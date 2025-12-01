Tekova perustaa uuden alueyhtiön – vahvistaa toimintaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

”Olemme toimineet Turun seudulla pitkään, mutta uuden alueyhtiön myötä vahvistamme entisestään läsnäoloamme markkina-alueella. Näemme seudulla paljon potentiaalia ja hyviä mahdollisuuksia, joihin haluamme tarttua”, kertoo Tekovan toimitusjohtaja Jaakko Heikkilä.

Aiemmin Turun seudun kohteista vastannut Tekova Länsi-Suomi Oy keskittyy jatkossa vahvemmin Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan alueille.

Vuoden 2026 alusta lähtien Tekovalla on viisi rakentavaa alueyhtiötä: Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi ja Lounais-Suomi, sekä suuria hankkeita lähinnä Uudellamaalla toteuttava Tekova Grand. Lisäksi konsernissa on erillinen kiinteistökehitysliiketoimintaa harjoittava yhtiö.

”Alueyhtiömalli on osoittautunut Tekovalla toimivaksi. Emme tavoittele ensisijaisesti liikevaihtoa, vaan alueyhtiöiden resursseihin nähden järkevän kokoista ja kannattavaa liiketoimintaa, joka syntyy hyvin hallituista ja onnistuneista projekteista. Tulevaisuudessa saatamme perustaa myös uusia alueyhtiöitä. Yksi potentiaalinen vaihtoehto on Itä-Suomen alue”, sanoo Heikkilä.

Alueyhtiön johtoon aluetuntemusta

Lounais-Suomen alueyhtiön johtajaksi valittu Jarno Saarinen on toiminut Tekovalla vuodesta 2022.

”Olen ollut mukana Turun alueen projekteissa ensin työnjohtotehtävissä ja sen jälkeen vastuullisena projektipäällikkönä useamman vuoden ajan. Aluejohtajan tehtävä tuntui luonnolliselta askeleelta eteenpäin. Uskon tuovani uuden alueyhtiön toimintaan etenkin vahvaa alue- ja markkinatuntemusta sekä osaamista Tekovan tavasta rakentaa”, Saarinen kertoo.

”Jarnon valinta oli meille selkeä ratkaisu. Hän tuntee alueen ja asiakkaat erinomaisesti, ja hänen kokemuksensa Tekovan projekteista antaa vahvan pohjan uuden yhtiön menestykselle”, sanoo Heikkilä.