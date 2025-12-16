Mediatilaisuus 16.12.: Kelan ajankohtaiset asiat hallituksen ja valtuutettujen kokouksista
Kelan hallituksen puheenjohtaja Vertti Kiukas ja valtuutettujen puheenjohtaja Mira Nieminen kertovat päivän kokousten tärkeimmät nostot ja vastaavat median kysymyksiin.
Kelassa meneillään olevaa johtamisselvitystä ei ole mahdollista kommentoida keskeneräisyyden vuoksi. Vertti Kiukas ja Mira Nieminen eivät vastaa median kysymyksiin ennen mediatilaisuutta.
- Aika: 16.12.2025 valtuutettujen kokouksen jälkeen, arviolta klo 18.15
- Paikka: Eduskuntatalo, Lähetystöjen vastaanottotila
Eduskuntaan akkreditoimattomat toimittajat ja kuvaajat pääsevät sisään esittämällä toimittajakortin ja kuvallisen henkilötodistuksen tai toimeksiantajamedian päätoimittajan tai muun esihenkilön allekirjoittaman tehtävänannon ja kuvallisen henkilökortin.
Ohjeet median sisäänkäyntiin ja turvatarkastukseen eduskunnassa: https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/medialle/Sivut/default.aspx
Pyydämme saapumaan turvatarkastukseen Eduskuntatalon A-ovelle viimeistään 30 minuuttia ennen mediatilaisuuden alkua.
Yhteyshenkilöt
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
