Aluehallitus päätti perustaa uusia virkoja ja siirtää toimipisteitä uusiin tiloihin

Alkuvuodesta 2026 uusia virkoja ja toimitiloja

Aluehallitus päätti perustaa kahdeksan lääkärin virkaa ja yhden lastenvalvojan viran 1.1.2026 alkaen. Virat sisältyvät hyvinvointialueen talousarvioon, jonka aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2025.

Aluehallitus päätti lisäksi toimipisteiden siirroista uusiin tiloihin. Lastensuojelun sijaishuollon sosiaalityön yksikön toiminta siirtyy 1.2.2026 alkaen Tikkurilan Kielotie 7:stä Myyrmäessä sijaitsevaan Virtataloon, joka sijaitsee osoitteessa Rajatorpantie 8.

Lapsiperheiden kotiin vietävien palvelujen Lännen tehostetun perhetyön yksikön toiminta siirtyy myös helmikuun 2026 alussa Louhelan Patotie 2:sta Myyrmäen Rajatorpantie 8:een. Muuttojen syynä ovat sisäilmaongelmat edellisissä toimipisteissä.

Aluehallitus päätti vuokrata toimitilan vammaispalvelujen työtoiminnan käyttöön Pakkalan Elannontie 5:sta 1.2.2026 alkaen. Kädentaitopajat Kapussi ja Käenkukka siirtyvät uusiin tiloihin Kaivokselan Husbackankuja 1:stä ja Pakkalan Väinö Tannerintie 3:sta.

Uudet tilat tarvittiin, koska vuokranantaja irtisanoi Kapussin toimitilan vuokrasopimuksen ja hyvinvointialue irtisanoi Käenkukan toimitilan vuokrasopimuksen, koska tilat oli todettu toimintaan soveltumattomiksi esimerkiksi tilojen ahtauden vuoksi. Uudet, isommat tilat mahdollistavat toiminnan laajentamisen ja asiakasmäärän kasvattamisen nykyisellä henkilöstöresurssilla enintään kolmella asiakaspaikalla.

Aluehallitus merkitsi myös tiedoksi hyvinvointialueen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2026 sekä talous- ja palvelukehityskatsauksen.

”Näin vuoden viimeisessä kokouksessa on hyvä todeta, että uudistusohjelma on tuottanut hyvää tulosta. Henkilöstö on sitoutunut siihen, mikä näkyy toiminnan kehittymisenä. Myös työntekijöiden pitovoima vahvistunut, ja avoimia paikkoja on saatu täytettyä hyvin. Olen tyytyväinen myös siihen, että ensi vuoden henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on tehty henkilöstöä kuunnellen ja suunnitelman toteutumista seurataan”, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä.

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla.

Tarkastettu pöytäkirja kokouksesta on luettavissa päätössivustolla tiistaina 23.12.2025 klo 12 alkaen.