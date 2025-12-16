SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Köyhyydestä tehdään rangaistus – laskun maksavat lapsiperheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan saamassa lausuntopalautteessa on todettu, että toimeentulotuen perusosa ei hallituksen leikkausten jälkeen kata ihmisarvoisen elämän edellytyksiä yhdessäkään tarkastellussa perhetyypissä. Yksinhuoltajaperheissä perusosan leikkaus ja sanktioiden kiristyminen tarkoittavat vähemmän rahaa ruokaan, harrastuksiin ja lasten perustarpeisiin.

– Kun hallitus leikkaa toimeentulotukea, se ei leikkaa jostain abstraktista etuudesta, vaan lasten ruuasta, vaatteista ja turvallisesta arjesta. Lapset maksavat sen hinnan, jonka hallitus on valmis maksattamaan ideologiansa vuoksi. Lapset eivät voi vaikuttaa vanhempiensa elämäntilanteisiin tai viranomaispäätöksiin. Silti hallituksen politiikassa juuri lapset joutuvat maksamaan hinnan, Hanna Laine-Nousimaa sanoo.

Laine-Nousimaa kritisoi erityisesti ansiotulovähennyksen suojaosan poistoa, joka heikentää pienimuotoisen työn kannusteita lapsiperheissä.

– Hallitus vie viimeisetkin kannustimet ottaa vastaan osa-aikaista tai lyhytkestoista työtä. Tämä on ristiriidassa kaiken sen kanssa, mitä työllisyydestä ja perheiden arjesta tiedämme. Suojaosan poisto tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen ansaittu euro vähennetään täysimääräisesti tuesta. Tämä tekee osa-aikaisesta työstä kannattamatonta ja osuu erityisen kovaa lapsiperheisiin, jotka yrittävät selvitä pienillä lisätuloilla, Laine-Nousimaa painottaa.