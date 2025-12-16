Solistimuutos Bachin Jouluoratoriossa

Bonnissa Saksassa syntynyt, serbialaistaustaiseen perheeseen kuuluva Miloš Bulajić on kansainvälisesti menestynyt tenori. Hän aloitti opintonsa pianistina Berliinin taideyliopistossa ja jatkoi myöhemmin Würzburgissa, jossa hän valmistui sekä laulun että pianonsoiton opinnoista.

Bulajić kuului kahden vuoden ajan Berliinin Staatsoper Unter den Lindenin oopperastudioon ja esiintyi tuona aikana yli 115 kertaa päänäyttämön produktioissa. Hänen uraansa kuuluvat debyytit muun muassa Salzburgin festivaaleilla ja Pesaron Rossini-festivaalilla sekä lukuisat ooppera- ja konserttiesiintymiset eri puolilla Eurooppaa. Bulajić on erityisesti tunnettu Bachin vokaaliteosten tulkitsijana.

