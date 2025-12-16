MTK: Alkutuotannon kannattavuus ratkaisee kansallisen ruokastrategian onnistumisen
MTK:n tuleva puheenjohtaja Tero Hemmilä kiittää ruokastrategian visiota, mutta vaatii nopeita toimia alkutuotannon kannattavuuden vahvistamiseksi.
MTK:n tuleva puheenjohtaja Tero Hemmilä kiitti maa- ja metsätalousministeriötä ja ruokaketjun toimijoita laajassa yhteistyössä laaditusta kansallisesta ruokastrategiasta. Strategian visio Onnellisen ruuan maasta on hänen mukaansa kunnianhimoinen ja oikeansuuntainen, mutta sen toteutuminen edellyttää nopeita ja konkreettisia toimia alkutuotannon kannattavuuden parantamiseksi.
”Yksikään strategian tavoitteista ei toteudu, ellei alkutuotannon kannattavuus parane nopeasti ja merkittävästi”, uusi puheenjohtaja totesi kommenttipuheenvuorossaan.
Hemmilän mukaan maatalouden yrittäjätulo on tällä hetkellä liian heikko suhteessa elinkeinon pääomavaltaisuuteen, velkoihin ja riskeihin. Tämä heikentää investointikykyä ja vähentää alan houkuttelevuutta nuorten yrittäjien silmissä, mikä uhkaa ruokaturvaa ja huoltovarmuutta.
”Meillä ei ole aikaa odottaa vuoteen 2040. Merkittävän muutoksen on tapahduttava seuraavan viiden vuoden aikana”, hän painotti.
MTK:n mukaan suomalaisessa ruuantuotannossa on tehty merkittävä rakennemuutos ja tuottavuus on parantunut, mutta markkina ei ole kyennyt palkitsemaan vastuullista ja turvallista tuotantoa tuottajahintoihin realisoituvalla tavalla.
”Ongelma ei ole tekemisessä vaan arvonmuodostuksessa. Näin ei voi jatkua”, puheenjohtaja totesi.
MTK peräänkuuluttaa yhteiskunnallisia toimia ja uutta lainsäädäntöä, joilla ruokaketjun markkinadynamiikkaa ohjataan siten, että alkutuotannon asema vahvistuu ja yrittäjätulo mahdollistaa investoinnit ja elinkeinon jatkuvuuden.
Hemmilän mukaan strategian onnistuminen ratkaistaan toimeenpanossa.
”Tarvitsemme konkreettiset toimenpideohjelmat, aikataulut ja mitattavat tavoitteet. Sitä, mitä ei mitata, on erittäin vaikea parantaa kestävästi”, hän sanoi.
MTK on valmis toimimaan aktiivisena ja rakentavana kumppanina kansallisen ruokastrategian toteutuksessa.
”Suomalainen ruoantuotanto ei ole elinkeino, jossa vain pärjätään, myös siinä on lupa vaurastua. Ruokaturva on liian arvokas asia yhteiskunnalle menetettäväksi. Tämä vaatii reilut pelisäännöt ja toimivan markkinan”, tuleva puheenjohtaja Tero Hemmilä päätti.
Lisätietoja:
Tero Hemmilä, MTK:n puheenjohtaja 1.1.2026 alkaen, 0400 522 012
Jyrki Wallin, MTK:n toiminnanjohtaja, 050 5225 207
