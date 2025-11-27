Vuoden 2025 Demarinaisten tasa-arvotyö palkinto Oikeutta Vendille-liikkeelle
Demarinaisten tasa-arvotyö palkinto jaetaan syksyisin ajankohtaiselle ja aktiiviselle toimijalle tai taholle, joka on edistänyt tasa-arvoa yhteiskunnassa. Demarinaiset on jakaneet tasa-arvotyön palkintoa jo vuodesta 2021 alkaen ja se on aikaisemmin myönnetty Plan Internationalille, Monika-Naiset liitto ry:lle, Vailla vakinaista asuntoa ry:lle ja viime vuonna Ensi- ja turvakotien liitolle ja Riitta Särkelälle pitkästä työstään liitossa. Tänä vuonna Demarinaiset myöntävät tasa-arvotyön palkinnon Oikeutta Vendille-liikkeelle.
Liikkeen takana ovat Valkeakoskella vuonna 2024 surmatun Vendin sisko Vilma Salminen ja täti Saara Salminen. Perusteluina tasa-arvotyön palkinnon myöntämiselle on tärkeä työ, jota liike on tehnyt tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan näkyväksi tekemiseksi. Liike on nostanut julkiseen keskusteluun tyttöjen ja naisten turvallisuutta, sukupuolittunutta väkivaltaa ja seksuaalirikoksia.
“Me elämme yhteiskunnassa, jossa tytöt ja naiset kasvatetaan yhä varomaan – ei vaatimaan turvaa. Tämän pitää muuttua. Sukupuolittuneesta väkivallasta pitää puhua niin kuin se on: rakenteellinen ongelma, joka vaatii rohkeita tekoja ja poliittista tahtoa, ei vain kampanjointia ja kauniita sanoja. Me puhumme, koska tunnemme, ettemme voi olla hiljaa. Olemme kiitollisia, että kuulette meitä. Kaikkien tyttöjen ja naisten pitäisi saada kävellä rauhassa kotiin”, kertoo Oikeutta Vendille liikkeestä Saara Salminen ja Vilma Salminen.
“Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan Suomi on EU:n turvattomin maa naisille. Yli puolet suomalaisista naisista on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai uhkailua. Tilastot paljastavat karun todellisuuden ongelman vakavuudesta – vaikka aihetta saatetaan julkisessa keskustelussa vähätellä. Oikeutta Vendille -liike tekee tärkeää työtä pitääkseen sukupuolittuneen väkivallan esillä ja vaatiakseen konkreettisia toimia sen lopettamiseksi,” päättää Demarinaisten puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Helena Marttila.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Helena MarttilaDemarinaisten puheenjohtaja, SDP:n kansanedustajaPuh:050 479 0935helena.marttila@eduskunta.fi
Linkit
Demarinaiset
Sosialidemokraattiset Naiset (Demarinaiset) on Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen naisjärjestö.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Demarinaiset
Tasa-arvoa työelämässä kuuluu vahvistaa, ei heikentää27.11.2025 14:51:50 EET | Tiedote
Orpon hallituksen leikkaukset heikentävät sukupuolten välistä tasa-arvoa. Irtisanomissuojan heikentäminen ja määräaikaisten työsopimusten lisääminen osuvat erityisesti naisvaltaisille aloille. Lisäksi Orpon hallituksen toimet kasvattavat raskaus- ja perhevapaasyrjinnän riskiä, sillä määräaikaisista työntekijöistä 60 % on naisia.
Rauhan rakentaminen tarvitsee vahvoja naisia24.10.2025 09:53:59 EEST | Tiedote
Demarinaiset ovat sitoutuneet rakentamaan maailmaa, jossa jokainen voi elää tasa-arvoisena ja vapaana – ilman väkivallan tai sodan uhkaa. Vaikka rauhanomainen tulevaisuus voi tuntua kaukaiselta nykyisessä maailmantilanteessa, Yhdistyneet Kansakunnat (YK) toimii edelleen tärkeänä foorumina, joka kokoaa valtiot yhteen ratkaisemaan konflikteja ja edistämään globaalia oikeudenmukaisuutta.
Emmi Lintonen valittiin Demarinaisten Euroopan kattojärjestön varapuheenjohtajaksi16.10.2025 14:58:55 EEST | Tiedote
Forssalainen Emmi Lintonen valittiin 16.10.2025 Demarinaisten Euroopan laajuisen kattojärjestön PES Womenin varapuheenjohtajaksi liiton kongressissa Amsterdamissa. Emmi on toiminut jäsenenä PES Womenin hallituksessa kuluneella kaudella. Lintonen on toiminut aiemmin Demarinaisten ensimmäisenä varapuheenjohtajana vuosina 2017–2024 ja Hämeen Demarinaisten puheenjohtajana. Lisäksi hän toimii tällä hetkellä muun muassa Forssan kaupunginhallituksen puheenjohtajana.
Demarinaiset varoittavat järjestöleikkausten seurauksista1.9.2025 11:59:58 EEST | Tiedote
Demarinaiset yhtyvät järjestökentän hätähuutoon järjestötoiminnan tulevaisuudesta. Ministeri Riikka Purra ja valtiovarainministeriö esittivät 100 miljoonan euron lisäleikkausta sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksiin. Jo aiemmin hallitus on päättänyt 140 miljoonan euron eli 36 prosentin leikkauksista valtionavustuksiin. Demarinaisten puheenjohtajisto vaatii, että hallitus budjettiriihessään tunnistaa järjestöjen arvokkaan työn ja ei toteuta näitä Purran leikkauksia.
Tekoja tasa-arvoisemman hoivavastuun puolesta28.8.2025 10:51:19 EEST | Tiedote
Keskustelu yhteiskunnan ja omaisten roolista vanhustenhoidossa on kysymys, joka tulee olemaan entistä ajankohtaisempi tulevina vuosina suurten ikäpolvien ikääntyessä. Demarinaiset muistuttavat, että hoivan ja kotitöiden kohdalla ajaudutaan yhä perinteiseen työnjakoon arjessa ja korostuen naisten vastuulle. Tällä voi olla kielteisiä vaikutuksia naisten urakehitykseen, eläkekertymään ja jaksamiseen. Omaishoitajaliiton mukaan Suomessa on jopa 350 000 omais- ja läheishoitajaa, joista 50 000 on kunnan kanssa sopimuksen tehnyttä sopimusomaishoitajaa. Näistä sopimusomaishoitajista jopa 70 prosenttia on naisia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme