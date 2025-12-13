Jokerista miljoonan euron voitto pienelle paikkakunnalle Kanta-Hämeeseen: "On tässä ollut pähkäilemistä"
Jokerista meni jakoon itsenäisyyspäivänä miljoonan euron potti täysosumalla. Voitto osui nettipelaajalle pienelle paikkakunnalle Kanta-Hämeeseen. Veikkaus pääsi onnittelemaan voittajaa puhelimitse.
- Kiitos onnittelupuhelustanne! On tässä asiassa meillä riittänyt kotona pähkäilemistä. Hieman sillä lailla on mennyt, että muutama yö on ollut uneton voiton jälkeen. Välillä on nukuttanut. Hyvä kun soititte, niin vähän tuntuu todellisemmalta, voittaja kertoi.
Voittaja oli pelannut rivinsä veikkaus.fi:ssä ja on kotoisin pieneltä paikkakunnalta, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä.
- En halua kertoa siitä asiasta enempää. Kanta-Hämeestä ollaan.
Pienen paikkakunnan voittaja aikoo pitää onnenpotkunsa pienessä piirissä.
- Vaimolleni olen kertonut. Ja perhettäni aion auttaa voittorahoillani. Vaimoni kanssa korkattiin kuohuva kun voitto selvisi. Sen verran juhlistettiin.
- Eipä ole tällaista valtavaa summaa tarvinnut aiemmin käsitellä. Varmaankin sijoitusjuttuja on hyvä tehdä.
Voittaja kuvailee tunnelmiaan epäuskoisiksi.
- Aikamoinen homma. Nyt alkaa tuntua, että tästä hengissä selvitään, voittaja naurahti.
Miljoonavoitto saattaa näkyä onnekkaan kantahämäläisen voittajan joulupöydässä.
- Joulua tässä odotetaan, että saadaan perheen kanssa rauhoittua ja viettää joulua perinteisesti. Ehkä jotain parempaa ostetaan pöytään.
Veikkauksen Jokeri arvotaan tiistaina, keskiviikkona, perjantaina ja lauantaina Eurojackpotin, Vikingloton ja Loton arvontailtoina. Lauantaina Veikkauksen Loton potissa on 10 miljoonaa euroa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Loton potti kohoaa 10 miljoonaan - Illan arvonnassa löytyi kaksi yli 75 000 euron voittoa13.12.2025 23:07:30 EET | Tiedote
Lotossa ei tänä lauantaina löytynyt täysosumaa. Illan suurimmat voitot jaettiin 6+1-tuloksille.
Eurojackpotin potti kohoaa noin 22 miljoonaan euroon12.12.2025 22:33:22 EET | Tiedote
Perjantai-illan Eurojackpotin arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten potti kasvaa. Tiistaina Eurojackpotin potissa on noin 22 miljoonaa euroa.
Eurojackpotin potti kohoaa noin 17 miljoonaan euroon - Porukkapeliin 40 000 euron voitto Jokerista9.12.2025 22:29:07 EET | Tiedote
Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten perjantaina pelin potti kasvaa noin 17 miljoonaan euroon.
Muutos Veikkauksen johtoryhmään: Nummikoski Sarekosken esikuntaan8.12.2025 09:04:58 EET | Tiedote
Veikkauksen johtoryhmään tulee muutoksia 1.1.2026 alkaen.
Loton potti kohoaa yhdeksään miljoonaan euroon - Jokerista miljoonavoitto jakoon6.12.2025 22:49:42 EET | Tiedote
Loton lauantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia, joten ensi viikolla potti nousee yhdeksään miljoonaan euroon. Jokerista osui lauantaina miljoonan euron täysosuma pienelle paikkakunnalle Kanta-Hämeeseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme