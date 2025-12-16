Koivu Solutions liittyy osaksi PubliX Group:ia ja siirtyy kansainvälisen kasvun seuraavaan vaiheeseen

Yrityskaupassa PubliX osti 100 % Koivu Solutionsin osakkeista. Koivun nykyiset omistajat

jatkavat yhtiön operatiivisissa rooleissa ja sijoittavat merkittävän osan kauppasummasta

PubliX-konsernin osakkeisiin, mikä varmistaa pitkäjänteisen yhteisen sitoutumisen rakentaa Pohjoismaiden johtava julkisen sektorin ohjelmistokonserni.



Jatkuvuus työntekijöille ja asiakkaille

Yrityskaupalla ei ole vaikutusta Koivun työntekijöihin. Koivu jatkaa toimintaansa PubliX:in

sisällä itsenäisenä yhtiönä, ja samat tiimin jäsenet palvelevat jatkossakin asiakkaita.

“Yhteistyö PubliX:in kanssa vahvistaa Koivua muuttamatta sitä, keitä olemme,” sanoo Koivu Solutionsin toimitusjohtaja Janne Salmi. ”Tiimimme, missiomme ja asiakassuhteemme

säilyvät ennallaan. Muutos näkyy siinä, että pystymme jatkossa kasvamaan nopeammin ja

tuomaan asiakkaillemme entistäkin enemmän innovaatioita ja arvoa.”



Kansainvälisen kasvun kiihdyttäminen yhdessä

PubliXin strategiana on yhdistää pohjoismaiden vahvimmat SaaS-yritykset, jotka palvelevat julkisen sektorin tarpeita. PubliX tarjoaa yhtiöilleen tukea muun muassa talous-, kyberturva- ja AI-osaamisessa, säilyttäen samalla jokaisen yrityksen yrittäjämäisen itsenäisyyden. PubliX näki Koivussa erityistä arvoa, sillä Koivun ydinratkaisu Sotender on osoittanut merkittävää mitattavaa vaikuttavuutta. Esimerkiksi Pohjanmaan hyvinvointialue on julkisesti raportoinut Sotenderin tuottavan yli 7 miljoonan euron vuotuiset säästöt vähentyneen sijaistarpeen ja tehokkaamman työvuorojen täyttämisen ansiosta.



“Koivu edustaa juuri sellaista erikoistunutta ja tarkoituslähtöistä SaaS-yritystä, jonka

haluamme PubliX-konserniin,” sanoo PubliX Groupin vt. toimitusjohtaja Marcus Åström.

“Heillä on syvää toimialaosaamista, vahvaa asiakasluottamusta ja tuotteita, jotka tuottavat

todellista arvoa julkiselle sektorille. Yhdistämällä voimamme voimme auttaa Koivua

kasvamaan kansainvälisesti nopeammin ja kilpailemaan suuremmista sopimuksista

Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa.”