Yritystoimintaa ja alueen kehittämistä rahoitettiin Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa noin 64 miljoonalla eurolla

Yritysten kehittämiseen ja investointeihin 7 miljoonaa euroa

Yritysten kehittämiseen ja investointeihin myönnettiin tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

- Merkittävimmät yritysrahoitushankkeet sisälsivät merkittäviä investointeja yritysten toimintaedellytysten kasvattamiseksi. Esimerkiksi Etelä-Karjalassa myönsimme Nordic Nano Groupille noin 2,9 miljoonaa euroa uudenlaisen akkuteknologian valmistamiseen ja Kymenlaaksossa MCM Timberille noin 1,1 miljoonaa euroa sahalaitoksen modernisointiin, kertoo Hämeen ELY-keskuksen rahoituspäällikkö Juho Wuorinen.

Yritykset hakivat kehittämisavustuksia Hämeen ELY-keskuksesta - myönteisen rahoituspäätöksen sai 41 hanketta. Tukea saatiin alueen yritysten kehittämiseen yhteensä 7 miljoona euroa.

Työllisyyden, osaamisen ja osallisuuden kehittämishankkeisiin sekä ennallistamiseen yhteensä 7 miljoonaa euroa



Kaakkois-Suomessa käynnistyneisiin työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta tukeviin hankkeisiin myönnettiin yhteensä lähes kuusi miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Lisäksi vesiensuojelun ennallistamishankkeeseen myönnettiin noin miljoona euroa. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tuella pyritään kehittämään työllistymismahdollisuuksia ja yrittäjyyttä turvealalta pois siirtyville yrittäjille.

- Molemmissa maakunnissa näkyvät vihreä siirtymä ja monialainen yhteistyö, jonka avulla etsitään uusia ratkaisuja kestävän kasvun tueksi. Etelä-Karjalan hankkeilla tuetaan erityisesti heikommassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten kiinnittymistä työelämään. Kymenlaaksossa puolestaan kehitetään laajemmin työllisyys-, maahanmuutto- ja yrityspalveluja, edistetään logistiikka-alan osaamista, työelämän monimuotoisuutta ja nuorten työelämätaitoja, kertoo Hämeen ELY-keskuksen rahoituspäällikkö Riikka Huhtanen-Pitkänen.

Maaseudun ja maatalouden investointeihin ja kehittämiseen sekä kalatalouteen 7,2 miljoonaa euroa



Maaseutualueiden hanketukia myönnettiin suoraan ELY-keskuksesta tänä vuonna (marraskuun loppuun mennessä) 3,3 miljoonalla eurolla, maaseutuohjelman yritysrahoitusta myönnettiin 0,7 miljoonalla eurolla ja maatalouden investointitukia 1,9 miljoonalla eurolla sekä nuoren viljelijän aloitustukia reilulla puolella miljoonalla eurolla. Myös Leader-ryhmien kautta maaseutualueille myönnettiin yritys- ja hankerahoitusta.

Rahoitusta myönnettiin mm. Saimaan Kuitu Oy:lle valokuiturakentamiseen Lappeenrannan Hytin alueelle, LUT yliopistolle Hukkamaidosta kaseiinipohjaisia biokomposiitteja -hankkeeseen, Kymen Granite Oy:n kahteen kone- ja laitehankintainvestointi hankkeeseen sekä usealle viljelijälle viljan kuivaamo- ja siiloinvestointeihin.

Alueen kalataloutta tuettiin ELY-keskuksen kautta tulevalla rahoituksella noin 680 000 eurolla.

Valtion tieverkkoon ja tie- ja liikenneavustuksiin yhteensä lähes 40 miljoonaa euroa



Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueiden tienpitoon ja suunnitteluun käytettiin yhteensä noin 36,8 miljoonaa euroa. Tästä summasta tieverkon korjaukseen ja ylläpitoon käytettiin noin 21,6 miljoonaa euroa, parantamiseen noin 1,5 miljoonaa euroa, hoitoon noin 13,1 miljoonaa euroa sekä suunnitteluun noin 0,5 miljoonaa euroa.

Kaikki Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan valtion maantiet – yhteensä 4 042 km – olivat hoitourakoiden piirissä.

Maanteitä päällystettiin 142 km ja jalankulku- ja pyöräilyväyliä viisi kilometriä. Lisäksi uusittiin kahdeksan siltaa ja peruskorjattiin yksi. Valaistusta uudistettiin Nuijamaan raja-asemalla ja valaistuksen uusiminen käynnistyi valtatiellä 6 Lappeenrannassa ja Imatralla.

Yksityistieavustuksiin myönnettiin yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Joukkoliikenteen hankintoihin ja kuntien joukkoliikenteen avustuksiin käytettiin 0,8 miljoonaa euroa.

Ympäristönhoidon ja luonnonsuojelun avustuksia ja korvauksia noin 3,8 miljoonaa euroa



ELY-keskuksen ympäristötehtäviin liittyviä avustuksia, korvauksia ja tukea myönnettiin yhteensä noin 3,8 miljoonalla eurolla tänä vuonna marraskuun loppuun mennessä.

METSO-ohjelman vapaaehtoisessa metsiensuojelussa metsänomistajille maksettiin korvauksia 2,2 miljoonaa euroa. Metsiä suojeltiin 153 hehtaaria.

HELMI-elinympäristöohjelmassa suojelun piiriin saatiin 127 hehtaaria soita, joiden korvauksiin käytettiin 545 000 euroa. Lisäksi perinnebiotooppien ja metsäisten luontotyyppien kunnostuksiin myönnettiin 29 000 euroa luonnonsuojelulain mukaista tukea.

Aktiivisten paikallisten toimijoiden sekä ELY-keskuksen oman aktivointityön tuella vesistökunnostushankkeiden määrä on Kaakkois-Suomessa pysynyt hyvällä tasolla. Tänä vuonna vesistökunnostushankkeita on tuettu noin 450 000 eurolla ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön määrärahoista. Pohjavesien suojelusuunnitelmien tekoa on tuettu noin 32 000 eurolla.

Rakennusperintöavustuksia on tänä vuonna myönnetty 20 kohteelle yhteensä 127 000 euroa ja saariston ympäristönhoidon avustuksia kolmelle kohteelle yhteensä16 000 euroa.

Rauhoitettujen eläinten aiheuttamia vahinkoja korvattiin yhteensä noin 430 000 eurolla.

HUOMAA!

Tämä rahoituskatsaus on laadittu tällä kertaa poikkeuksellisesti ajalta 1.1.-31.11.2025 vuodenvaihteessa tapahtuvan organisaatiomuutoksen vuoksi, jotta voimme kertoa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueelle myönnetystä rahoituksesta. Ensi vuonna ELY-keskuksia ei enää ole, vaan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alue liittyy osaksi laajempaa, kolmen maakunnan kattavaa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskusta. Julkaisuajankohdan vuoksi joulukuun eurot jäävät tästä tiedotteesta puuttumaan.



Elinkeinot-vastuualueelta maatalouden tulotuet jätettiin tällä kertaa pois, koska niistä merkittävä osa myönnetään joulukuussa. Myös ELY-keskuksen omiin ympäristötehtäviin käytetyt summat jätettiin pois.

Haastateltavia toimituksille

Etelä-Karjalasta:

Nordic Nano Group Oy:lle myönnettiin noin 2,9 miljoonaa euroa investointitukea innovatiivisten, myrkyttömien energian varastointi- ja keräysratkaisujen investointi ja tuotekehityshankkeeseen, toimitusjohtaja Esa Parjanen, p. 044 208 6801.

Kymenlaaksosta:

MCM Timber Oy:lle myönnettiin noin 1,1 miljoonaa euroa sahalaitoksen modernisointiin, toimitusjohtaja Janne Kujala, p. 040 547 4632