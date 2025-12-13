Jokerista miljoonan euron voitto pienelle paikkakunnalle Kanta-Hämeeseen: "On tässä ollut pähkäilemistä"

- Kiitos onnittelupuhelustanne! On tässä asiassa meillä riittänyt kotona pähkäilemistä. Hieman sillä lailla on mennyt, että muutama yö on ollut uneton voiton jälkeen. Välillä on nukuttanut. Hyvä kun soititte, niin vähän tuntuu todellisemmalta, voittaja kertoi.

Voittaja oli pelannut rivinsä veikkaus.fi:ssä ja on kotoisin pieneltä paikkakunnalta, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä.

- En halua kertoa siitä asiasta enempää. Kanta-Hämeestä ollaan.



Pienen paikkakunnan voittaja aikoo pitää onnenpotkunsa pienessä piirissä.



- Vaimolleni olen kertonut. Ja perhettäni aion auttaa voittorahoillani. Vaimoni kanssa korkattiin kuohuva kun voitto selvisi. Sen verran juhlistettiin.



- Eipä ole tällaista valtavaa summaa tarvinnut aiemmin käsitellä. Varmaankin sijoitusjuttuja on hyvä tehdä.



Voittaja kuvailee tunnelmiaan epäuskoisiksi.



- Aikamoinen homma. Nyt alkaa tuntua, että tästä hengissä selvitään, voittaja naurahti.



Miljoonavoitto saattaa näkyä onnekkaan kantahämäläisen voittajan joulupöydässä.



- Joulua tässä odotetaan, että saadaan perheen kanssa rauhoittua ja viettää joulua perinteisesti. Ehkä jotain parempaa ostetaan pöytään.



Veikkauksen Jokeri arvotaan tiistaina, keskiviikkona, perjantaina ja lauantaina Eurojackpotin, Vikingloton ja Loton arvontailtoina. Lauantaina Veikkauksen Loton potissa on 10 miljoonaa euroa.