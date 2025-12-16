Uutta kuntoutusta työikäisille muistisairaille – tukea arkeen yhdessä läheisen kanssa
Kela käynnistää keväällä 2026 uuden kuntoutuksen työikäisille, joilla on varhaisvaiheen muistisairaus.
Keväällä 2026 käynnistyy uusi kuntoutus muistisairauteen sairastuneille. Kuntoutus on suunnattu alle 68-vuotiaille, joilla on todettu esimerkiksi Alzheimerin tauti, Lewyn kappale -tauti tai otsa-ohimolohkorappeuma.
Kuntoutuksessa osallistuja ja hänen aikuinen läheisensä saavat tukea arjen muutoksiin, keinoja toimintakyvyn ylläpitämiseen sekä vahvistusta omiin voimavaroihin. Läheisen mukanaolo on olennainen osa kuntoutusta, sillä se auttaa siirtämään opitut asiat arkeen myös kuntoutusjakson päätyttyä.
– Usein läheinen on tärkein tukija – ja voimavara. Kuntoutuksessa opitaan yhdessä ymmärtämään sairauden vaikutuksia arkeen ja löytämään keinoja tasapainon ja hyvinvoinnin tukemiseen, kertoo Kelan kuntoutuspalvelujen suunnittelija Ville Räty.
Tavoitteena vahvempi arki ja parempi ymmärrys
Kuntoutus tukee osallistujien sopeutumista sairastumisen tuomiin muutoksiin sekä työ- ja toimintakyvyn säilymistä. Ryhmässä ja asiantuntijoiden ohjauksessa on mahdollista pysähtyä pohtimaan, miten elää mahdollisimman itsenäistä ja mielekästä elämää sairaudesta huolimatta. Vertaistuki tarjoaa jaettuja kokemuksia ja toivoa.
– Sairastuminen työiässä voi olla iso muutos. Kuntoutuksessa sitä ei tarvitse kohdata yksin, Ville Räty sanoo.
Moniammatillista tukea viiden vuorokauden ajan
Kuntoutus toteutetaan palveluntuottajan tiloissa viiden vuorokauden jaksona, joko majoittuen tai kotoa käsin päivittäin osallistuen. Ohjelmaan sisältyy pienryhmätyöskentelyä, ryhmäkeskusteluja ja yksilötapaamisia.
Moniammatilliseen tiimiin kuuluu esimerkiksi neurologian erikoislääkäri sekä hoitotyön, psykologian ja sosiaalialan asiantuntijoita. Tarvittaessa mukana on myös muita ammattilaisia osallistujan tilanteen mukaan.
Näin haet kuntoutukseen
Kuntoutusta haetaan OmaKelassa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto tai sairauskertomusote, jossa kuntoutusta suositellaan.
Lue lisää
Muistisairaan työikäisen kuntoutus (kela.fi)
Sirpa sairastui Alzheimerin tautiin poikkeuksellisen varhain – diagnoosi oli ennemminkin helpotus kuin järkytys (elamassa.fi)
