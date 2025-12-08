Tampereen kaupungintalon uudistus valmistui – uudisosa erottuu avoimilla tiloilla ja värikkäällä julkisivulla

Entinen virastotalo Tampereen Keskustorin laidalla, ns. valkoinen talo, on muuntunut peruskorjaus- ja laajennushankkeessa kaupungintaloksi, jonka katutaso avautuu ensi vuonna myös kaupunkilaisten käyttöön. Tulossa on palvelupiste, ravintola sekä näyttelytiloja. Tampereen kaupungin 950 työntekijää muuttaa kaupungintaloon vaiheittain ensi kevään aikana.

Tampereen tilapalvelujen marraskuussa valmistuneessa hankkeessa peruskorjattiin arkkitehti Aarne Ervin 1960-luvulla suunnittelema suojeltu vanha osa ja rakennettiin Puutarhakadun puolelle kokonaan uusi laajennusosa. Pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi A-Insinöörit-konserniin kuuluva ONE Architects.

– Ervin funktionalistista tyyliä leimaavat vaaleat julkisivut, nauhaikkunat sekä pelkistetty muotokieli. Uusi laajennusosa ei toista vanhan osan arkkitehtuuria, vaan korostaa omaa identiteettiään ja aikakauttaan, kuitenkin kantarakennusta kunnioittaen, pääsuunnittelija, arkkitehti Olivier Lemarchand ONE Architects -toimistosta kuvailee.

Tavoitteena on ollut hälventää byrokratian tuntua ja tehdä kaupungintalosta avoin kaikille tamperelaisille.

– Uudisosan pääjulkisivun värikäs lasilamelliseinä näkyy kutsuvasti torille, ja avaa näkymiä sisälle kuntademokratian päätöksentekoon. Myös vanhan osan julkisivussa voi selvästi nähdä valtuustosalin, josta rakennuksen tarkoituksen tunnistaa, Lemarchand kertoo.

Julkisivun värillisistä laseista valmistelut lamellit toimivat säädettävinä aurinkosuojina. Verhous on samalla taideteos, jonka värien suunnitteluun on osallistunut kuvataiteilija ja muotoilija Aino Favén.

Modernismin piirteet kirkastettiin peruskorjauksessa

Kadun tasolla uudisosan julkisivu toistaa vanhan osan lasipintaista teemaa. Rakennushistoriallisesti arvokas ulkoasu säilyi entisellään. Elementtirakenteiset julkisivut rakennettiin uudelleen ns. palauttavan korjauksen periaatteiden mukaisesti. Esimerkiksi kuorielementtien valkoiset keraamiset laatat valmistettiin Italiassa alkuperäisten värien ja mittasuhteiden mukaan.

– Lopputuloksena on lähes alkuperäisen kaltainen, julkisivun entistä ilmettä uskollisesti mukaileva replika, Lemarchand toteaa.

Sisätilat uudistettiin Ervin arkkitehtuurin tyyliä ja muotokieltä kunnioittaen, ja kaikki talotekniikka, valaistus sekä ilmanvaihto uusittiin. Vanhan virastotalon peruskorjaus voitiin toteuttaa suurelta osin riittävän kerroskorkeuden vuoksi, jota nykyaikainen talotekniikka vaatii. Uuden ilmanvaihtokonehuoneen kanssa 6-kerroksinen vanha osa yltää 27 metrin korkeuteen.

Perusparannushankkeen toteutti YIT yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana. ONE Architects vastasi pääsuunnittelun lisäksi myös toteutusvaiheen sisustusarkkitehtisuunnittelusta. A-Insinöörien vastuulla peruskorjaus- ja laajennushankkeessa oli akustiikan sekä paloturvallisuuden suunnittelu.

Luonnonvalossa kylpevä aula yhdistää uudisosan vanhaan

Puutarhakadun puolelle entisen rahatoimiston paikalle valmistunut 5-kerroksinen, 5 000 bruttoneliömetrin uudisosa tuo lisää työskentely- ja kokoustiloja kaupungin henkilöstölle. Vanhan ja uuden osan yhdistää kaksikerroksinen, valossa kylpevä katettu aulatila, jossa sijaitsevat julkiset ravintolatilat.

Aulan valkoiset kierreportaat johtavat toisen kerroksen kaupungin johdon huoneisiin, kaupunginhallituksen uuteen istuntosaliin ja kokouskeskukseen.

– Aula on puolijulkista tilaa, johon astuvalle avautuvat näkymät kaikkiin suuntiin, vanhaan ja uuteen osaan. Avoin aulatila on suunniteltu antamaan viitteitä siitä, mitä niiden takana on, ilmentämään kuntademokratian läpinäkyvyyttä. Aula avautuu myös sisäpihalle, joten siellä voi järjestää myös ulkotapahtumia, Lemarchand kertoo.

Kaupungintalon pääsisäänkäynti pysyy entisellä paikalla torin puolella, josta kuljetaan uuteen aulaan gallerian kautta. Ylemmissä kerroksissa uudisosa liittyy vanhaan osaa siltayhteyksillä.

Ylimmissä kerroksissa sijaitsevien valtuustosalin ja yleisölehterin pinnat ja valaistus uudistettiin alkuperäimnen arkkitehtuuri säilyttäen, ja 1990-luvulta peräisin olevia kalusteita on päivitetty. Valtuustosalin Birger Kaipiaisen ”Orvokkimeri” -teos sekä katon lasiornamentit suojattiin korjaustöiden ajaksi.

Perusparannusta tehtiin myös piha-alueella sekä maan alla. Sisäpihan pysäköintialue muutettiin oleskelupihaksi ja kellarikerroksen väestönsuojat S1-luokan väestönsuojiksi.

Tampereen kaupungintalon perusparannus ja laajennus