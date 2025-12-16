Habitare-suunnittelukilpailu 2026 avautuu – teemana Juonenkäänteitä / Plot Twists
Habitaren ja Aalto-yliopiston järjestämä Habitare-suunnittelukilpailu 2026 on avautunut. Arkkitehtuurin ja muotoilun opiskelijoille suunnatun kilpailun teema on Juonenkäänteitä / Plot Twists. Kilpailun finalistityöt nähdään Habitaressa Helsingin Messukeskuksessa 2.–6.9.2026.
Habitaren ja Aalto-yliopiston vuosittain järjestämä Habitare-suunnittelukilpailu nostaa esiin nuoria arkkitehtuurin, taiteen ja muotoilun opiskelijoita. Nyt 22. kertaa järjestettävän ja Suomen Messusäätiön tukeman kilpailun tämän vuoden teema on Juonenkäänteitä / Plot Twists.
Teema juhlistaa luovuutta, arvaamattomuutta ja iloa, joka syntyy, kun tutut esineet saavat odottamattomia rooleja. Kilpailutehtävän idea on etsiä luovasti kotiympäristöön soveltuvaa ideaa tai konseptia, joka ilahduttaa ja muuntaa arkista ympäristöämme.
Kilpailussa osallistujia haastetaan luomaan suunnitelma, joka ilmentää symbolista juonenkäännettä: kannustamme opiskelijoita ideoimaan luovasti ja kehittämään ajatuksiaan johonkin yllättävään, leikilliseen tai totutusta poikkeavaan. Miten tuttu esine voi saada uusia funktioita tai miten tuttua muotoa voi haastaa? Miten uudenlainen materiaaliajattelu voi rikastuttaa elinympäristöämme ja mistä kaikesta koti muodostuu esineiden lisäksi? Kilpailja voi pohtia, miten idea vuorovaikuttaa ympäristönsä kanssa, muuttaa tilan tunnelmaa tai synnyttää uusia tarinoita kodissa.
”Tämän vuoden kilpailun teema Juonenkäänteitä tarjoaa mahdollisuuden tutkia kotiympäristöä ja sen esineistöä uudesta näkökulmasta – mitä jos asiat eivät olisikaan niin kuin miltä ensisilmäyksellä vaikuttavat? Se on leikkisä ja mielikuvitusta kutkuttava teema, jonka puitteissa suunnittelijat voivat luoda aivan uudenlaisia ja odottamattomia ratkaisuja." kilpailun tuomariston jäsen, työelämäprofessori ja muotoilija Irina Viippola kuvailee.
Suunnittelukilpailussa on kaksi kategoriaa: 1) Huonekalu, valaisin tai sisustusesine. 2) Konseptuaalinen kokemus, joka voi olla interaktiivinen tai immersiivinen. Ensimmäisen kategorian työt esitellään Habitaressa prototyyppeinä, toisen kategorian konseptifilmeinä tai plansseina. Kilpailutöiden kieli on englanti.
Kilpailuun voivat osallistua Suomessa muotoilua ja arkkitehtuuria opiskelevat henkilöt sekä Taideyliopiston opiskelijat ja heidän muodostamansa työryhmät. Työryhmien kokoa ei ole rajoitettu. Kilpailun järjestäjät kannustavat kilpailijoita kokoamaan monialaisia työryhmiä, jotka antavat mahdollisuuden tehtävän ennakkoluulottomalle käsittelylle ja tulkinnalle. Osallistujien, myös työryhmien kaikkien jäsenten, tulee olla kirjoilla edellä mainituissa oppilaitoksissa kilpailun julkistamishetkellä 16.12.2025.
Kaksiosaisen kilpailun ensimmäisen vaiheen osalta kilpailutöiden jättöpäivä on 24.4.2026 klo 16. Ensimmäisessä vaiheessa tuomaristoon kuuluvat muotoilija ja Aalto-yliopiston professori Tomek Rygalik, muotoilija ja Aalto-yliopiston professori Katrin Greiling, teollinen muotoilija ja Aalto-yliopiston lehtori Simo Puintila sekä muotoilija, työelämäprofessori Irina Viippola. Tuomariston puheenjohtajana toimii Habitaren luova neuvonantaja ja Aalto-yliopiston luennoitsija Päivi Helander.
