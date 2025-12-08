Tampereen kaupungintalon uudistus valmistui – uudisosa erottuu avoimilla tiloilla ja värikkäällä julkisivulla
Modernin arkkitehtuurin helmi, Tampereen virastotalo, on peruskorjattu täysin ja saanut rinnalleen näyttävän laajennusosan. Uudisosan värikäs julkisivu tuo taiteen pysyväksi osaksi rakennusta ja kutsuu kansalaiset kaikille avoimiin tiloihin. Kaupungintalo avataan käyttöön ensi keväänä.
Entinen virastotalo Tampereen Keskustorin laidalla, ns. valkoinen talo, on muuntunut peruskorjaus- ja laajennushankkeessa kaupungintaloksi, jonka katutaso avautuu ensi vuonna myös kaupunkilaisten käyttöön. Tulossa on palvelupiste, ravintola sekä näyttelytiloja. Tampereen kaupungin 950 työntekijää muuttaa kaupungintaloon vaiheittain ensi kevään aikana.
Tampereen tilapalvelujen marraskuussa valmistuneessa hankkeessa peruskorjattiin arkkitehti Aarne Ervin 1960-luvulla suunnittelema suojeltu vanha osa ja rakennettiin Puutarhakadun puolelle kokonaan uusi laajennusosa. Pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi A-Insinöörit-konserniin kuuluva ONE Architects.
– Ervin funktionalistista tyyliä leimaavat vaaleat julkisivut, nauhaikkunat sekä pelkistetty muotokieli. Uusi laajennusosa ei toista vanhan osan arkkitehtuuria, vaan korostaa omaa identiteettiään ja aikakauttaan, kuitenkin kantarakennusta kunnioittaen, pääsuunnittelija, arkkitehti Olivier Lemarchand ONE Architects -toimistosta kuvailee.
Tavoitteena on ollut hälventää byrokratian tuntua ja tehdä kaupungintalosta avoin kaikille tamperelaisille.
– Uudisosan pääjulkisivun värikäs lasilamelliseinä näkyy kutsuvasti torille, ja avaa näkymiä sisälle kuntademokratian päätöksentekoon. Myös vanhan osan julkisivussa voi selvästi nähdä valtuustosalin, josta rakennuksen tarkoituksen tunnistaa, Lemarchand kertoo.
Julkisivun värillisistä laseista valmistelut lamellit toimivat säädettävinä aurinkosuojina. Verhous on samalla taideteos, jonka värien suunnitteluun on osallistunut kuvataiteilija ja muotoilija Aino Favén.
Modernismin piirteet kirkastettiin peruskorjauksessa
Kadun tasolla uudisosan julkisivu toistaa vanhan osan lasipintaista teemaa. Rakennushistoriallisesti arvokas ulkoasu säilyi entisellään. Elementtirakenteiset julkisivut rakennettiin uudelleen ns. palauttavan korjauksen periaatteiden mukaisesti. Esimerkiksi kuorielementtien valkoiset keraamiset laatat valmistettiin Italiassa alkuperäisten värien ja mittasuhteiden mukaan.
– Lopputuloksena on lähes alkuperäisen kaltainen, julkisivun entistä ilmettä uskollisesti mukaileva replika, Lemarchand toteaa.
Sisätilat uudistettiin Ervin arkkitehtuurin tyyliä ja muotokieltä kunnioittaen, ja kaikki talotekniikka, valaistus sekä ilmanvaihto uusittiin. Vanhan virastotalon peruskorjaus voitiin toteuttaa suurelta osin riittävän kerroskorkeuden vuoksi, jota nykyaikainen talotekniikka vaatii. Uuden ilmanvaihtokonehuoneen kanssa 6-kerroksinen vanha osa yltää 27 metrin korkeuteen.
Perusparannushankkeen toteutti YIT yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana. ONE Architects vastasi pääsuunnittelun lisäksi myös toteutusvaiheen sisustusarkkitehtisuunnittelusta. A-Insinöörien vastuulla peruskorjaus- ja laajennushankkeessa oli akustiikan sekä paloturvallisuuden suunnittelu.
Luonnonvalossa kylpevä aula yhdistää uudisosan vanhaan
Puutarhakadun puolelle entisen rahatoimiston paikalle valmistunut 5-kerroksinen, 5 000 bruttoneliömetrin uudisosa tuo lisää työskentely- ja kokoustiloja kaupungin henkilöstölle. Vanhan ja uuden osan yhdistää kaksikerroksinen, valossa kylpevä katettu aulatila, jossa sijaitsevat julkiset ravintolatilat.
Aulan valkoiset kierreportaat johtavat toisen kerroksen kaupungin johdon huoneisiin, kaupunginhallituksen uuteen istuntosaliin ja kokouskeskukseen.
– Aula on puolijulkista tilaa, johon astuvalle avautuvat näkymät kaikkiin suuntiin, vanhaan ja uuteen osaan. Avoin aulatila on suunniteltu antamaan viitteitä siitä, mitä niiden takana on, ilmentämään kuntademokratian läpinäkyvyyttä. Aula avautuu myös sisäpihalle, joten siellä voi järjestää myös ulkotapahtumia, Lemarchand kertoo.
Kaupungintalon pääsisäänkäynti pysyy entisellä paikalla torin puolella, josta kuljetaan uuteen aulaan gallerian kautta. Ylemmissä kerroksissa uudisosa liittyy vanhaan osaa siltayhteyksillä.
