SDP:n Seppo Eskelinen: Liikenteen tasapuolisempi rahoitus hyödyttäisi useampia työssäkäyviä

– Orpon–Purran hallitus puhuu paljon työnteon kannustimista, mutta sen tekemät uudistukset matkakuluvähennykseen ovat kaikkea muuta kuin kannustavia. Hallitus on nostanut matkakuluvähennyksen omavastuuosuutta 750 eurosta 900 euroon ja laskenut enimmäiskorvausta 8400 eurosta 7900 euroon. Aiempien tasojen palauttaminen tekisi työn vuoksi ajamisesta edullisempaa, koska on reilua ottaa huomion, että erityisesti harvaan asutuilla alueilla pitkät työmatkat on usein välttämätöntä kulkea omalla autolla.

– Hallitus ei suuntaa enää teiden korjausvelan vähentämiseen ja perusväylänpitoon samalla innolla rahaa, kun kertaluonteisesti käytettävissä olevan investointiohjelman pajatso alkaa tyhjentyä. Ensi vuoden määrärahat korjausvelan taittamiseen riittävät vain reiluun puoleen tarvittavasta ja korjausvelka kasvaa ensi vuoden loppuun mennessä 4,5 miljardiin. Valtiovarainvaliokunta jakaa SDP:n huolen siitä, että samalla alempi tieverkko ja yksityistiet ovat jääneet huolestuttavan vähälle huomiolle niiden merkitykseen nähden.

– Hallitus ei ole huomioinut joukkoliikenteen rahoituksessa kasvaneita kustannuksia, mikä aiheuttaa paineita joukkoliikenteen lippuhintojen korotuksiin ja vuorojen ja linjojen lakkauttamiseen. Ikääntyvän väestön tarpeisiin ja palveluiden keskittymiseen pitää löytää uusia ratkaisuja elinvoiman säilyttämiseksi erityisesti haja-asutusalueilla.

– Hallitus on pysäyttänyt työmatkapyöräilyn kasvun, kun se poistaa ensi vuoden alusta lähtien työsuhdepolkupyörien verovapaan edun. Hallitus on rahoittanut ohjelmansa mukaista kävelyn ja pyöräilyn edistämistä jatkuvasti niukasti, mikä vaikeuttaa valtiovarainvaliokunnankin mukaan merkittävämpien hankkeiden avustamista. Ensi vuodelle on luvassa 1,2 miljoonaa tätä vuotta enemmän, mutta se ei riitä paikkaamaan jo aiempina vuosina syntynyttä vajetta. Käytännössä alhaisen määrärahatason vuoksi avustushaku kannattaa järjestää enää vain joka toinen vuosi. Tämä tarkoittaa, että vuodelle 2027 avustuksia ei ole luvassa lainkaan. Toimiva ja turvallinen kevyen liikenteen verkosto antaa ihmisille valinnanvapautta arjen liikkumiseen.

– Jos työntekijä työpaikalle siirtymisen sijaan jää etätöihin, tekee hallitus siitäkin kalliimpaa poistamalla kaavamaisen työhuonevähennyksen ensi vuoden alusta lähtien. Korona-ajan suuren asunnonvaihtobuumin aikaan moni järjesti asumisensa siten, että kotoa löytyy tilaa myös etätöiden tekemiseen, sillä työhuoneesta koituvia kuluja pystyi vähentämään verotuksessa. Nyt tätäkin vaikeutetaan.