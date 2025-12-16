Vaasan kaupunki - Vasa stad

Solistimuutos Bachin Jouluoratoriossa

Vaasan kirkossa perjantaina 19.12.2025 klo 18.00 järjestettävässä Vaasan kaupunginorkesterin konsertissa, jossa kuullaan Johann Sebastian Bachin Jouluoratorion kantaatit 1–3, on tapahtunut solistimuutos. Alun perin konsertin tenorisolistina esiintyväksi ilmoitettu Juan de Dios Mateos on sairastunut, ja hänen tilallaan laulaa tenori Miloš Bulajić. Muilta osin konsertin ohjelma ja esiintyjät säilyvät ennallaan.

Bonnissa Saksassa syntynyt, serbialaistaustaiseen perheeseen kuuluva Miloš Bulajić on kansainvälisesti menestynyt tenori. Hän aloitti opintonsa pianistina Berliinin taideyliopistossa ja jatkoi myöhemmin Würzburgissa, jossa hän valmistui sekä laulun että pianonsoiton opinnoista.

Bulajić kuului kahden vuoden ajan Berliinin Staatsoper Unter den Lindenin oopperastudioon ja esiintyi tuona aikana yli 115 kertaa päänäyttämön produktioissa. Hänen uraansa kuuluvat debyytit muun muassa Salzburgin festivaaleilla ja Pesaron Rossini-festivaalilla sekä lukuisat ooppera- ja konserttiesiintymiset eri puolilla Eurooppaa. Bulajić on erityisesti tunnettu Bachin vokaaliteosten tulkitsijana.

Lisätietoja konsertista

