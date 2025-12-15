ENNAKKOTIEDOTE: Myyntimenestys ja ilmiöromaani kahdesta japanilaisnaisesta: gourmet-kokki-sarjamurhaajasta ja skuuppia metsästävästä toimittajasta
Asako Yuzukin tositapauksesta inspiroitunut menestysromaani Voita (Gummerus) kuvaa ulkonäköpaineita, kehopositiivisuutta, fat shamingia, naisvihaa, epäkonventionaalisia parisuhteita – ja ennen kaikkea syömisen nautintoa ja riemua. Kansainväliseksi ilmiöksi ja Ison-Britannian myyntilistojen ykköseksi noussut romaani käännetään ainakin 30 kielelle. Teos ilmestyy suomeksi Kosti Vannisen käännöksenä 12.1.2026.
Gourmet-kokki Manako Kajiin väitetään hurmanneen varakkaita poikamiehiä herkullisella kotiruoallaan – ja sitten myrkyttäneen heidät. Tapaus on vanginnut koko kansan huomion, mutta Tokion tutkintavankilassa istuva Kajii ei suostu puhumaan lehdistölle. Ei ennen kuin toimittaja Rika Machida keksii pyytää häneltä kirjeessä naudanlihapadan reseptiä.
Tapaamiset Kajiin kanssa muistuttavat enemmän ruuanlaiton mestarikurssia kuin tutkivaa journalismia, sillä Rika toivoo gastronomisen kirjeenvaihdon murtavan Kajiin hiljaisuuden. Sen sijaan muutos tapahtuu hänessä itsessään: jokaisen syödyn aterian myötä Rikan kehossa herää jotakin uutta.
Asako Yuzuki on Tokiossa vuonna 1981 syntynyt japanilainen kirjailija. Kotimaassaan hän on voittanut uusille äänille tarkoitetun All Yomimono -kirjallisuuspalkinnon sekä Yamamoto Shūgorō -kirjallisuuspalkinnon. Hän on ollut useita kertoja ehdolla Naoki-palkinnon saajaksi, ja hänen romaanejaan on sovitettu televisioon, radioon ja elokuviksi.
Asako Yuzuki: Voita
alkuteos バター
suomentanut Kosti Vanninen
516 sivua
myös äänikirjana, lukija: Vuokko Hovatta
