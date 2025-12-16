Mediatilaisuus 16.12.: Kelan ajankohtaiset asiat hallituksen ja valtuutettujen kokouksista

Kelassa meneillään olevaa johtamisselvitystä ei ole mahdollista kommentoida keskeneräisyyden vuoksi. Vertti Kiukas ja Mira Nieminen eivät vastaa median kysymyksiin ennen mediatilaisuutta.

Aika: 16.12.2025 valtuutettujen kokouksen jälkeen, arviolta klo 18.15

16.12.2025 valtuutettujen kokouksen jälkeen, arviolta klo 18.15 Paikka: Eduskuntatalo, Lähetystöjen vastaanottotila

Eduskuntaan akkreditoimattomat toimittajat ja kuvaajat pääsevät sisään esittämällä toimittajakortin ja kuvallisen henkilötodistuksen tai toimeksiantajamedian päätoimittajan tai muun esihenkilön allekirjoittaman tehtävänannon ja kuvallisen henkilökortin.

Ohjeet median sisäänkäyntiin ja turvatarkastukseen eduskunnassa: https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/medialle/Sivut/default.aspx

Pyydämme saapumaan turvatarkastukseen Eduskuntatalon A-ovelle viimeistään 30 minuuttia ennen mediatilaisuuden alkua.