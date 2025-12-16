Soliständring i konserten med Bachs Juloratorium

Miloš Bulajić är en internationellt verksam tenor, född i Bonn i Tyskland i en familj med serbisk bakgrund. Han inledde sina studier som pianist vid Universität der Künste i Berlin och fortsatte senare sina studier i Würzburg, där han utexaminerades i både sång och piano.

Bulajić var under två år knuten till operastudion vid Staatsoper Unter den Linden i Berlin och medverkade under denna tid i över 115 föreställningar på huvudscenen. Till hans karriär hör debuter vid bland annat Salzburgfestivalen och Rossinifestivalen i Pesaro samt ett stort antal opera- och konsertframträdanden runt om i Europa. Bulajić är särskilt känd som tolkare av Bachs vokalverk.

