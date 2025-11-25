Uusi tutkimus: Rento tyyli tekee yrittäjistä uskottavampia
Uusi tutkimus osoittaa, että epämuodollisesti pukeutuvat yrittäjät koetaan usein aidommiksi, mikä lisää sijoittajien halukkuutta sijoittaa. Sen sijaan muodollinen pukeutuminen voi heikentää aitouden tunnetta ja näyttäytyä enemmän yrityksenä sulautua joukkoon kuin olla oma itsensä.
– Yrittäjät pukeutuvat usein eri tavalla, rennommin. Hypoteesimme oli, että toisin kuin muissa liike-elämän konteksteissa, joissa muodollinen pukeutuminen viestii ammattimaisuutta ja herättää luottamusta, tässä on tärkeämpää se, että yrittäjä koetaan aidoksi ja uskottavaksi, selittää Joakim Wincent, joka on Kauppakorkeakoulu Hankenin yrittäjyyden ja johtamisen professori.
Yhdessä Henrik Wesemann Lekkasin (IE Business School), Torben Antretterin (University of St. Gallen), Vangelis Souitarisin (Bayes Business School) ja Dean Shepherdin (University of Notre Dame) kanssa Wincent on julkaissut tutkimuksensa Journal of Management -lehdessä.
Tulokset perustuvat kolmeen tutkimukseen, joissa oli mukana erilaisia sijoittajien ja yrittäjien otoksia. Epämuodollinen pukeutuminen määritellään tutkijoiden mukaan esimerkiksi huppariksi, t-paidaksi, verkkareiksi ja lenkkareiksi, kun taas muodollinen pukeutuminen voi tarkoittaa pukua, solmiota tai jakkupukua.
Wincent toteaa, että yrittäjyys eroaa muista sijoituksista, sillä pääoma sijoitetaan jo varhaisessa vaiheessa, suurta epävarmuutta ja vaikeasti arvioitavaa menestystä vasten. Kyse on usein optimistisista ennusteista vähäisen datan pohjalta, ja silloin sijoittajan täytyy kokea yrittäjä aidoksi.
– Slushin kaltaisissa pitchaustilaisuuksissa, joissa epävarmuus on suuri, tutkimus osoittaa ensivaikutelman olevan ratkaiseva.
Wincentin mukaan tutkimus voi olla kiinnostava sijoittajille, sillä monet uskovat, etteivät he ole alttiita kognitiivisille oikoteille.
– Todellisuudessa ensivaikutelma – ja siten pukeutuminen – vaikuttaa merkittävästi. Osoitamme, että tärkeintä on viestiä aitoutta, mikä yllätykseksemme painaa jopa enemmän kuin muodolliset meriitit ja kokemus. Tekijät, jotka muuten olisivat ratkaisevia, voivat kadota jo alkuvaiheen arvioinnissa.
Wincent huomauttaa, että yrittäjille tämä tarkoittaa sitä, että pukeutumisella voi todella olla merkitystä siinä, miten heidät koetaan.
– Tutkimuksemme osoittaa, että varhaiset ja hienovaraiset sosiaaliset signaalit voivat saada seurauksia paljon pidemmälle kuin ensimmäiseen tapaamiseen sijoittajien ja yrittäjien välillä. Tämä on tärkeää pitää mielessä. Ne vaikuttavat siihen, mitkä ideat saavat rahoitusta, mikä puolestaan muokkaa innovaatioiden, yrittäjyyden ja lopulta myös talouskehityksen edellytyksiä, Wincent sanoo.
Lisätietoja (englanniksi tai ruotsiksi):
Joakim Wincent, yrittäjyyden ja johtamisen professori, Kauppakorkeakoulu Hanken,
puh: 040 352 1478, sähköposti: joakim.wincent@hanken.fi
Tietoja julkaisijasta
Kauppakorkeakoulu Hanken on Suomen vanhin kauppakorkeakoulu, joka toimii
Helsingissä ja Vaasassa. Se on johtava, kansainvälisesti akkreditoitu yliopisto, jolla on yli
sadan vuoden kokemus koulutuksesta ja tutkimuksesta talouden ja kauppatieteiden aloilta. Kaikki Hankenin opetus perustuu sen korkeatasoiseen tutkimukseen. Hankenilla on läheiset suhteet yritysmaailmaan ja yli 16 000 alumnin verkosto yli 70 maassa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Svenska handelshögskolan
Prediktionsalgoritmer kan förbättra beslutsfattande25.11.2025 12:32:06 EET | Pressmeddelande
Kan förutsägelser omforma ekonomin? Ny forskning visar att prediktion inte bara är en teknisk exercis – den kan förändra hur vi förstår och tillämpar ekonomiska principer.
Ennustealgoritmit voivat parantaa päätöksentekoa25.11.2025 12:32:06 EET | Tiedote
Voiko ennustaminen muuttaa tapaamme suhtautua talouden ilmiöihin? Uuden tutkimuksen mukaan ennustaminen ei ole pelkkä tekninen toimi: se voi muuttaa tapaamme hahmottaa ja soveltaa talouden periaatteita.
Prediction algorithms can improve decision-making25.11.2025 12:32:06 EET | Press release
Can prediction reshape economics? New research shows that prediction is not just a technical exercise, it can transform how we understand and apply economic principles.
Jannica Fagerholm vald till Årets alumn vid Svenska handelshögskolan7.11.2025 18:06:37 EET | Pressmeddelande
Vd:n för Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse och styrelseproffset Jannica Fagerholm har valts till årets alumn på Hanken.
Forskning: Att veta vad man tjänar jämfört med andra ökar tillfredsställelsen och påverkar ekonomiska val8.10.2025 09:01:19 EEST | Pressmeddelande
En omfattande experimentell studie visar att när människor får veta hur deras inkomst står sig jämfört med andras, påverkar det både hur nöjda de är och hur de agerar. Tack vare en innovativ metod kunde forskarna på ett säkert sätt visa hur inkomstinformation inverkar på upplevd tillfredsställelse. Studien tittade också på hur information i en enkät kan påverka verkliga ekonomiska beslut – något som gör forskningen banbrytande.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme