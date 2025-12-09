Fingrid Oyj

Fingrid selvittää pohjoismaisen mFRR- ja aFRR-kapasiteettimarkkina-alustan vikaa

16.12.2025 09:48:30 EET | Fingrid Oyj | Tiedote

Pohjoismaisella mFRR- sekä aFRR-kapasiteettimarkkina-alustalla, Nordic Market Management System (NMMS), on havaittu satunnaisesti virheitä tarjouskäsittelyssä keskiviikosta 10.12. alkaen.

Markkina-alustan vikatilanteissa kaikki lähetetyt tarjoukset eivät ole rekisteröityneet järjestelmään. Mikäli tarjous ei rekisteröidy järjestelmään, ei reservitoimija saa tästä ECP-kuittausviestiä tai vaihtoehtoisesti tarjousprosessi ei mene käyttöliittymässä loppuun asti.

Vika koskee sekä mFRR- että aFRR-kapasiteettimarkkinatarjouksia. Fingrid pyytää toimijoita aikaistamaan tarjoustenjättöä toistaiseksi, jotta mahdollista suorituskykykuormaa saadaan kevennettyä juuri tarjoustenjättöportin sulkeutumista edeltävältä ajalta.

Fingrid tiedottaa selvityksen etenemisestä sekä vikatilanteen korjaamisesta.

