Pirkanmaalla on kartoitettu sijainteja uusille ampumarata-alueille

Hallitusohjelman mukaan Suomen ampumaratojen toiminta tulee turvata ja edistää uusien ampumaratojen perustamista. Huomiota kiinnitetään alueellisten tarpeiden ohella maanpuolustus-, reserviläis-, ampumaurheilu- ja metsästysjärjestöjen sekä viranomaisten tarpeisiin.

Hallituksen tavoitteena on, että maassamme olisi noin 1 000 ulkoampumarataa vuoteen 2030 mennessä. Painopiste on kivääri- ja toiminnallisten ratojen riittävässä määrässä koko maassa.

Väestömäärään suhteutettuna valtakunnallinen tavoite tarkoittaisi Pirkanmaalla liki sataa ampumarataa, eli kymmeniä uusia tulisi perustaa nykyisten noin 50 lisäksi. Pirkanmaalla tarpeisiin voitaisiin kuitenkin vastata todennäköisesti parhaiten perustamalla muutama suurempi, kattavasti eri tarpeita palveleva ampumaratakeskus samalla, kun olemassa olevien ratojen toimintaedellytykset turvataan.

Pirkanmaan liitto on laatinut esiselvityksen siitä, löytyykö maakunnastamme alueita, joille uusien ratojen perustaminen voisi olla mahdollista. Paikkatietotarkastelun perusteella jatkotarkasteluun soveltuvia alueita löytyy maakunnan luoteisosien lisäksi muun muassa Pyhäjärven länsi- ja eteläpuolelta sekä Kangasalta ja Orivedeltä valtatien 9 lähituntumasta.

Tarkastelun poissulkeva kriteeristö koostuu muun muassa väestöruutuihin perustuvasta yhdyskuntarakenteesta, linnustollisesti tai luonnon- ja suojeluarvoiltaan merkittävistä alueista sekä virkistysalueverkostosta. Erilaisten etäisyysvyöhykevertailujen perusteella uusien ampumaratojen perustaminen Pirkanmaalle edellyttää mitä todennäköisimmin rakenteellisia meluntorjuntatoimenpiteitä, sillä maakunta on hyvin pitkälti asutettua.

Esiselvitys antaa kunnille ja ampumaratatoiminnan yhdistyksille ja organisaatioille osviittaa siitä, mistä uusien ratojen sijainteja kannattaa lähteä tarkemmin selvittämään tai missä nykyisten ratojen toiminnan laajentamiselle voi olla edullisimpia lähtökohtia. Selvitys antaa eväitä myös siihen, minkälaisia seikkoja yksityiskohtaisemmissa jatkotarkasteluissa kannattaa ottaa huomioon. Paikkatietotarkastelujen tuottama aineisto potentiaalisista alueista löytyy Pirkanmaan liiton aluetietopalvelusta.

Potentiaalisten ampumarata-alueiden esiselvityksellä pyritään edistämään Pirkanmaan ampumarataverkoston kehittämissuunnitelmassa 2024 tunnistettuja kehittämistoimenpiteitä.