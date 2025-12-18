Kielituki lähemmäs arkea – omaa suomi toisena kielenä -opetusta työntekijöille pilotoitiin Keski-Suomen hyvinvointialueella

Pilotti oli osa hyvinvointialueen kansainvälisyyttä ja monikulttuurisuutta tukevaa projektia, joka on toiminut valtiovarainministeriön kansainvälisyyskehittämiseen osoittamalla erillisrahoituksella.

“Omaa suomi toisena kielenä -opettajaa ei tietojemme mukaan ole vielä kokeiltu muilla hyvinvointialueilla, eli olemme olleet edelläkävijöitä tämän pilotin myötä. Kokeilu on herättänyt paljon kiinnostusta muillakin hyvinvointialueilla”, kertoo projektin koordinaattori Annu Karkama.

Kansallisella tasolla keskustellaan yhä aktiivisemmin työnantajien roolista vieraskielisten työntekijöiden kielitaidon vahvistamisessa. Pilotissa haluttiin kokeilla uudenlaista, työarkeen kiinnittyvää ratkaisua.

“Pilotin avulla halusimme kokeilla, millaisia hyötyjä oma suomen kielen opetus tuottaisi verrattuna ostopalveluihin”, sanoo Karkama.

S2-opettaja Maija Kujala on pitänyt opetustunteja sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä eri puolilla hyvinvointialuetta sekä muutamia kaikille avoimia verkko-opetuksia.

“Opetuksen sisältöön oli suunniteltu alustavaa runkoa, mutta lopullinen sisältö haluttiin muotoilla osallistujien omien tarpeiden ja toiveiden pohjalta niin, että se palvelisi mahdollisimman hyvin arjen työtä”, Kujala kertoo.

Opetuksessa on ollut mukana noin 30 työntekijää yksikön työtilanteen mukaan. Osallistujien joukossa on ollut hoiva-avustajia, lähihoitajia, sairaanhoitajia ja amanuensseja.

“Kun S2-opettaja on organisaation oma työntekijä, joustaminen työtilanteen muuttuessa on helpompaa. Suomen kielen oppijoilla voi olla matalampi kynnys keskustelulla arjen haasteista työssä. Kielitaitotasoa on helpompi määritellä ja opetusta kohdentaa, kun ihmiset tulevat tutuiksi. Myös organisaation sisäistä kulttuuria on helpompi käsitellä oman opettajan kanssa”, Kujala kertoo pilotista saaduista kokemuksista.

“Opiskelijat ovat olleet motivoituneita ja mukavia. Haasteena on toisinaan opetuksen ja työn yhteen sovittaminen, mutta joskus osallistujat tulevat vapaapäivänäkin mukaan opetukseen, sitoutuminen näkyy. Oppituntien aikana syntyy myös tosi hyviä keskusteluja aiheen ulkopuolelta ja sekin tukee kielitaidon kehittymistä. Tärkeintä on kuitenkin päästä harjoittelemaan kieltä käytännön tilanteissa. Vuorovaikutus kollegoiden ja potilaiden kanssa on paras ja antoisin tapa oppia”, S2-opettaja Maija Kujala kuvaa.

“S2-opetuspilotti on ollut tärkeä kokeilu, josta kerätyt opit ovat arvokkaita myös jatkossa”, toteaa Karkama.