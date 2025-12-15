Vuosi 2025 toi Helsinkiin uusia siltoja ja komeasti korjattuja puistoja – moni valmistui etuajassa
Helsinkiin valmistui lukuisia uusia ja uudistettuja katuja, puistoja ja liikuntapaikkoja asukkaiden käyttöön. Rakennusaikataulu alittui useissa kohteissa.
Käynnissä oli kaikkiaan 152 puisto- tai liikuntapaikkaurakkaa sekä 150 katu-urakkaa. Lisäksi oli 18 muuta hanketta.
Moni keskeisistä puistoista kohentui
Kaisaniemenpuiston monivuotisessa peruskorjauksessa otettiin käyttöön valmistuneita alueita. Kesällä avautui kasvitieteellisen puutarhan sisäänkäynnin edustusalue näyttävine istutuksineen ja loppuvuodesta puiston viereinen baanaosuus Kaisantunnelista radan pohjoissuuntaan. Koko Sibeliuksenpuisto on kokenut mittavan uudistuksen itäpuoliskon valmistumisen myötä. Puiston länsipuoli valmistui vuonna 2024.
Sörnäisissä Katri Valan puiston peruskorjaus valmistui, ja uudistuneessa puistossa on Suomen korkein kiipeilyteline. Vallilassa Vallilanpuisto valmistui etuajassa.
Pitäjänmäellä Strömberginpuiston peruskorjausurakassa rakennettiin vaelluskalojen auttava kalatie Mätäjokeen. Kalatie avattiin lokakuun lopussa ja heti seuraavalla viikolla tehtiin meritaimenhavainto Konalanojassa, Mätäjoen yläjuoksulla.
Lapsia ilahduttamaan ja liikuttamaan valmistuivat kaupungin ensimmäiset lasten ulkokuntosalit Pukinmäessä ja Kontulassa. Saleilla on helppokäyttöisiä ja kevyitä laitteita, jotka soveltuvat erityisesti kouluikäisille.
Valmistuneita puistoja
- Strömberginpuisto
- Katri Valan puisto
- Vallilanpuisto
- Leikkipuisto Sanna
- Kimmonpuisto
- Kaisaniemenpuistossa puutarhan sisäänkäynti ja baanaosuus
- Museonpuisto
- Sibeliuksenpuiston itäosa
- Linnankoskenpuisto (Axan puisto)
Valmistuneita liikuntapalveluja
- Lasten ulkokuntosalit Pukinmäen liikuntapuistossa ja Kontulan liikuntapuistossa
- Jätkäsaaren liikuntapuiston ulkokuntosali, tekonurmikenttä ja ulkoilureitin jatko
- Paloheinän ulkokuntosalin laajennus
- Liikuntapuistojen ja urheilukenttien kunnostukset Kontulassa, Laajasuolla, Siltamäessä, Vesalassa, Pukinmäessä, Myllypurossa, Munkkiniemessä ja Lauttasaaressa
Uusia kulkuyhteyksiä ja uusittuja pääväyliä
Kruunusillat-kokonaisuuden ensimmäisten osien valmistuminen avasi uusia kulkuyhteyksiä kaupunkiin. Merihaansiltaa pitkin pääsee nyt kävellen ja pyöräillen kulkemaan Merihaan ja Kalasataman Nihdin välillä, ja Finkensiltaa pääsee kulkemaan kävellen Nihdin ja Korkeasaaren välillä.
Mannerheimintien peruskorjaus, tähän mennessä kaupungin suurin katutyömaa, valmistui syksyllä reilusti etuajassa samoin kuin Aleksis Kiven Kadun peruskorjaus. Aikataulutavoitteet alittuivat myös useissa muissa katukohteissa, esimerkiksi Kuninkaantammentiellä sekä Haagassa Orapihlajatien ja Paatsamatien urakoissa. Kilometrin verran uutta Itäbaanaa valmistui Tupasaarentien ja Hiihtäjäntien välille – niin ikään kuukauden etuajassa.
Baanan ylittävä jalankulku- ja pyöräilysilta valmistui Lastenkodinkadun ja entisen Marian sairaala-alueen välille. Marian puolelta siltaa rakennettiin ramppi alas Baanalle. Silta otetaan käyttöön myöhemmin. Urakassa rakennettiin myös yksisuuntaiset pyöräkaistat Mechelininkadulle.
Kesän ajaksi toteutettiin suuren suosion saaneet Kallion kesäkadut. Kalliossa ja Alppiharjussa useiden katujen kävely- ja oleskeluolosuhteita lisättiin väliaikaisin kalustein ja istutuksin.
Valmistuneita katuja, siltoja ja aukioita
- Mannerheimintie
- Aleksis Kiven katu
- Merihaansilta
- Lastenkodinkadun silta
- Siltasaarenkatu
