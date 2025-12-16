Helsingin vuoden 2025 väestönkasvu poikkeuksellisen suurta, 700 000 hengen raja ylittynee vuonna 2026

Helsingissä asui vuoden 2024 lopussa 684 018 asukasta. Ennusteen mukaan 700 000 hengen raja ylittyy vuonna 2026, vuonna 2040 väestöä on 819 000 henkeä ja ennustekauden lopulla vuonna 2070 jo yli miljoona henkeä.

Vuosina 2025–2027 Helsingin asukasmäärä kasvaa noin 9 000 hengellä vuodessa. Sen jälkeen kasvu hidastuu asteittain siten, että vuonna 2040 vuosittainen kasvu on hieman yli 7 600 henkeä, mikä on hieman 2000-luvun keskiarvoa enemmän.

– Ennakkotietojen perusteella vuoden 2025 väestönkasvu tulisi ylittämään jopa 11 000 hengen rajan, mikä ei ollut odotettavissa ennusteen laadintavaiheessa kesällä. Vuoden 2025 lokakuun lopussa väestön määrä oli ennakkotietojen mukaan jo 694 000 henkeä ja kasvu oli ennätyksellisen suurta, kertoo erikoistutkija Harri Sinkko Helsingin kaupungilta.

Helsingin seudun 14 kunnan alueella asukasmäärä kasvaa nykyisestä 1,61 miljoonasta hengestä 1,93 miljoonaan henkeen 2030-luvun loppuun mennessä. Ennustekauden lopulla 2070 seudun kunnissa asuu ennusteen mukaan 2,46 miljoonaa henkeä.

Kasvu muuttoliikkeestä

Helsingin väestönkasvu perustuu suurimmalta osin edellisvuosien tapaan muuttovoittoon, josta ennusteen mukaan suurin osa tulee ulkomailta. Helsinki saa muuttovoittoa myös Helsingin seudun ulkopuolisesta Suomesta, mutta kärsii muuttotappiota muulle Helsingin seudulle.

Syntyneiden määrä kasvaa maltillisesti ennustekauden aikana, kun taas kuolleiden määrä kasvaa väestön vanhenemisen myötä voimakkaammin. Tämän seurauksena luonnollinen väestönkasvu, eli syntyneiden ja kuolleiden määrien erotus, pienenee ennustekauden aikana, ja muuttuu negatiiviseksi ennustekauden lopulla.

Suurin suhteellinen kasvu vanhimmissa ikäluokissa

Suurin henkilömääräinen kasvu vuoden 2040 loppuun mennessä on ennusteen mukaan keski-iän ylittäneessä työikäikäisessä väestössä, mutta suhteellisesti kasvu on suurinta vanhimmissa yli 85-vuotiaiden ryhmässä. Ryhmän koko kasvaa vuoteen 2040 mennessä reilulla 13 000 hengellä nykyisestä 15 000 hengestä.

Alle kouluikäisten määrän ennustetaan kasvavan 5 600 lapsella vuoden 2040 loppuun mennessä. Peruskouluikäisten 7–15-vuotiaiden määrä vähenee lähivuosina siten, että vuoden 2030 lopussa lapsia on 600 nykyistä vähemmän. Myöhemmin määrä kuitenkin kasvaa, ja vuoden 2040 lopussa kouluikäisiä on 1 900 nykyistä enemmän.

Kasvua uuden asuntotuotannon alueille muun muassa Kalasatamaan, Pasilaan ja Kruunuvuorenrantaan

Helsingin alueittaisen väestöennusteen (vuodet 2025–2039) mukaan suurin kasvu kohdistuu Keskiseen suurpiiriin. Luonnollisestikin suurin väestönkasvu on alueilla, joille rakennetaan runsaasti uusia asuntoja. Näitä alueita ovat muun muassa Kalasataman alue sisältäen Hanasaaren ja Hermanninrannan alueet, Pasilan alueella Pohjois- ja Keski-Pasila, Laajasalossa Kruunuvuorenranta ja Yliskylä sekä Jätkäsaari. Huomattavaa kasvua ennustetaan myös Malminkentän, Hernesaaren, Lauttasaaren ja Vuosaaren alueille.

Osa uusista asuntotuotannon alueista valmistuu ennustekauden alkupuolella 2020-luvulla, mutta osalla rakentamisen aloitus ja sitä kautta valmistuminen jää ennustekauden loppupuolelle 2030-luvulle. Helsingin voimakkaasta ennustetusta kasvusta huolimatta joillakin alueilla väestön määrä myös vähenee.

Ruotsinkielisten asukkaiden määrä kasvaa maltillisesti, mutta osuus väestöstä pienenee

Helsingissä asui vuoden 2024 lopussa 36 845 äidinkieleltään ruotsinkielistä asukasta. Ruotsinkielisten määrä kasvaa ennusteen mukaan 2 100 hengellä vuoden 2040 loppuun mennessä ja ennustekauden lopulla ryhmään kuuluu noin 10 000 henkeä nykyistä enemmän. Ruotsinkielisten osuus väestöstä laskee ennustekaudella nykyisestä 5,5 prosentista hieman alle 5 prosenttiin.

Ennustetiedot selviävät Helsingin kaupunginkanslian uudesta julkaisusta Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2024–2070 sekä Helsingin alueittainen väestöennuste vuoteen 2039.