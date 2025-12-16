SDP:n Aki Lindén: Hallitus hyväksyy sen, että ihminen voi jäädä ilman välttämätöntä toimeentuloa

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on varoittanut, ettei hallituksen esityksessä ole riittäviä takeita siitä, ettei perusosan alentaminen vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämää toimeentuloa. Päätöksenteko perustuisi pitkälti Kelan etuuskäsittelyyn kirjallisten tietojen pohjalta, ilman velvoitetta henkilökohtaiseen tapaamiseen tai kiireelliseen sosiaalihuollon arviointiin.

– Perustuslain näkökulmasta on täysin kestämätöntä, että viimesijaista turvaa leikataan kaavamaisesti ilman varmuutta siitä, miten ihminen tosiasiallisesti pärjää. Hallitus hyväksyy sen riskin, että ihminen jää ilman tarvitsemaansa ruokaa, lääkkeitä tai hoitoa, Aki Lindén sanoo.

Lindén nostaa erityisen räikeänä esiin tilanteet, joissa perusosaa voidaan leikata ihmisiltä, jotka eivät terveydellisistä syistä kykene täyttämään hallituksen asettamia velvoitteita.

– Esitys johtaa tilanteisiin, joissa ihminen todetaan työkyvyttömäksi lääkärin arviossa, mutta hänet silti pakotetaan ilmoittautumaan työnhakijaksi tai menettämään puolet toimeentulostaan. Tämä ei ole kannustamista – tämä on perusoikeuksien loukkaamista ja köyhyydestä rankaisemista, Lindén korostaa.