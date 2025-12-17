Liiketoiminta ja hallinto -toimiala kasvaa palveluvetoisesti – osaajapula kiristyy

Raportti korostaa, että osaajapula on suurin riski. Eläköityminen kiihtyy ja kilpailu osaajista kiristyy, mikä edellyttää panostuksia koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Myös kieli- ja kulttuuriosaaminen korostuu kansainvälistymisen myötä.

Tulevaisuuden teknologiat, kuten tekoälypohjaiset analytiikkaratkaisut, automaattinen taloushallinto ja kyberturvallisuus, muokkaavat alan rakenteita. Yritysten on investoitava sekä teknologiaan että henkilöstön osaamiseen pysyäkseen kilpailukykyisinä.

Kokonaisuutena ala kasvaa vakaasti, mutta menestys vaatii strategisia rekrytointeja, osaamisen kehittämistä ja teknologian hyödyntämistä.



Raportti luettavissa:

Liiketoiminta- ja hallinto -toimialan tilannekuva ja lähitulevaisuuden näkymät : Toimialaraportti syksy 2025 - Doria



Toimialaraportin tarkoituksena on tarjota valtakunnallinen katsaus liiketoiminta-ja hallinto -toimialan nykyhetken työmarkkinatilanteeseen sekä toimialan lähitulevaisuuden (1 vuosi tulevaisuuteen) näkymiin Suomessa. Raportti tukee eri toimijoita alan nykyhetkeä ja tulevaa kehitystä koskevien työmarkkinatarkastelujen teossa sekä tarjoaa valtakunnallista näkymää ELY-keskusten (vuoden 2026 alusta lähtien Elinvoimakeskukset) alue-ennakoinnin tueksi.