Sale Kyyjärven uudistus on valmis – avajaisia juhlitaan 17.12. alkaen
Kyyjärvellä Kauppakeskus Paletissa sijaitseva Sale Kyyjärvi on kokenut perusteellisen uudistuksen, jonka ansiosta myymälä tarjoaa nyt entistäkin viihtyisämmän ja sujuvamman asiointikokemuksen. Uudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa kuunneltiin asiakkaiden toiveita, panostettiin energiatehokkuuteen sekä henkilökunnan työolosuhteiden kehittämiseen.
− Haluamme tarjota Kyyjärven Salen asiakkaille monipuolisemman valikoiman ja entistä miellyttävämmän ostosympäristön. Nyt myymälä on valmis palvelemaan asiakkaita uudistetuissa tiloissa – lattiat, kylmäkalusteet ja kassalinjasto on uusittu, ja myymälä on päivitetty Salen nykyaikaiseen konseptiin, summaa Keskimaan Sale-ketjun ryhmäpäällikkö Päivi Pihlaja.
Yksi näkyvimmistä muutoksista myymälässä on täysin uusittu lattia, joka tuo myymälään raikkaan ja modernin ilmeen. Lattiauudistus vaati tarkkaa suunnittelua ja vaiheittaista toteutusta, jotta myymälä voitiin pitää auki koko remontin ajan. Uusi lattia parantaa myös työturvallisuutta.
− Lattian uusiminen oli merkittävä osa myymälän uudistusta, ja se toi mukanaan omat haasteensa projektin etenemisen kannalta. Työ vaati huolellista suunnittelua ja vaiheittaista toteutusta, jotta myymälä voitiin pitää avoinna koko remontin ajan. Lopputulos hyödyttää sekä asiakkaita että henkilökuntaa, kun esimerkiksi tavaralavojen kuljetus myymälään on nyt turvallisempaa, Päivi Pihlaja toteaa.
Energiatehokkaat kylmäkalusteet ja uudistettu kassalinjasto
Myymälän kalusteet ja kylmäkalusteet on vaihdettu, kassalinjastoa uudistettu ja valikoimaa laajennettu vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita.
− Uudistuksen myötä myymälään on saatu paljon toivotut itsepalvelukassat, jotka helpottavat ja nopeuttavat asiointia. Myös valikoimaa on laajennettu vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita, iloitsee Sale Kyyjärven myymäläpäällikkö Joonas Koskinen.
Myymälän energiatehokkuus paranee huomattavasti täysin uusitun kylmätekniikan ja kylmäkalusteiden ansiosta.
− On ilo avata ovet uudistettuun myymälään ja toivottaa asiakkaat tervetulleiksi tutustumaan entistä viihtyisämpään ja toimivampaan kauppaan. Syksy on ollut hyvin kiireinen muutostöiden vuoksi, mutta olemme erittäin tyytyväisiä lopputulokseen ja uskomme, että myös asiakkaille tämä on mieluisa uudistus. Avajaisten kunniaksi järjestämme keskiviikkona glögi- ja joulutorttutarjoilun ja siitä eteenpäin viikko jatkuu avajaistarjousten siivittämänä, kertoo Koskinen iloisena.
Salen Kyyjärvelle tehty 600 000 euron uudistusinvestointi vaikuttaa merkittävästi myös koko kauppakeskus Paletin yleisilmeeseen ja kokonaisvaikutelmaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Osuuskauppa Keskimaa, ryhmäpäällikkö Päivi Pihlaja, 010 767 5932, paivi.pihlaja@sok.fi
Osuuskauppa Keskimaa, myymäläpäällikkö Joonas Koskinen, 010 767 3093, joonas.koskinen@sok.fi
Kuvat
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä noin 760 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 143 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
