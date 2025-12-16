Varha muistuttaa joulun varjopuolesta: lähisuhdeväkivalta lisääntyy ja yksinäisyys korostuu

Joulu tuo mukanaan perinteitä ja luo odotuksia. Usein ajatellaan, että joulu on iloa, yhdessäoloa ja lämpöä. Kaikille se ei kuitenkaan ole sitä. Monille joulun aika voi herättää kipeitä muistoja, vaikeita tunteita ja pahimmillaan suoranaista turvattomuutta.

Joulunpyhät voivat olla myös yksinäisille vuoden raskainta aikaa. Kun ympärillä korostetaan yhdessäoloa, yksinäisyyden tunne voi tuntua erityisen musertavalta.

Pitkät pyhät voivat kiristää ihmissuhteita ja lisätä konflikteja. Kun alkoholin käyttö lisääntyy, stressi kasvaa ja joulurauha voi vaihtua peloksi. Joillekin se voi tarkoittaa, että on lähdettävä turvaan kodin ulkopuolelle.

Älä jää yksin – apua on saatavilla

– Moni ajattelee virheellisesti, että avun hakeminen lähisuhdeväkivaltaan tarkoittaisi automaattisesti sitä, että esimerkiksi lapset otettaisiin huostaan. Perheiden auttaminen on työtä, johon tarvitaan useita eri ammattilaisia, eikä heitä tarvitse pelätä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa apua hakee, sitä helpompi lastenkin on toipua traumoistaan, Varhan väkivallan vastaisen työn erityisasiantuntija Sirkku Opacic kertoo.

Varhan ammattilaiset ovat perheitä varten. Jos kynnys ottaa yhteyttä sosiaali- ja terveydenhuoltoon on kuitenkin liian korkea, on olemassa myös muita tukikanavia, joissa voi halutessaan asioida anonyymisti. Esimerkiksi Nollalinjan kriisipäivystys palvelee maksuttomasti useilla eri kielillä, eikä puhelusta jää merkintää mihinkään, ei edes puhelinlaskulle.

Opacic muistuttaa, että jo pelkkä väkivallan uhka on syy hakea apua.

– Kun tunnelma alkaa kiristyä, kannattaa lähteä tilanteesta pois jo ennen kuin jotakin tapahtuu. Turvaan voi hakeutua oman ystävän tai tuttavan luo, Turun turvakotiin tai alle 18-vuotiaana SPR:n nuorten turvataloon.

Väkivallan varjossa elävien on suositeltavaa tehdä jo ennalta turvasuunnitelma: varmista, että puhelimen akku on ladattu ja siitä löytyy 112-sovellus. Myös lääkkeet, pankkikortti ja muut tärkeät asiakirjat on hyvä pakata valmiiksi samaan kassiin, jos joutuu lähtemään kotoa.

– Kannattaa pohtia valmiiksi, miten kotoa pääsee tarvittaessa turvallisesti poistumaan. Tekosyy voi olla roskien vieminen tai maidon hakeminen kaupasta. Myös luotettavan läheisen tai naapurin kanssa voi sopia esimerkiksi tietyn emojin, jonka lähettäminen on merkki siitä, että tarvitsee apua ja läheinen voi esimerkiksi hälyttää poliisit. Turvamerkistä kannattaa sopia myös lasten kanssa, Opacic sanoo.

Jouluna ei tarvitse jäädä yksin huolien kanssa. Monet järjestöt päivystävät myös pyhinä ja tarjoavat tukea ympäri vuorokauden myös yksinäisyyden aiheuttamaan ahdistukseen.

Toivomme turvallista ja rauhallista joulun aikaa kaikille!