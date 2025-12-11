Stadion-säätiö

HELSINKI CUP OLYMPIASTADIONILLA 2026

17.12.2025 10:40:03 EET | Stadion-säätiö | Tiedote

Helsinki Cup tuo kansainvälisen juniorijalkapallon Olympiastadionille 6–11.7.2026.

Riku Laukkanen

Olympiastadion toimii heinäkuussa 2026 Helsinki Cup -tapahtuman keskeisenä turnauskenttänä ja finaalien näyttämönä. Helsinki Cup on maailman toiseksi suurin lasten ja nuorten jalkapalloturnaus, joka kokoaa Helsinkiin tuhansia pelaajia yli 20 eri maasta. Vuonna 2026 Helsinki Cup järjestetään jo 51. kerran peräkkäin.

Olympiastadionin ainutlaatuiset puitteet luovat tapahtumalle erityisen ympäristön, jossa kansainvälisyys, urheilun ilo ja nuorten into kohtaavat. Stadionin tiloja hyödynnetään laajasti myös tapahtuman palveluissa ja toiminnoissa.

– Pelaaminen Olympiastadionilla on monelle juniorille poikkeuksellinen kokemus, joka jää mieleen pitkäksi aikaa. Voimme jälleen tarjota lukuisille joukkueille mahdollisuuden pelata legendaarisella kentällä ja tehdä turnausviikosta elämyksellisen kaikille osallistujille, kertoo Helsinki Cupin toimitusjohtaja Lotta Peitsi.

Turnausviikon aikana Olympiastadion toimii Helsinki Cupin hallinnollisena keskuksena. Kisatoimisto ja turnausruokailut sijaitsevat stadionilla, ja alueella eletään vahvasti turnauksen arkea. Otteluita pelataan Olympiastadionin lisäksi useilla kentillä eri puolilla pääkaupunkiseutua.

Kansainvälinen tapahtuma mittavassa mittakaavassa

Helsinki Cupia pidetään osallistujamäärältään yhtenä maailman merkittävimmistä juniorijalkapalloturnauksista. Olympiastadionilla pelataan turnauspäivien aikana arviolta noin 170 ottelua. Pelaajien lisäksi stadionille saapuu suuri joukko valmentajia, huoltajia, vanhempia ja muita kannustajia, mikä luo alueelle vilkkaan ja kansainvälisen tapahtumatunnelman. 

– Olympiastadion tarjoaa ainutlaatuisen näyttämön suurille urheilutapahtumille. On hienoa, että stadionilla koetaan kesällä nuorten jalkapallon kansainvälistä tunnelmaa ja intoa niin kentällä kuin katsomossakin. Toivotamme pelaajat ja yleisön lämpimästi tervetulleiksi stadionille, sanoo Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen.

Yhteyshenkilöt

Lotta Peitsi
Helsinki Cup, Toimitusjohtaja
lotta.peitsi@helsinkicup.fi
puh. 040-576 8336

Ari Kuokkanen
Olympiastadionin johtaja
ari.kuokkanen@stadion.fi
puh. 040-7182381

