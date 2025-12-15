Minja Koskela: Nuorten työntekijöiden kaltoinkohteluun on puututtava – oikeistohallituksen politiikka ainoastaan pahentaa tilannetta

Minja Koskela ja Veronika Honkasalo: Suomen pitää lopettaa puolustusyhteistyö ja asekauppa Israelin kanssa 12.12.2025 12:02:55 EET | Tiedote

Vasemmistoliiton kansanedustajat, puheenjohtaja Minja Koskela ja ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo kritisoivat ankarasti Suomen tiivistyvää puolustusyhteistyötä ja asekauppaa Israelin kanssa. Viimeaikaisten mediatietojen mukaan kaksi suomalaisupseeria osallistui hiljattain Israelin järjestämään seminaariin, jossa esiteltiin Israelin asevoimien taistelukokemuksia Gazan ja Libanonin sodissa kahden viime vuoden aikana. Kansanedustajat jättivät asiasta perjantaina kirjallisen kysymyksen hallitukselle.