Koivu Solutions liittyy osaksi PubliX Group:ia ja siirtyy kansainvälisen kasvun seuraavaan vaiheeseen
Helsinki, 16.12.2025. Koivu Solutions Oy (“Koivu”), edistyksellisten ohjelmistoratkaisujen toimittaja, ilmoittaa, että yhtiö on yrityskaupalla liittynyt osaksi PubliX Group AB:ta (“PubliX”). PubliX on nopeasti kasvava ruotsalainen ohjelmistokonserni, joka rakentaa vahvaa portfoliota julkishallinnon, hyvinvoinnin ja terveydenhuollon tarpeisiin keskittyvistä SaaS-yrityksistä.
Yrityskaupassa PubliX osti 100 % Koivu Solutionsin osakkeista. Koivun nykyiset omistajat
jatkavat yhtiön operatiivisissa rooleissa ja sijoittavat merkittävän osan kauppasummasta
PubliX-konsernin osakkeisiin, mikä varmistaa pitkäjänteisen yhteisen sitoutumisen rakentaa Pohjoismaiden johtava julkisen sektorin ohjelmistokonserni.
Jatkuvuus työntekijöille ja asiakkaille
Yrityskaupalla ei ole vaikutusta Koivun työntekijöihin. Koivu jatkaa toimintaansa PubliX:in
sisällä itsenäisenä yhtiönä, ja samat tiimin jäsenet palvelevat jatkossakin asiakkaita.
“Yhteistyö PubliX:in kanssa vahvistaa Koivua muuttamatta sitä, keitä olemme,” sanoo Koivu Solutionsin toimitusjohtaja Janne Salmi. ”Tiimimme, missiomme ja asiakassuhteemme
säilyvät ennallaan. Muutos näkyy siinä, että pystymme jatkossa kasvamaan nopeammin ja
tuomaan asiakkaillemme entistäkin enemmän innovaatioita ja arvoa.”
Kansainvälisen kasvun kiihdyttäminen yhdessä
PubliXin strategiana on yhdistää pohjoismaiden vahvimmat SaaS-yritykset, jotka palvelevat julkisen sektorin tarpeita. PubliX tarjoaa yhtiöilleen tukea muun muassa talous-, kyberturva- ja AI-osaamisessa, säilyttäen samalla jokaisen yrityksen yrittäjämäisen itsenäisyyden. PubliX näki Koivussa erityistä arvoa, sillä Koivun ydinratkaisu Sotender on osoittanut merkittävää mitattavaa vaikuttavuutta. Esimerkiksi Pohjanmaan hyvinvointialue on julkisesti raportoinut Sotenderin tuottavan yli 7 miljoonan euron vuotuiset säästöt vähentyneen sijaistarpeen ja tehokkaamman työvuorojen täyttämisen ansiosta.
“Koivu edustaa juuri sellaista erikoistunutta ja tarkoituslähtöistä SaaS-yritystä, jonka
haluamme PubliX-konserniin,” sanoo PubliX Groupin vt. toimitusjohtaja Marcus Åström.
“Heillä on syvää toimialaosaamista, vahvaa asiakasluottamusta ja tuotteita, jotka tuottavat
todellista arvoa julkiselle sektorille. Yhdistämällä voimamme voimme auttaa Koivua
kasvamaan kansainvälisesti nopeammin ja kilpailemaan suuremmista sopimuksista
Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne SalmiToimitusjohtaja, Koivu Solutions OyPuh:+358 40 556 5771janne.salmi@koivusolutions.comsotender.fi
Marcus Åströmvt. toimitusjohtaja ja yritysostojen johtaja, PubliX Group ABPuh:+46 70 485 28 47marcus.astrom@publixgroup.iowww.publixgroup.io
Kuvat
Tietoa Koivu Solutions Oy:stä
Koivu Solutions Oy on suomalainen ohjelmistoyritys, joka kehittää moderneja SaaS-
ratkaisuja työvoiman ja resurssienhallinnan tarpeisiin sekä julkisella että yksityisellä
sektorilla. Koivun päätuote, Sotender, on helppokäyttöinen mobiilisovellus, joka yhdistää
työntekijät avoimiin työvuoroihin. Koivu tarjoaa myös Koivu Cloud low code -alustan sekä edistyneet analytiikka- ja hinnoitteluratkaisut. Koivu Solutions on ISO 27001 -sertifioitu ja
palvelee laajaa asiakaskuntaa.
Tietoa PubliX Group AB:sta
PubliX Group on Aspira Partnersin perustama ruotsalainen SaaS-konserni, joka kokoaa
yhteen johtavat pohjoismaiset ohjelmistoyritykset julkishallinnon, hyvinvoinnin ja
terveydenhuollon tarpeisiin. PubliX tarjoaa yhtiöilleen rahoitusta, konsernitason tukea ja
strategista yhteistyötä, säilyttäen samalla kunkin yrityksen itsenäisyyden. Konserniin kuuluvat
jo digiPlant, Aspicore ja Tidvis.
