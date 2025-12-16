Vaasan kaupunki - Vasa stad

Nuoret tuottivat oman Punk Before Christmas -musiikkitapahtuman

16.12.2025 09:00:00 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasassa järjestetään ennen joulua nuorille suunnattu ja nuorten itsensä suunnittelema musiikkitapahtuma Punk Before Christmas. Maksuttoman ja päihteettömän illan ohjelmassa on musiikkia sekä bändien että karaoken muodossa.

Punk Before Christmas -musiikkitapahtuma järjestetään 20.12. klo 18–22 Vaasan pääkirjaston Draama-salissa.

- Nuoret voivat tulla tapahtumaan hengailemaan yhdessä kavereiden kanssa ja nauttimaan hauskasta illasta. Tilaisuus on ilmainen, päihteetön ja suunnattu alle 29-vuotiaille nuorille.

Tarjolla on  glögiä ja pipareita, ja Vaasan seudun partiolaiset pitävät lisäksi kioskia.

Cover-versioita punk-bändeiltä ja melankolisia melodioita

Tapahtumassa esiintyvät paikallisten nuorten omat bändit Blindfold ja Maksavaurio. Maksavaurio-bändissä soittavat lukio-ikäiset Senni (laulu), Inari (rummut), Eeri (kitara) ja Neea (basso).

- Soitamme covereita suomalaisilta punkbändeiltä kuten Pää kii, Sanktio ja Apulanta. Meidät löytää Instagramista nimellä @maksavauriobandi, bändiläiset vinkkaavat.

Blindfold on vaasalainen metalliyhtye, jonka musiikissa yhdistyvät melankoliset melodiat, raskaat riffit sekä loputon energia.

- Annamme keikoilla aina kaikkemme eikä kenellekään yleisössä jää epäselväksi mistä on kyse! Loputon energia on vienyt meitä keikkalavoille ympäri Suomen, kertovat puolestaan Blindfoldin jäsenet.

Osa nuorille suunnattua tapahtumajärjestäjäkoulutusta

Tapahtuma on osa vaasalaisille nuorille tänä syksynä järjestettyä tapahtumanjärjestäjäkoulutusta. Koulutuksen järjestivät yhteistyössä Vaasan kaupungin nuorisopalvelut sekä kulttuuri- ja kirjastopalvelut.

- Mukana on ollut viisi aktiivista nuorta, joiden kanssa lähdetiin elokuussa suunnittelemaan nuorille omaa tapahtumaa. Tavoitteena on osallistaa ja kannustaa nuoria toteuttamaan heidän näköistään toimintaa Vaasassa. Ja lisäksi antaa mahdollisuus oppia ja opetella kaikkea mitä tapahtumanjärjestämiseen liittyy, kertoo erityisnuoriso-ohjaaja Anniina Honkaniemi-Piiroinen.

Aikataulu:

  • Ovet auki klo 18.00
  • Karaoke klo 18.15–19.00 
  • Maksavaurio klo 19.00–19.45 
  • Karaoke klo 20.00–21.00 
  • Blindfold klo 21.00–21.45
  • Tapahtuma päättyy klo 22.00 
  • Sisäänkäynti Draama-saliin tapahtuu Raastuvankadun puolelta. 

Yhteyshenkilöt

Erityisnuoriso-ohjaaja Anniina Honkaniemi-Piiroinen, puh. 040 481 0349, anniina.honkaniemi-piiroinen@vaasa.fi

Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad

Julens mästerverk klingar i Trefaldighetskyrkan12.12.2025 12:33:01 EET | Tiedote

Vasa stadsorkester avslutar höstsäsongen fredagen den 19.12 kl. 18.00 i Vasa kyrka, där ett av den klassiska musikens mest storslagna mästerverk får ljuda. Johann Sebastian Bachs Juloratorium bjuder på en djupt berörande väg in i julens stilla tid. Konserten samlar ett exceptionellt högklassigt och internationellt solistfält, där bland andra Mirjam Helin-tävlingens vinnare Jingjing Xu medverkar. Medverkar gör också Kammarkören Canticum Maris.

Joulun suurteos soi Vaasan kirkossa12.12.2025 12:32:58 EET | Tiedote

Vaasan kaupunginorkesteri kruunaa syyskautensa perjantaina 19.12. klo 18.00 Vaasan kirkossa, jossa kuullaan yksi klassisen musiikin hienoimmista mestariteoksista. Johann Sebastian Bachin Jouluoratorio tarjoaa koskettavan johdatuksen kohti joulun aikaa. Konsertissa orkesteri saa ympärilleen poikkeuksellisen tasokkaan ja kansainvälisen solistikunnan, johon kuuluu muun muassa Mirjam Helin -laulukilpailun voittaja Jingjing Xu. Mukana on myös Vaasan ylpeys, Kamarikuoro Canticum Maris.

