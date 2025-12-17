Teknologiateollisuus ja -palvelut kääntymässä varovaiseen kasvuun

Teknologiapalveluissa kehitys on vahvempaa – erityisesti digitaaliset palvelut ja rahoitusala lisäävät työpaikkoja, vaikka suunnittelu- ja insinööripalvelut piristyvät vasta rakentamisen käänteen myötä.

Kasvua vauhdittavat digitalisaatio, tekoäly ja vihreä siirtymä, jotka lisäävät korkean osaamisen tehtävien kysyntää samalla kun osa perinteisistä työtehtävistä katoaa. Työvoiman riittävyys ja osaamisen ajantasaisuus ovat kriittisiä, sillä eläköityminen kiihtyy ja osaajapula voi palata.

Raportti nostaa esiin myös tulevaisuuden teknologiat: kvanttiteknologia, älysensorit, automaatio ja IoT muuttavat teollisia prosesseja, biopohjaiset materiaalit tukevat vihreää siirtymää ja fuusioenergia on noussut pitkän aikavälin kehitysagendalle.

Kokonaisuutena ala on kääntymässä nousu-uralle epävarmuuksien sävyttämänä. Vuodesta 2026 alkaen odotetaan uusia työpaikkoja etenkin digitaalisissa palveluissa ja viennin vahvistuminen alkaa heijastua myös alihankintaketjuihin. Päätöksenteossa tarvitaan pitkäjänteisiä toimia osaamisen, innovaatioiden ja kilpailukykyisen toimintaympäristön vahvistamiseksi.



Toimialaraportin tarkoituksena on tarjota valtakunnallinen katsaus teknologiateollisuus ja palvelut -toimialan nykyhetken työmarkkinatilanteeseen sekä toimialan lähitulevaisuuden (1 vuosi tulevaisuuteen) näkymiin Suomessa. Raportti tukee eri toimijoita alan nykyhetkeä ja tulevaa kehitystä koskevien työmarkkinatarkastelujen teossa sekä tarjoaa valtakunnallista näkymää ELY-keskusten (vuoden 2026 alusta lähtien Elinvoimakeskukset) alue-ennakoinnin tueksi.