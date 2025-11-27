Vuoden 2025 Demarinaisten tasa-arvotyö palkinto Oikeutta Vendille-liikkeelle

Liikkeen takana ovat Valkeakoskella vuonna 2024 surmatun Vendin sisko Vilma Salminen ja täti Saara Salminen. Perusteluina tasa-arvotyön palkinnon myöntämiselle on tärkeä työ, jota liike on tehnyt tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan näkyväksi tekemiseksi. Liike on nostanut julkiseen keskusteluun tyttöjen ja naisten turvallisuutta, sukupuolittunutta väkivaltaa ja seksuaalirikoksia.

“Me elämme yhteiskunnassa, jossa tytöt ja naiset kasvatetaan yhä varomaan – ei vaatimaan turvaa. Tämän pitää muuttua. Sukupuolittuneesta väkivallasta pitää puhua niin kuin se on: rakenteellinen ongelma, joka vaatii rohkeita tekoja ja poliittista tahtoa, ei vain kampanjointia ja kauniita sanoja. Me puhumme, koska tunnemme, ettemme voi olla hiljaa. Olemme kiitollisia, että kuulette meitä. Kaikkien tyttöjen ja naisten pitäisi saada kävellä rauhassa kotiin”, kertoo Oikeutta Vendille liikkeestä Saara Salminen ja Vilma Salminen.

“Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on EU:n turvattomin maa naisille. Yli puolet suomalaisista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai uhkailua. Tilastot paljastavat karun todellisuuden ongelman vakavuudesta – vaikka aihetta saatetaan julkisessa keskustelussa vähätellä. Oikeutta Vendille -liike tekee tärkeää työtä pitääkseen sukupuolittuneen väkivallan esillä ja vaatiakseen konkreettisia toimia sen lopettamiseksi,” päättää Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.