Nuoret tuottivat oman Punk Before Christmas -musiikkitapahtuman

Punk Before Christmas -musiikkitapahtuma järjestetään 20.12. klo 18–22 Vaasan pääkirjaston Draama-salissa.

- Nuoret voivat tulla tapahtumaan hengailemaan yhdessä kavereiden kanssa ja nauttimaan hauskasta illasta. Tilaisuus on ilmainen, päihteetön ja suunnattu alle 29-vuotiaille nuorille.

Tarjolla on glögiä ja pipareita, ja Vaasan seudun partiolaiset pitävät lisäksi kioskia.

Cover-versioita punk-bändeiltä ja melankolisia melodioita

Tapahtumassa esiintyvät paikallisten nuorten omat bändit Blindfold ja Maksavaurio. Maksavaurio-bändissä soittavat lukio-ikäiset Senni (laulu), Inari (rummut), Eeri (kitara) ja Neea (basso).

- Soitamme covereita suomalaisilta punkbändeiltä kuten Pää kii, Sanktio ja Apulanta. Meidät löytää Instagramista nimellä @maksavauriobandi, bändiläiset vinkkaavat.

Blindfold on vaasalainen metalliyhtye, jonka musiikissa yhdistyvät melankoliset melodiat, raskaat riffit sekä loputon energia.

- Annamme keikoilla aina kaikkemme eikä kenellekään yleisössä jää epäselväksi mistä on kyse! Loputon energia on vienyt meitä keikkalavoille ympäri Suomen, kertovat puolestaan Blindfoldin jäsenet.

Osa nuorille suunnattua tapahtumajärjestäjäkoulutusta

Tapahtuma on osa vaasalaisille nuorille tänä syksynä järjestettyä tapahtumanjärjestäjäkoulutusta. Koulutuksen järjestivät yhteistyössä Vaasan kaupungin nuorisopalvelut sekä kulttuuri- ja kirjastopalvelut.

- Mukana on ollut viisi aktiivista nuorta, joiden kanssa lähdetiin elokuussa suunnittelemaan nuorille omaa tapahtumaa. Tavoitteena on osallistaa ja kannustaa nuoria toteuttamaan heidän näköistään toimintaa Vaasassa. Ja lisäksi antaa mahdollisuus oppia ja opetella kaikkea mitä tapahtumanjärjestämiseen liittyy, kertoo erityisnuoriso-ohjaaja Anniina Honkaniemi-Piiroinen.

Aikataulu: