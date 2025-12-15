Aluehallitus hyväksyi puitesopimusten purkamisen Työvalmennussäätiö Luotsin ja Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön kanssa

Maanantaina 15.12. koolla ollut aluehallitus päätti irtisanoa Työvalmennussäätiö Luotsin ja Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön säätiöiden kanssa tehdyt puitesopimukset palveluiden järjestämistapojen tarkastelun vuoksi.

Molempien säätiöiden kanssa on tehty vuonna 2024 puitesopimukset, joissa on poikkeuksellisen pitkä, 12 kuukauden irtisanomisaika. Sopimukset on irtisanottava vuoden 2025 puolella, jotta niihin voidaan tehdä minkäänlaisia muutoksia vuoden 2027 alusta alkaen.

Kyseessä on puhtaasti tekninen toimenpide, joka ei viittaa ennakolta tehtyihin linjauksiin siitä, miten palveluita jatkossa järjestetään. Jotta Oma Häme saa palveluistaan mahdollisimman laadukkaat ja tehokkaat, on hyvinvointialueen vertailtava palveluiden järjestämistapoja: ostopalveluita, omaa tuotantoa sekä yhteistyömalleja.

Sopimusten irtisanominen ei vaikuta asiakkaiden palveluihin, eikä palveluntuottajien henkilöstöön. Säätiöt kuuluvat Kanta-Hämeen hyvinvointialueen konserniin – muutos tehdään yhteistyössä niiden kanssa. Muutoksesta on kerrottu tarkemmin tässä tiedotteessa.

Lisäksi aluehallitus hyväksyi Oma Hämeen hankintasuunnitelman vuodelle 2026. Suunnitelma pitää sisällään palveluhankintoja, rakennushankkeita, ICT-investointeja, sairaalalaitteita ja sairaala kalustoja. Lisäksi suunnitelmassa mainitaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden yhteishankinnat, joihin Oma Häme voi osallistua. Hankintoja tehdään Oma Hämeen hankintatoimen omina kilpailutuksina, yhteishankintayksiköiden yhteishankintoina, suorahankintoina tai sidosyksikköhankintoina sen mukaisesti, mikä kussakin hankinnassa on tarkoituksenmukaisin tapa.

Aluehallitus hyväksyi myös päivitetyn hankintaohjeen, joka on aiempaa laajempi. Sen tavoitteena on avata hankintoihin liittyviä säädöksiä ja menettelytapoja käytännön toimijoita palvelevalla tavalla. Hankintasuunnitelmaa voidaan tarvittaessa täydentää kalenterivuoden aikana. Hankintaohje puolestaan astuu voimaan 1.1.2026.

Markkinaoikeuden päätöksestä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös Parolan terveysaseman ulkoistamissopimuksen jatkoa. Nykyinen sopimus Terveystalon kanssa päättyy 30.6.2026, mutta siihen sisältyy kahden vuoden jatko-optio, jonka käyttämisestä aluehallituksen on päätettävä erikseen. Päätös option käyttöönotosta on sopimuksen mukaan tehtävä viimeistään kolme kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

Aluehallitus merkitsi tiedoksi terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan päätöksen, jonka mukaan kahden vuoden optiokausi otetaan käyttöön. Aluehallitus päätti, että se pyytää terveydenhuollon toimialalta lisäselvityksen, jossa on tarkemmin selvitetty kustannusvaikutukset, vuokrasopimuksen tilanne ja mahdollisuus option käyttöön vuoden ajaksi. Asia tuodaan päätettäväksi helmikuun loppuun mennessä.

Aluehallitus päätti lisäksi, että Oma Häme hakee korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa markkinaoikeuden ratkaisusta, joka liittyy ateria- ja laitoshuoltopalveluiden hankintaan. Markkinaoikeuden ratkaisu sisältää hyvinvointialueen mielestä oikeudellisesti tulkinnanvaraisia kysymyksiä, joihin on tärkeää saada korkeimman hallinto-oikeuden kannanotto.

Markkinaoikeus antoi 27. marraskuuta päätöksen, joka koskee Oma Hämeen ateria-, ruoka- ja laitoshuoltopalveluiden hankintaa. Päätöksellä kumottiin hyvinvointialueen joulukuussa 2024 tekemä hankintapäätös, jolla Fodbar Oy -ryhmittymä valittiin palveluntuottajaksi Hämeenlinnan ja Riihimäen alueille. Tällä hetkellä palvelut tuotetaan väliaikaisella sopimuksella Fodbarin kanssa.

Markkinaoikeus hylkäsi Compass Groupin valituksen perusteettomana, mutta hyväksyi Palmia Oy:n valituksen. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan Oma Häme ei olisi saanut sulkea Palmian tarjousta pois tarjousvertailusta poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteella. Markkinaoikeus katsoi, ettei hankintayksikkö ollut kuvannut tarjousasiakirjoissa menettelyä, jonka perusteella poikkeuksellisen alhaista hintaa arvioidaan, eikä siksi voinut pyytää lisäselvityksiä Palmialta. Aiheesta kerrotaan tarkemmin tässä tiedotteessa.

Ikäihmisten palveluihin uudet myöntämisperusteet

Aluehallitus hyväksyi ikäihmisten palveluiden myöntämisperusteet lisäyksellä, jonka hyvinvointialuejohtaja teki kokouksessa. Lisäyksen mukaan asiakkaan kotona tapahtuvaa perhehoitoa voidaan myöntää toistaiseksesi voimassa olevana vain omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien pitämiseksi tai muistioireiselle henkilölle, jonka kotona asumisen onnistumiseksi perhehoito arvioidaan tärkeäksi tukipalveluksi.

Ikäihmisten palveluiden myöntämisperusteet määrittelevät, millä perusteilla asiakkaalle myönnetään erilaisia palveluja. Myöntämisperusteet on laadittu turvaamaan asiakkaiden tasavertainen kohtelu hyvinvointialueella ja tukemaan palveluihin hakeutumista. Myöntämisperusteet tulevat voimaan 1.1.2026. Muutoksista ja myöntämisperusteista viestitään asiakkaille tarkemmin erikseen.

Aluehallitus hyväksyi myös ikäihmisten perhehoidon uuden toimintaohjeen, joka astuu myös voimaan vuoden 2026 alussa. Aluehallitus päätti, ettei matkakustannusten korvausperustetta muuteta, joten ohjetta päivitetään vielä tältä osin.

Esityslistalta poistettiin perustietotekniikan hankintaan liittyvä asia (pykälä 460). Muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. Seuraava aluehallituksen kokous on 18. joulukuuta.

