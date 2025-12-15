S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahasto sopi liki 40 miljoonan euron uudelleenrahoituksesta
S-Pankki Asunto Erikoissijoitusrahasto on onnistuneesti toteuttanut lähes 40 miljoonan euron uudelleenrahoituksen Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ):n kanssa.
Tehty rahoitusjärjestely optimoi rahaston rahoitusrakennetta ja varmistaa kilpailukykyiset ehdot.
”Uudesta rahoituksesta saatavat varat käytetään rahaston aiempien lainojen uudelleenrahoittamiseen rahaston kokonaislainoitusasteen säilyessä ennallaan”, kertoo S-Pankin rahastonhoitaja Juho Santaharju.
Samassa yhteydessä sovittiin korkosuojauksista, jotka varmistavat rahastolle vakaammat rahoituskulut koko lainamaturiteetin ajalle ja pienentävät rahaston kokonaiskorkoriskiä.
”Rahoitusmarkkina on kehittynyt positiivisesti ja markkinatilanne on otollinen uudelleenrahoitukselle. Tehty rahoitusjärjestely näkyy jatkossa rahaston alentuneina rahoituskustannuksina”, Santaharju jatkaa.
”Kiitämme Skandinaviska Enskilda Banken AB:ta (publ) sujuvasta prosessista ja edelleen jatkuvasta luottamuksesta rahaston pitkäaikaisena rahoittajana."
Lisätietoja:
S-Pankin viestintä
010 767 9300
viestinta@s-pankki.fi
Tietoja julkaisijasta
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
