Sote-alan osaamiselle on piilevää kysyntää rahoitushaasteista huolimatta – teknologia ja uudet toimintamallit ratkaisevat

Raportti korostaa, että digitalisaatio, etäpalvelut ja tekoäly ovat keskeisiä ratkaisuja palvelujen turvaamisessa. Teknologian avulla voidaan tehostaa prosesseja ja vapauttaa henkilöstön aikaa asiakastyöhön, mutta tämä edellyttää merkittäviä investointeja ja osaamisen kehittämistä.

Hyvinvointialueiden talouspaineet lisäävät tarvetta uusiin toimintamalleihin, kuten palvelujen keskittämiseen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Samalla yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön tarve vahvistuu.

Kokonaisuutena ala toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä vakaasti, mutta onnistuminen edellyttää jatkossa pitkäjänteisiä ratkaisuja työvoiman saatavuuteen, kohtaanto-ongelmien ratkaisemiseen teknologian hyödyntämiseen ja palveluiden uudistamiseen.



Raportti luettavissa:

Sosiaali- ja terveysalan tilannekuva ja tulevaisuuden näkymät Suomessa. Toimialaraportti syksy 2025. - Doria



Toimialaraportin tarkoituksena on tarjota valtakunnallinen katsaus sosiaali- ja terveysalan nykyhetken työmarkkinatilanteeseen sekä toimialan lähitulevaisuuden (1 vuosi tulevaisuuteen) näkymiin Suomessa. Raportti tukee sote-alan eri toimijoita nykyhetkeä ja tulevaa kehitystä koskevien työmarkkinatarkastelujen teossa sekä tarjoaa valtakunnallista näkymää ELY-keskusten (vuoden 2026 alusta lähtien Elinvoimakeskukset) alue-ennakoinnin tueksi.