuustunnustus10.12.2025 10:26:02 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto myönsi vuosittain myönnettävän esteettömyys- ja saavutettavuustunnustuksen Helsingin kaupungin päiväkoti Tanelille. Viittomakieli ja kaksikielisyys ovat luonteva osa päiväkoti Tanelin arkea.
Sotepe-toimialan palvelustrategia sekä Munkkivuoren ostoskeskuksen kaavaratkaisu etenevät valtuustoon8.12.2025 18:49:05 EET | Tiedote
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 8. joulukuuta esittää valtuustolle sosiaali-, terveys, ja pelastustoimialan palvelustrategian 2026-2029 hyväksymistä. Kaupunginhallitus päätti viedä myös Munkkivuoren ostoskeskuksen kaavamuutoksen valtuustoon hyväksyttäväksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme