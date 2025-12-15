Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

100 työpaikkaa nuorille – Helsinki kokeilee uusia keinoja nuorten työllistämiseksi ja haastaa alueen työnantajat mukaan

16.12.2025 09:00:00 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Helsingin kaupunki tarjoaa ensi keväänä sadalle korkeakoulutetulle nuorelle työpaikan osana Uusia alkuja -hanketta. Kuuden kuukauden pituisista työjaksoista toivotaan nuorille ponnahduslautaa työelämään. Helsinki haastaa myös muut työnantajat mukaan työpaikkatalkoisiin rakentamaan uusia mahdollisuuksia nuorille.

Kuvituskuva Helsingin työllisyyspalveluista.
Suomen suurimpana työnantajana Helsinki haluaa olla ratkomassa nuorten työllisyyden kysymyksiä. Uusia alkuja -hankkeen kautta 100 nuorta pääsee työskentelemään kaupungin eri toimialoilla ja liikelaitoksissa. Matti Pyykkö

Helsingin työllisyyspalveluiden asiakkaana oli lokakuussa yli 2 000 korkeakoulutettua alle 30-vuotiasta työtöntä tai lomautettua työnhakijaa. Tämä on noin viidesosa koko Suomen työttömistä korkeakoulutetuista nuorista, joita on kaikkiaan lähes 10 000. Helsingissä kilpailu työpaikoista on kovaa, ja nuorisotyöttömyyden kasvu on Helsingissä suurempaa kuin muilla isoilla työllisyysalueilla.

– Nuorisotyöttömyys on Helsingissä korostunut haaste. Haluamme Suomen suurimpana työnantajana olla ratkomassa nuorten työllisyyden kysymyksiä. Helsingin työllisyyspalveluiden palvelutarjonnan lisäksi Helsinki pystyy tarjoamaan myös uudenlaisia keinoja työllisyystilanteen parantamiseksi. Uusia alkuja -hankkeessa tarjoamme sadalle korkeakoulutetulle nuorelle töitä kaupungin eri toimialoilla ja liikelaitoksissa. Samalla haastamme muut työnantajat ja yritykset mukaan työpaikkatalkoisiin, painottaa pormestari Daniel Sazonov.

Helsingin tarjoamat 100 työpaikkaa on suunnattu korkeakoulutetuille 18−29-vuotiaille Helsingin työllisyyspalveluiden asiakkaille. Kuuden kuukauden määräaikaiset tehtävät sijoittuvat hallinnon ja kehittämisen tehtäviin. Tehtävät avataan työllisyyspalveluiden asiakkaille, ja työllisyyspalvelut ovat yhteydessä kohderyhmään kuuluviin työnhakijoihin joulu-tammikuun aikana. Työsuhteiden on määrä alkaa helmikuussa 2026.

Helsinki tukee nuorten työllistymistä ja työnantajia monin tavoin

Helsinki houkuttelee opiskelijoita monine oppilaitoksineen ja korkeakouluineen, mutta samalla kilpailu työpaikoista on kovaa. Kiristynyt työmarkkinatilanne, avoimien paikkojen vähyys sekä se, että työnhakijoissa on entistä enemmän kokeneita ammattilaisia, hankaloittaa nuorten työllistymistä. Myös tekoäly- ja digitalisaatiokehitys vähentävät korkeakoulutetuille sopivia ns. entry level -tason tehtäviä.

Helsingin kaupunki tukee nuorten työllistymistä ja kiinnittymistä työelämään monin tavoin. Kaupunki tarjoaa työnantajana nuorille monenlaisia mahdollisuuksia muun muassa harjoitteluihin, kesätöihin ja trainee-ohjelmaan. Kaupunki tukee myös työnantajia esimerkiksi myöntämällä Helsinki-lisää työttömän helsinkiläisen palkkaamiseen.

Erityisesti ensimmäisen työpaikan saaminen on tärkeää, jotta nuori pääsee työelämän alkuun.

– On tärkeää, että nuorille on tarjolla työpaikkoja, joissa he voivat näyttää kykynsä, kerryttää arvokasta työkokemusta ja saada jalan työelämän oven väliin. Nuorisotyöttömyyden kasvu on katkaistava, jotta emme menetä osaavien ja innovatiivisten nuorten potentiaalia, Sazonov toteaa.

