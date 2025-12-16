SDP:n Kimmo Kiljunen: Ikä ratkaisee – eläkeläisten verotaakka raskaampi kuin alle 40-vuotiaiden

SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Hallituksen järjestörahoituksen leikkaaminen ajaa mm. Nuorisoasuntoliitto NAL:ryn toiminnan alas 15.12.2025 15:15:37 EET | Tiedote

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA julkaisi viime viikolla pysäyttävän avustusehdotuksen. Hallituksen leikkausten takia avustusten kohdistamista priorisoidaan. Tämä tarkoittaa, että joidenkin toimintojen rahoittaminen STEA-avustuksilla päättyy kokonaan. Tämän takia muun muassa Nuorisoasuntoliitto NAL ry:n ja sen paikallisyhdistysten järjestötoiminta ajetaan kokonaan tai osittain alas vuoden päästä.