Teknologiateollisuus ja -palvelut kääntymässä varovaiseen kasvuun
KEHA-keskuksen tuore toimialaraportti kertoo, että teknologiateollisuuden ja -palveluiden näkymät vuosille 2025–2026 ovat varovaisen myönteiset. Valmistavan teollisuuden työpaikkakato on pysähtymässä, ja viennin sekä investointien elpyminen tukee maltillista kasvua.
Teknologiapalveluissa kehitys on vahvempaa – erityisesti digitaaliset palvelut ja rahoitusala lisäävät työpaikkoja, vaikka suunnittelu- ja insinööripalvelut piristyvät vasta rakentamisen käänteen myötä.
Kasvua vauhdittavat digitalisaatio, tekoäly ja vihreä siirtymä, jotka lisäävät korkean osaamisen tehtävien kysyntää samalla kun osa perinteisistä työtehtävistä katoaa. Työvoiman riittävyys ja osaamisen ajantasaisuus ovat kriittisiä, sillä eläköityminen kiihtyy ja osaajapula voi palata.
Raportti nostaa esiin myös tulevaisuuden teknologiat: kvanttiteknologia, älysensorit, automaatio ja IoT muuttavat teollisia prosesseja, biopohjaiset materiaalit tukevat vihreää siirtymää ja fuusioenergia on noussut pitkän aikavälin kehitysagendalle.
Kokonaisuutena ala on kääntymässä nousu-uralle epävarmuuksien sävyttämänä. Vuodesta 2026 alkaen odotetaan uusia työpaikkoja etenkin digitaalisissa palveluissa ja viennin vahvistuminen alkaa heijastua myös alihankintaketjuihin. Päätöksenteossa tarvitaan pitkäjänteisiä toimia osaamisen, innovaatioiden ja kilpailukykyisen toimintaympäristön vahvistamiseksi.
Raportti luettavissa:
Teknologiateollisuus ja -palvelut. Toimialaraportti syksy 2025. - Doria
Toimialaraportin tarkoituksena on tarjota valtakunnallinen katsaus teknologiateollisuus ja palvelut -toimialan nykyhetken työmarkkinatilanteeseen sekä toimialan lähitulevaisuuden (1 vuosi tulevaisuuteen) näkymiin Suomessa. Raportti tukee eri toimijoita alan nykyhetkeä ja tulevaa kehitystä koskevien työmarkkinatarkastelujen teossa sekä tarjoaa valtakunnallista näkymää ELY-keskusten (vuoden 2026 alusta lähtien Elinvoimakeskukset) alue-ennakoinnin tueksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kimmo KaritutkijaTyöllisyys ja kotoutuminen -vastuualuePuh:+358 295 024 168kimmo.kari@keha-keskus.fi
Linkit
KEHA-keskus – Valtakunnallinen asiantuntija hallinnon, digitalisaation ja työllisyyden kehittämisessä
ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) on valtion asiantuntijavirasto. Tehtävämme ja palvelumme ovat laaja-alaiset aina tiedolla johtamiseen, digitalisaation, työllisyyden ja kotoutumisen edistämiseen, osaamisen kehittämiseen sekä kehittämis- ja hallintopalveluihin.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta KEHA-keskus
Efterfrågan på kompetens inom social- och hälsovårdssektorn finns trots finansieringsutmaningar – teknologi och nya verksamhetsmodeller är avgörande17.12.2025 12:44:18 EET | Pressmeddelande
UF-centrets färska branschrapport visar att utsikterna för social- och hälsovårdssektorn är tudelade: behovet av tjänster ökar kraftigt till följd av en åldrande befolkning och stabiliseringen av välfärdsområdenas strukturer, men finansieringsutmaningar bromsar rekryteringarna för närvarande. Minskade tjänsteinköp från välfärdsområdena kan också påverka företagsfältet inom branschen. Pensionsavgångarna ökar och rekryteringsbehovet väntas stiga inom alla yrkesgrupper.
Sote-alan osaamiselle on piilevää kysyntää rahoitushaasteista huolimatta – teknologia ja uudet toimintamallit ratkaisevat17.12.2025 12:44:18 EET | Tiedote
KEHA-keskuksen tuore toimialaraportti kertoo, että sosiaali- ja terveysalan näkymät ovat kaksijakoiset: palvelutarve kasvaa voimakkaasti väestön ikääntymisen ja hyvinvointialueiden rakenteiden vakiintumisen myötä, mutta rahoitushaasteet hidastavat nykyhetkessä rekrytointeja. Hyvinvointialueiden pienentyvillä palveluostoilla voi myös olla heijastuksia alan yrityskenttään. Eläköityminen kiihtyy ja rekrytointitarve kasvaa tulevaisuudessa todennäköisesti kaikissa ammattiryhmissä.
Affärs- och förvaltningssektorn växer tjänstebaserat – kompetensbristen tilltar17.12.2025 12:43:49 EET | Pressmeddelande
Enligt UF-centrets färska rapport är framtidsutsikterna för affärs- och förvaltningssektorn positiva, även om tillväxten är måttlig och tjänstebaserad. Efterfrågan på ekonomiförvaltning, konsulttjänster och expertservice ökar, drivna av digitalisering och den gröna omställningen. Automation och artificiell intelligens förändrar arbetsrollerna, men minskar inte det totala antalet jobb – däremot höjs kompetenskraven.
Liiketoiminta ja hallinto -toimiala kasvaa palveluvetoisesti – osaajapula kiristyy17.12.2025 12:43:49 EET | Tiedote
KEHA-keskuksen tuoreen raportin mukaan liiketoiminta ja hallinto -toimialan lähitulevaisuuden näkymät ovat myönteiset, vaikka kasvu on maltillista ja painottuu palveluihin. Erityisesti taloushallinnon, konsultoinnin ja asiantuntijapalveluiden kysyntä kasvaa digitalisaation ja vihreän siirtymän vauhdittamana. Automaatio ja tekoäly muuttavat työnkuvia, mutta eivät vähennä kokonaismäärää – sen sijaan osaamisvaatimukset nousevat.
Arbetslösheten ökade i oktober, permitteringarna minskade25.11.2025 08:00:00 EET | Pressmeddelande
Antalet arbetslösa arbetssökande ökade med 28 500 personer jämfört med oktober förra året. Under oktober anmäldes 31 400 nya lediga arbetsplatser, vilket är 4 100 fler än i oktober året innan. Totalt fanns det 54 800 lediga jobb i oktober, 3 400 fler än för ett år sedan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme