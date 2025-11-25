Uusi tutkimus: Rento tyyli tekee yrittäjistä uskottavampia

– Yrittäjät pukeutuvat usein eri tavalla, rennommin. Hypoteesimme oli, että toisin kuin muissa liike-elämän konteksteissa, joissa muodollinen pukeutuminen viestii ammattimaisuutta ja herättää luottamusta, tässä on tärkeämpää se, että yrittäjä koetaan aidoksi ja uskottavaksi, selittää Joakim Wincent, joka on Kauppakorkeakoulu Hankenin yrittäjyyden ja johtamisen professori.

Yhdessä Henrik Wesemann Lekkasin (IE Business School), Torben Antretterin (University of St. Gallen), Vangelis Souitarisin (Bayes Business School) ja Dean Shepherdin (University of Notre Dame) kanssa Wincent on julkaissut tutkimuksensa Journal of Management -lehdessä.

Tulokset perustuvat kolmeen tutkimukseen, joissa oli mukana erilaisia sijoittajien ja yrittäjien otoksia. Epämuodollinen pukeutuminen määritellään tutkijoiden mukaan esimerkiksi huppariksi, t-paidaksi, verkkareiksi ja lenkkareiksi, kun taas muodollinen pukeutuminen voi tarkoittaa pukua, solmiota tai jakkupukua.

Wincent toteaa, että yrittäjyys eroaa muista sijoituksista, sillä pääoma sijoitetaan jo varhaisessa vaiheessa, suurta epävarmuutta ja vaikeasti arvioitavaa menestystä vasten. Kyse on usein optimistisista ennusteista vähäisen datan pohjalta, ja silloin sijoittajan täytyy kokea yrittäjä aidoksi.

– Slushin kaltaisissa pitchaustilaisuuksissa, joissa epävarmuus on suuri, tutkimus osoittaa ensivaikutelman olevan ratkaiseva.

Wincentin mukaan tutkimus voi olla kiinnostava sijoittajille, sillä monet uskovat, etteivät he ole alttiita kognitiivisille oikoteille.

– Todellisuudessa ensivaikutelma – ja siten pukeutuminen – vaikuttaa merkittävästi. Osoitamme, että tärkeintä on viestiä aitoutta, mikä yllätykseksemme painaa jopa enemmän kuin muodolliset meriitit ja kokemus. Tekijät, jotka muuten olisivat ratkaisevia, voivat kadota jo alkuvaiheen arvioinnissa.

Wincent huomauttaa, että yrittäjille tämä tarkoittaa sitä, että pukeutumisella voi todella olla merkitystä siinä, miten heidät koetaan.

– Tutkimuksemme osoittaa, että varhaiset ja hienovaraiset sosiaaliset signaalit voivat saada seurauksia paljon pidemmälle kuin ensimmäiseen tapaamiseen sijoittajien ja yrittäjien välillä. Tämä on tärkeää pitää mielessä. Ne vaikuttavat siihen, mitkä ideat saavat rahoitusta, mikä puolestaan muokkaa innovaatioiden, yrittäjyyden ja lopulta myös talouskehityksen edellytyksiä, Wincent sanoo.