Tuomaristo valitsee kilpailun finalistit, joiden kilpailutyöt ovat esillä Habitaressa 2.–6.9.2026. Kilpailun voittajan valitsee päätuomari, Ouran johtava teollinen muotoilija Mika Nenonen. Voittaja julkistetaan Habitaressa avajaispäivänä 2.9.2026.
Habitare-suunnittelukilpailun 2026 palkinto on 5000 euron stipendi, jonka lahjoittaa Suomen Messusäätiö.
Kilpailuohjeet ja -säännöt löytyvät täältä.
Lisätiedot:
Päivi Helander, creative lead, Habitare, puh. +358 40 5884211, studio@paivihelander.fi
Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2–6.9.2026. | habitare.fi | @habitarefair | #habitare2025
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Habitare Design Competition 2026 opens – theme: Juonenkäänteitä / Plot Twists16.12.2025 14:50:55 EET | Press release
The Habitare Design Competition 2026, organized by Habitare and Aalto University, is now open. The theme of the competition, which is aimed at architecture and design students, is Plot Twists. The finalists' works will be on display at Habitare at the Helsinki Exhibition and Convention Center from September 2 to 6, 2026.
Vuoden kovin moottoripyörätapahtuma – Pohjois-Euroopan suurin MP 26 ei jätä ketään kylmäksi!15.12.2025 14:57:06 EET | Tiedote
30.1.–1.2.2026 Helsingin Messukeskus täyttyy moottoripyöräilyn huumasta, kun MP 26 tuo saman katon alle satoja uutuuksia, kymmeniä huippumerkkejä ja elämyksiä, joita et unohda. Messut on rakennettu täysin kävijöiden toiveiden pohjalta. Tulevana vuonna kaupallisuus, elämyksellisyys ja motoristien intohimo nousevat ennennäkemättömälle tasolle MP 26 -messuilla.
ChemBio Finland esittelee huhtikuussa kemian- ja bioalan maailmaa mullistavia ratkaisuja15.12.2025 13:31:41 EET | Tiedote
Pohjoismaiden suurimmassa kemian ja bioteknologia-alan tapahtumassa korostuvat tekoälyn vaikutukset tutkimukseen sekä toimialojen ratkaisut globaaleihin ongelmiin, kuten vesihuoltoon. ChemBio Finland järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 15.–16.4.2026
Guardians of Galaxy -tähti Pom Klementieff Arctic Lights Comic Coniin15.12.2025 10:00:00 EET | Tiedote
Marvel-faneja hemmotellaan ensi keväänä, kun Guardians of the Galaxy -tähti Pom Klementieff saapuu Arctic Lights Comic Coniin. Tapahtumassa nähdään myös toinen Guardians of the Galaxy -elokuvista tuttu näyttelijä Sean Gunn, Marvel-taiteilijoita sekä Marvelin kustannustoimittaja. Helsingin Messukeskuksessa 16.–17.5.2026 järjestettävä Arctic Lights Comic Con kokoaa yhteen pelien, cosplayn, sarjakuvien, animen, K-popin ja fanikulttuurin ystävät sekä elokuva- ja pelimaailman kansainväliset tähdet.
Kansainvälisen Pulp & Beyond 2026 -konferenssin ohjelma on julkaistu12.12.2025 11:14:40 EET | Tiedote
Pohjois-Euroopan johtavan, kansainvälisen metsäteollisuustapahtuman Pulp & Beyond 2026:n konferenssi kokoaa 14.4.2026 Helsingin Messukeskukseen satoja päättäjiä ja vaikuttajia ympäri maailman. Kolmiosaisen konferenssin ohjelma on nyt julkaistu ja päivän aikana kuullaan lähes 50 puheenvuoroa maailman johtavilta asiantuntijoilta tulevaisuuden tehtaiden, kiertotaloutta ja päästöttömyyttä edistävien uusien teknologioiden sekä innovatiivisten puupohjaisten tuotteiden ympäriltä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme