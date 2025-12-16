Soliständring i konserten med Bachs Juloratorium
I Trefaldighetskyrkan fredagen den 19.12.2025 kl. 18.00 sker en soliständring i Vasa stadsorkesters konsert, där kantaterna 1–3 ur Johann Sebastian Bachs Juloratorium framförs. Den tenor som ursprungligen annonserats för konserten, Juan de Dios Mateos, har insjuknat, och i hans ställe medverkar tenoren Miloš Bulajić. I övrigt förblir konsertens program och medverkande oförändrade.
Miloš Bulajić är en internationellt verksam tenor, född i Bonn i Tyskland i en familj med serbisk bakgrund. Han inledde sina studier som pianist vid Universität der Künste i Berlin och fortsatte senare sina studier i Würzburg, där han utexaminerades i både sång och piano.
Bulajić var under två år knuten till operastudion vid Staatsoper Unter den Linden i Berlin och medverkade under denna tid i över 115 föreställningar på huvudscenen. Till hans karriär hör debuter vid bland annat Salzburgfestivalen och Rossinifestivalen i Pesaro samt ett stort antal opera- och konsertframträdanden runt om i Europa. Bulajić är särskilt känd som tolkare av Bachs vokalverk.
Mia Huhta
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
