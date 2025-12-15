ENNAKKOTIEDOTE: Myyntimenestys ja ilmiöromaani kahdesta japanilaisnaisesta: gourmet-kokki-sarjamurhaajasta ja skuuppia metsästävästä toimittajasta

Gourmet-kokki Manako Kajiin väitetään hurmanneen varakkaita poikamiehiä herkullisella kotiruoallaan – ja sitten myrkyttäneen heidät. Tapaus on vanginnut koko kansan huomion, mutta Tokion tutkintavankilassa istuva Kajii ei suostu puhumaan lehdistölle. Ei ennen kuin toimittaja Rika Machida keksii pyytää häneltä kirjeessä naudanlihapadan reseptiä.

Tapaamiset Kajiin kanssa muistuttavat enemmän ruuanlaiton mestarikurssia kuin tutkivaa journalismia, sillä Rika toivoo gastronomisen kirjeenvaihdon murtavan Kajiin hiljaisuuden. Sen sijaan muutos tapahtuu hänessä itsessään: jokaisen syödyn aterian myötä Rikan kehossa herää jotakin uutta.

Asako Yuzuki on Tokiossa vuonna 1981 syntynyt japanilainen kirjailija. Kotimaassaan hän on voittanut uusille äänille tarkoitetun All Yomimono -kirjallisuuspalkinnon sekä Yamamoto Shūgorō -kirjallisuuspalkinnon. Hän on ollut useita kertoja ehdolla Naoki-palkinnon saajaksi, ja hänen romaanejaan on sovitettu televisioon, radioon ja elokuviksi.

