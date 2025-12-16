Suojavyöhykenurmien tukitaso nousee lähes vanhalle tasolle
Peltojen ja vesistöjen väliin perustettavat suojavyöhykkeet ehkäisevät eroosiota, parantavat monimuotoisuutta ja vähentävät vesistöihin kohdistuvaa ravinnekuormitusta. Niistä maksettava tuki nousee vuoden 2026 alusta.
Suomi on päättänyt nostaa suojavyöhykkeen tukitasoa 430 euroon hehtaarilta. Viime vuosina hehtaarikohtainen tuki on ollut 350 euroa. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kehittämisasiantuntija Mailis Savela kertoo, että muutoksen toivotaan lisäävän viljelijöiden motivaatiota perustaa uusia suojavyöhykkeitä.
– Suojavyöhykenurmet ovat yksi tehokkaimmista keinoista vähentää ravinnekuormitusta vesistöihin, hän muistuttaa.
Varsinais-Suomi on saavuttamassa tavoitettaan
EU:n maatalous- ja maaseuturahoituskauden 2023–2027 alussa suojavyöhykkeiden tukitasoa laskettiin 500 eurosta 350 euroon ja sijaintivaatimuksia kiristettiin.
– Tämä hidasti suojavyöhykkeiden lisääntymistä, ja pinta-alat jäivät kauas tavoitteista.
Suomessa suojavyöhykkeiden tavoitepinta-ala on 42 000 hehtaaria vuoteen 2027 mennessä. Vuonna 2025 tästä saavutettiin 61 % eli 25 600 hehtaaria.
– Vesienhoidon toimenpideohjelmassa Varsinais-Suomen suojavyöhykkeiden tavoitepinta-ala on 3 300 hehtaaria. Siitä puuttuu enää noin 50 hehtaaria, mikä on realistista saavuttaa tukitason noston myötä, Savela uskoo.
Tavoitteena edistää vesiensuojelua
Suojavyöhykkeen voi perustaa vesistön varrelle, merenrantaan, pohjavesialueelle, Natura-alueelle tai eroosioherkälle lohkolle. Sopivat alueet voi tarkistaa VIPU-palvelun kartalta.
Suojavyöhykkeet ovat monivuotisia nurmia, jotka niitetään ja korjataan pois tai laidunnetaan ravinnetilan köyhdyttämiseksi. Suojavyöhyke on säilytettävä perustamisesta sitoumuskauden loppuun saakka.
Suojavyöhykkeiden tavoitteena on edistää vesien suojelua, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja parantaa luonnon monimuotoisuutta.
Suojavyöhyke on ympäristökorvauksen lohkokohtainen toimenpide, jonka voi ilmoittaa peltotukihaun yhteydessä.
Valtion aluehallinto on uudistumassa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset lakkaavat 31.12.2025. Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskusten maaseutuyksiköiden toiminta siirtyy 1.1.2026 perustettavaan Lounais-Suomen elinvoimakeskukseen.
Mailis Savela
