Hämeenmaa hakee tuhatta kesätyökaveria ihan tavallisiin kesätöihin

Palkkaamme noin tuhat kesätyöntekijää ensi kesänä. Noin puolet kesätyöpaikoistamme on yli 18-vuotiaille, ja niiden hakeminen käynnistyy tammikuussa. Alle 18-vuotiaiden kesätyöhaun avaamme maaliskuussa.

Tarjoamme paljon erilaisia kesätöitä osuuskauppamme eri toimialoilla ja toimipaikoissa: marketeissamme, liikennemyymälöissämme, tavaratalokaupassamme, ravintoloissamme ja hotelleissamme sekä autokaupassamme.

Yli 18-vuotiaiden kesätyöhakumme on auki 2.–31.1.2026.

”Meillä pääsee tekemään monipuolisesti töitä. Kesätyöstä riippuen voi esimerkiksi myydä, hyllyttää, kokata, siivota ja ennen kaikkea palvella asiakkaita. Moneen kesätyötehtäväämme ei tarvita aiempaa kokemusta, hyvä perehdytys on meille ihan perusjuttu”, henkilöstöjohtaja Minnastina Miettinen kertoo.

Myös poikkeuksellisen hyvät henkilöstöedut, kuten alennukset ruoasta, juomasta ja kosmetiikasta, ovat meille ihan perus – ja nämä edut kuuluvat kesätyöntekijöillemmekin.

Lähes 1 400 haastatteluaikaa

Järjestämme täysi-ikäisille kesätyönhakijoille tammikuun lopussa ja helmikuun alussa yhteensä kuusi haastattelutapahtumaa Päijät- ja Kanta-Hämeessä.

”Odotan jo innolla haastattelutapahtumien hulinaa! Yli 50 Hämeenmaan esihenkilöä haastattelee hakijoita, ja haastatteluaikoja meillä on varattavissa lähes 1 400. Kokemuksesta voin kertoa, että näissä tapahtumissa pystyy aistimaan hyvän meiningin ja innon kesätöitämme kohtaan. Meille kannattaa hakea, jos etsii ihan tavallista työtä, jossa oppii paljon”, HR-asiantuntija Vilma sanoo.

Hän lisää, että täysi-ikäisten kesätyönhakijoiden eduksi katsotaan mahdollisuus työskennellä vähintään kahden kuukauden ajan.

Kesätyö on nuorten ensimmäinen kosketus työelämään. Se auttaa tunnistamaan omia mielenkiinnon kohteita ja vahvuuksia sekä avaa usein ovia tulevaisuuteen.

”Kesätyö meillä on monelle päijät- ja kantahämäläiselle nuorelle ensimmäinen työpaikka. Ajattelemme, että meillä on hieno etuoikeus ja vastuu tarjota hyviä kesätyökokemuksia sekä mahdollisuus edistää myönteistä työelämäajattelua, Minnastina Miettinen toteaa.

”Hyvä paikka aloittaa työelämä!”

Viime kesänä yli 700 kesätyöntekijäämme vastasi kesätyökokemusta kartoittavaan kyselyyn.

Valtaosa kyselyyn vastanneista koki kesätyön hakemisen Hämeenmaalta helpoksi ja hakijaviestinnän selkeäksi. Erityisesti kesätyökaverimme arvostivat sitä, että heidät otettiin työyhteisöissä lämpimästi vastaan ja perehdytys työtehtäviin oli riittävä.

Kesätyöntekijät kuvasivat työkokemustaan Hämeenmaalla muun muassa seuraavasti:

”Tämä oli ensimmäinen kunnon työkokemukseni ja se jätti minulle hyvän kuvan. Vaikka minua aluksi jännittikin kovasti tulla töihin niin opin nopeasti asiat ja toimintatavat työpaikalla muiden työntekijöiden ansiosta.”

”Pääsin tekemään ja kokeilemaan uusia asioita. Opin paljon uusia taitoja ja asioita mitä en aikaisemmin osannut. Työ oli monipuolista, eikä tarvinnut tehdä koko ajan pelkästään samaa asiaa.”

Lue lisää Hämeenmaan kesätöistä.