Ylimmissä kerroksissa sijaitsevien valtuustosalin ja yleisölehterin pinnat ja valaistus uudistettiin alkuperäimnen arkkitehtuuri säilyttäen, ja 1990-luvulta peräisin olevia kalusteita on päivitetty. Valtuustosalin Birger Kaipiaisen ”Orvokkimeri” -teos sekä katon lasiornamentit suojattiin korjaustöiden ajaksi.
Perusparannusta tehtiin myös piha-alueella sekä maan alla. Sisäpihan pysäköintialue muutettiin oleskelupihaksi ja kellarikerroksen väestönsuojat S1-luokan väestönsuojiksi.
Tampereen kaupungintalon perusparannus ja laajennus
- Aikataulu: Tarveselvityksellä vuonna 2019 käynnistyneen hankkeen rakennustyöt käynnistyivät 2023 ja valmistuivat marraskuussa 2025. Perusparannettu vanha osa ja uudisosa otetaan käyttöön keväällä 2026.
- Tilaaja: Tampereen Tilapalvelut Oy
- Projektijohtourakoitsija: YIT
- Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: One Architects
- Sisustussuunnittelu toteutusvaiheessa: One Architects
- Akustiikkasuunnittelu, paloturvallisuussuunnittelu: A-Insinöörit
- Laajuus: 18 200 brm2, josta uudisosan osuus noin 5 000 brm2
Yhteyshenkilöt
Olivier Lemarchand, arkkitehti, ONE Architects
puh. 044 777 0220
olivier.lemarchand@onearchitects.fi
Petri Saarinen, hankepäällikkö, Tampereen Tilapalvelut
puh. 040 767 1981
petri.saarinen@tampere.fi
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
A-Insinöörit (AINS Group) on suomalainen, ennakkoluuloton kiinteistö- ja rakennusalan suunnittelu- ja konsulttitalo. Luomme yhdessä parasta rakennettua ympäristöä ja haastamme koko alaa uudistumaan kestävästi. 1 350 hengen asiantuntijayhteisömme tarjoaa talo-, teollisuus- ja infrahankkeisiin suunnittelu- ja projektijohtopalvelut kuudella liiketoiminta-alueella: rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, korjaussuunnittelu, teollisuus- ja talotekniikka sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu. Toimimme 19 toimipaikalla Suomessa ja kansainvälisesti.
A-Insinöörit – ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa. www.ains.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta A-Insinöörit Oy
Vantaan Muuraan nousee koulu, päiväkoti ja liikuntahalli – A-Insinöörit rakennesuunnittelijana8.12.2025 09:53:28 EET | Tiedote
Entinen teollisuusalue Muura Vantaan Aviapoliksen suuralueella on muuntumassa moderniksi asuinalueeksi noin 5 000 asukkaalle. Alueelle rakennetaan yhtenäiskoulun, päiväkodin ja liikuntahallin yhdistävä, pääosin puurakenteinen monitoimirakennus. Vantaan kaupunki on valinnut A-Insinöörit vastaamaan uudisrakennuksen rakennesuunnittelusta.
A-Insinööreille ISO 27001 -sertifiointi – tietoturvasta kilpailuetua kansainvälissä ja kriittisen turvallisuuden hankkeissa25.11.2025 10:07:30 EET | Tiedote
Suunnittelu- ja konsulttiyhtiö A-Insinöörit on saanut kansainvälisen, vahvaa tietoturvaosaamista osoittavan ISO 27001 -sertifikaatin. A-Insinööreille myönnetty tietoturvasertifiointi on laajuudeltaan poikkeuksellinen Suomessa, ja tuo kilpailuetua erityisesti hankkeissa, joissa turvallisuus ja kyberkestävyys ovat keskeisiä kriteerejä.
A-Insinöörit mukana Oopperatalon peruskorjauksen suunnittelussa19.11.2025 09:17:00 EET | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt on valinnut A-Insinöörit Oopperatalon peruskorjauksen toteuttajaksi projektijohtopalveluna (PJP). Mittava peruskorjaus suunnitellaan ja on tarkoitus viedä läpi vaiheittain niin, että Kansallisoopperan ja -baletin toiminta voi jatkua talossa hankkeen aikana. A-Insinöörit vastaa myös korjauksen rakenneteknisestä ja akustiikan suunnittelusta.
A-Insinöörit mukaan White Winters -ohjelmaan – arviointityökalu vauhdittamaan hiihtokeskusten ilmastotyötä14.11.2025 08:30:00 EET | Tiedote
A-Insinöörien asiantuntijat ovat mukana kehittämässä White Winters -arviointityökalua, joka auttaa hiihtokeskuksia ohjaamaan ilmastotyötään ja viestimään ratkaisuista vastuullisesti. White Winters Levi World Cup -tilaisuus kokoaa tänään yhteen alan toimijat edistämään kestävää talviurheilua. Tavoitteena on vahvistaa Suomen roolia aktiivisena suunnannäyttäjänä talviurheilun kestävyyssiirtymässä.
Ville Rajakallio johtamaan A-Insinöörien hankekehitysyksikköä4.11.2025 09:37:00 EET | Tiedote
DI Ville Rajakallio ryhtyy vastaamaan A-Insinöörien hanke- ja kaupunkikehittämisen palveluista uutena yksikönjohtajana. Kokenut kiinteistöalan ammattilainen tunnetaan yhteistoiminnallisten projektien johtajana sekä keskustahankkeiden kehittäjänä erityisesti Tampereella ja Pirkanmaalla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme