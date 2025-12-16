Kävelyvaikeudet eivät estä liikkumista - myös hidas kävely voi rasittaa iäkästä henkilöä
Jyväskylän yliopiston tuore tutkimus osoittaa, että hidas kävely voi tuntua raskaalta iäkkäille henkilöille, vaikka se ei näy aktiivisuusmittareissa. Kävelyvaikeudet vaikuttavat ennen kaikkea kävelynopeuteen, mutta eivät välttämättä lyhennä kävelyn kestoa. Tutkija kannustaa jatkamaan kävelyä omaan tahtiin.
Kävelykyky ja sen ylläpitäminen on tärkeää itsenäisen elämän kannalta. Kävelyn mukauttaminen, esimerkiksi vauhtia hidastamalla tai apuvälineillä, voi ennakoida toimintakyvyn heikkenemistä, mutta se myös tukee itsenäistä arkea.
Pitkäkestoisen kävelyn rasittavuutta iäkkäillä henkilöillä on kuitenkin tutkittu vain vähän. Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten iäkkäiden henkilöiden kokemat kävelyvaikeudet ja kävelyn mukauttaminen ovat yhteydessä kävelyn kestoon ja nopeuteen.
Hitaampikin kävely voi kuormittaa
Tutkimuksessa havaittiin, että kävelyvaikeudet ja kävelyn mukauttaminen eivät vaikuttaneet kävelyn kestoon ja kävelyn aiheuttamaan rasitustuntemukseen.
Tutkimukseen osallistuvat kävelivät sellaista vauhtia, joka tuntui heille hieman rasittavalta. Kävelyn jatkuessa rasitustuntemus ja syke nousivat kaikilla riippumatta kävelynopeudesta.
“Tämä viittaa siihen, että myös hitaampi pitkäkestoinen kävely voi tuntua kuormittavalta”, sanoo väitöskirjatutkija Heli Peltomaa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.
Iäkkäät henkilöt, jotka mukauttivat kävelyään, kävelivät yhtä nopeasti ja pitkään kuin he, jotka eivät kokeneet vaikeuksia kävelyssä.
– Havainto oli yllättävä, sillä kävelynopeuden hidastaminen tai kävelyn keston lyhentäminen ovat tyypillisiä kävelyn mukauttamisen keinoja, väitöskirjatutkija Heli Peltomaa Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta toteaa.
Kävelyn intensiteettiä tulisi arvioida yksilöllisesti
Peltomaa korostaa, että liikunnan intensiteettiä tulisi arvioida suhteessa yksilön kuntoon ja toimintakykyyn – erityisesti silloin, kun kyseessä ovat iäkkäät henkilöt, joiden kävelykyky on heikentynyt.
“Iäkkäälle henkilölle kävely voi tuntua raskaalta, vaikka se olisi hidasta. Jos liikunnan intensiteettiä arvioidaan kaikille samalla tavalla, saatetaan aliarvioida iäkkään henkilön todellista ponnistusta. Hidas kävely ei välttämättä rekisteröidy aktiivisuudeksi liikemittarissa, vaikka se tuntuisi rasittavalta.”
Tarve mukauttaa kävelyä tai kävelyvaikeudet eivät tarkoita liikkumisen lopettamista.
“Iäkkäiden henkilöiden kannattaa jatkaa kävelyä – omaan tahtiin ja omilla ehdoillaan, Peltomaa muistuttaa.
Tutkimus kuuluu Europan tutkimusneuvoston ja Suomen Akatemian rahoittamaan AGNES-hankkeeseen. Laboratoriossa suoritettuun 30 minuutin kävelytestiin osallistui noin sata 78–90-vuotiasta miestä ja naista. Kävelyn aikana mitattiin muun muassa sykettä ja askeltiheyttä puettavilla sensoreilla sekä seurattiin koettua rasitustuntemusta. Tutkittavat jaettiin kolmeen ryhmään henkilöiden itse raportoimien kävelyvaikeuksien, kävelyn mukauttamisen ja ei kävelyvaikeuksia perusteella.
