Fingrid selvittää pohjoismaisen mFRR- ja aFRR-kapasiteettimarkkina-alustan vikaa
Pohjoismaisella mFRR- sekä aFRR-kapasiteettimarkkina-alustalla, Nordic Market Management System (NMMS), on havaittu satunnaisesti virheitä tarjouskäsittelyssä keskiviikosta 10.12. alkaen.
Markkina-alustan vikatilanteissa kaikki lähetetyt tarjoukset eivät ole rekisteröityneet järjestelmään. Mikäli tarjous ei rekisteröidy järjestelmään, ei reservitoimija saa tästä ECP-kuittausviestiä tai vaihtoehtoisesti tarjousprosessi ei mene käyttöliittymässä loppuun asti.
Vika koskee sekä mFRR- että aFRR-kapasiteettimarkkinatarjouksia. Fingrid pyytää toimijoita aikaistamaan tarjoustenjättöä toistaiseksi, jotta mahdollista suorituskykykuormaa saadaan kevennettyä juuri tarjoustenjättöportin sulkeutumista edeltävältä ajalta.
Fingrid tiedottaa selvityksen etenemisestä sekä vikatilanteen korjaamisesta.
Lisätietoja
Joonas Muikku, asiantuntija, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4324
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
