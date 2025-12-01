Tekova perustaa uuden alueyhtiön – vahvistaa toimintaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa
Rakennusalan konserni Tekova uudistaa organisaatiorakennettaan vuoden 2026 alussa. Uusi alueyhtiö Tekova Lounais-Suomi Oy aloittaa toimintansa 1.1.2026, keskittyen Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle. Alueyhtiön johtajaksi on nimitetty Jarno Saarinen.
”Olemme toimineet Turun seudulla pitkään, mutta uuden alueyhtiön myötä vahvistamme entisestään läsnäoloamme markkina-alueella. Näemme seudulla paljon potentiaalia ja hyviä mahdollisuuksia, joihin haluamme tarttua”, kertoo Tekovan toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä.
Aiemmin Turun seudun kohteista vastannut Tekova Länsi-Suomi Oy keskittyy jatkossa vahvemmin Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueille.
Vuoden 2026 alusta lähtien Tekovalla on viisi rakentavaa alueyhtiötä: Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi ja Lounais-Suomi, sekä suuria hankkeita lähinnä Uudellamaalla toteuttava Tekova Grand. Lisäksi konsernissa on erillinen kiinteistökehitysliiketoimintaa harjoittava yhtiö.
”Alueyhtiömalli on osoittautunut Tekovalla toimivaksi. Emme tavoittele ensisijaisesti liikevaihtoa, vaan alueyhtiöiden resursseihin nähden järkevän kokoista ja kannattavaa liiketoimintaa, joka syntyy hyvin hallituista ja onnistuneista projekteista. Tulevaisuudessa saatamme perustaa myös uusia alueyhtiöitä. Yksi potentiaalinen vaihtoehto on Itä-Suomen alue”, sanoo Heikkilä.
Alueyhtiön johtoon aluetuntemusta
Lounais-Suomen alueyhtiön johtajaksi valittu Jarno Saarinen on toiminut Tekovalla vuodesta 2022.
”Olen ollut mukana Turun alueen projekteissa ensin työnjohtotehtävissä ja sen jälkeen vastuullisena projektipäällikkönä useamman vuoden ajan. Aluejohtajan tehtävä tuntui luonnolliselta askeleelta eteenpäin. Uskon tuovani uuden alueyhtiön toimintaan etenkin vahvaa alue- ja markkinatuntemusta sekä osaamista Tekovan tavasta rakentaa”, Saarinen kertoo.
”Jarnon valinta oli meille selkeä ratkaisu. Hän tuntee alueen ja asiakkaat erinomaisesti, ja hänen kokemuksensa Tekovan projekteista antaa vahvan pohjan uuden yhtiön menestykselle”, sanoo Heikkilä.
Jaakko HeikkiläToimitusjohtajaTekova OyjPuh:040 074 2994jaakko.heikkila@tekova.fi
Jarno SaarinenaluejohtajaTekova Lounais-Suomi Oy
Tekova Lounais-Suomi Oy on Tekovan uusi alueyhtiö, joka keskittyy rakentamaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueille.
Tekova Oyj on vuonna 2018 perustettu valtakunnallinen toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, toimi-, logistiikka-, tuotanto- ja urheilutilojen sekä datakeskusten rakentamiseen. Yritys on toteuttanut reilut 120 toimitilahanketta, ja se työllistää noin 75 henkilöä. Tekova keskittyy asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla, prosessoidulla toimintamallilla ja avaimet käteen -periaatteella (KVR). Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 65,5 MEUR ja liikevoitto 6,0 MEUR (9,1 %). Tekova on listautunut Nasdaqin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.