Tutkimusartikkeli:
Peltomaa, H., Rantakokko, M., Matikainen-Tervola, E., Aittokoski, T., Rantanen, T., & Karavirta, L. (2025). Differences in prolonged walking intensity and duration between older people reporting difficulty, modifications or no difficulty in walking. Experimental Gerontology, 211, 112914. https://doi.org/10.1016/j.exger.2025.112914
Lisätietoja:
Heli Peltomaa, väitöskirjatutkija
Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
0504761170, heli.m.peltomaa@jyu.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katri LehtovaaraViestinnän asiantuntija, Liikuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504750815katri.lehtovaara@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Väitös: Aivoaaltotallenteiden analysointi tekoälyn avulla auttaa Parkinsonin ja Alzheimerin tautien havaitsemisessa16.12.2025 12:00:00 EET | Tiedote
Lyhyet ei-invasiiviset EEG-aivosähkökäyrätytkimukset ja niistä tehtävä tekoälyanalyysi voivat auttaa Parkinsonin ja Alzheimerin tautien varhaisemmassa ja tehokkaammassa havaitsemisessa. Mingliang Zhangin Jyväskylän yliopistossa tekemä väitöstutkimus osoittaa, että rutiininomainen EEG-tutkimus yhdistettynä tekoälyyn voi tarjota nopeita ja edullisia seulontavälineitä, tukea sairaaloita turvallisessa yhteistyössä datan jakamisen suhteen sekä tasoittaa tietä yksilöllisemmälle hoidolle ja paremmille hoitotuloksille.
Hyvät sosiaaliset suhteet metsästäjien kesken edistävät kestävää riistanhoitoa16.12.2025 07:05:00 EET | Tiedote
Uusi tutkimus paljastaa, että metsästysryhmien sisäinen sosiaalinen dynamiikka vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka hyvin metsästyssuosituksia noudatetaan Suomessa. Laajaan kyselyaineistoon perustuvat tulokset paljastavat, että toimiva päätöksenteko, vahva luottamus ja hyvä yhteistyö ryhmän sisällä lisäävät merkittävästi suositusten mukaisia metsästyspäätöksiä.
Väitöstutkimus: kokonaisvaltainen addiktiokäsitys murtaa päihderiippuvuuden stigmaa15.12.2025 13:36:09 EET | Tiedote
YTM Piia Koivumäki tarkasteli väitöstutkimuksessaan addiktion ilmiötä Lauri Rauhalan filosofisen ihmiskäsityksen valossa. Käsitteellisessä tutkimuksessaan Koivumäki kehitti holistisen addiktiokäsityksen, jossa riippuvuus nähdään kehollisena ja koettuna sekä elämäntilanteissa ja elämänhistoriassa kehkeytyvänä kokonaisuutena. Tutkimus tarjoaa uuden näkökulman tarkastella päihderiippuvuutta.
Kiertotalous lupaa vihreää tulevaisuutta, mutta unohtaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden15.12.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Kiertotaloutta pidetään avainratkaisuna ilmasto- ja resurssikriisiin, mutta Kang Liun väitöstutkimuksen mukaan sen sosiaaliset vaikutukset jäävät usein varjoon. Tutkimus tuo esille uuden viitekehyksen, jossa sosiaalityö toimii talouden siirtymien aktiivisena muovaajana kohti sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpiä käytäntöjä.
Jyväskylän yliopisto ja Folkhälsan tiivistävät yhteistyötä ikääntymisen ja kansanterveyden tutkimuksessa15.12.2025 07:00:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopisto ja Folkhälsan ovat solmineet määräaikaisen, kolmen vuoden sopimuksen, jonka tavoitteena on vahvistaa kansanterveyden ja ikääntymisen tutkimusta. Gerontologian ja kansanterveyden professori Mikaela von Bonsdorff on uusi Folkhälsanin tutkimuskeskuksen kansanterveystutkimuksen ohjelmajohtaja ja jatkaa professorin tehtävässään Jyväskylän yliopistossa. Yhteistyö vahvistaa tutkimuksen vaikuttavuutta Suomessa ja kansainvälisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme