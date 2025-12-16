Habitare-suunnittelukilpailu 2026 avautuu – teemana Juonenkäänteitä / Plot Twists

Habitaren ja Aalto-yliopiston vuosittain järjestämä Habitare-suunnittelukilpailu nostaa esiin nuoria arkkitehtuurin, taiteen ja muotoilun opiskelijoita. Nyt 22. kertaa järjestettävän ja Suomen Messusäätiön tukeman kilpailun tämän vuoden teema on Juonenkäänteitä / Plot Twists.

Teema juhlistaa luovuutta, arvaamattomuutta ja iloa, joka syntyy, kun tutut esineet saavat odottamattomia rooleja. Kilpailutehtävän idea on etsiä luovasti kotiympäristöön soveltuvaa ideaa tai konseptia, joka ilahduttaa ja muuntaa arkista ympäristöämme.

Kilpailussa osallistujia haastetaan luomaan suunnitelma, joka ilmentää symbolista juonenkäännettä: kannustamme opiskelijoita ideoimaan luovasti ja kehittämään ajatuksiaan johonkin yllättävään, leikilliseen tai totutusta poikkeavaan. Miten tuttu esine voi saada uusia funktioita tai miten tuttua muotoa voi haastaa? Miten uudenlainen materiaaliajattelu voi rikastuttaa elinympäristöämme ja mistä kaikesta koti muodostuu esineiden lisäksi? Kilpailja voi pohtia, miten idea vuorovaikuttaa ympäristönsä kanssa, muuttaa tilan tunnelmaa tai synnyttää uusia tarinoita kodissa.

”Tämän vuoden kilpailun teema Juonenkäänteitä tarjoaa mahdollisuuden tutkia kotiympäristöä ja sen esineistöä uudesta näkökulmasta – mitä jos asiat eivät olisikaan niin kuin miltä ensisilmäyksellä vaikuttavat? Se on leikkisä ja mielikuvitusta kutkuttava teema, jonka puitteissa suunnittelijat voivat luoda aivan uudenlaisia ja odottamattomia ratkaisuja." kilpailun tuomariston jäsen, työelämäprofessori ja muotoilija Irina Viippola kuvailee.

Suunnittelukilpailussa on kaksi kategoriaa: 1) Huonekalu, valaisin tai sisustusesine. 2) Konseptuaalinen kokemus, joka voi olla interaktiivinen tai immersiivinen. Ensimmäisen kategorian työt esitellään Habitaressa prototyyppeinä, toisen kategorian konseptifilmeinä tai plansseina. Kilpailutöiden kieli on englanti.

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa muotoilua ja arkkitehtuuria opiskelevat henkilöt sekä Taideyliopiston opiskelijat ja heidän muodostamansa työryhmät. Työryhmien kokoa ei ole rajoitettu. Kilpailun järjestäjät kannustavat kilpailijoita kokoamaan monialaisia työryhmiä, jotka antavat mahdollisuuden tehtävän ennakkoluulottomalle käsittelylle ja tulkinnalle. Osallistujien, myös työryhmien kaikkien jäsenten, tulee olla kirjoilla edellä mainituissa oppilaitoksissa kilpailun julkistamishetkellä 16.12.2025.

Kaksiosaisen kilpailun ensimmäisen vaiheen osalta kilpailutöiden jättöpäivä on 24.4.2026 klo 16. Ensimmäisessä vaiheessa tuomaristoon kuuluvat muotoilija ja Aalto-yliopiston professori Tomek Rygalik, muotoilija ja Aalto-yliopiston professori Katrin Greiling, teollinen muotoilija ja Aalto-yliopiston lehtori Simo Puintila sekä muotoilija, työelämäprofessori Irina Viippola. Tuomariston puheenjohtajana toimii Habitaren luova neuvonantaja ja Aalto-yliopiston luennoitsija Päivi Helander.

Tuomaristo valitsee kilpailun finalistit, joiden kilpailutyöt ovat esillä Habitaressa 2.–6.9.2026. Kilpailun voittajan valitsee päätuomari, Ouran johtava teollinen muotoilija Mika Nenonen. Voittaja julkistetaan Habitaressa avajaispäivänä 2.9.2026.

Habitare-suunnittelukilpailun 2026 palkinto on 5000 euron stipendi, jonka lahjoittaa Suomen Messusäätiö.

Kilpailuohjeet ja -säännöt löytyvät täältä.

Lisätiedot:

Päivi Helander, creative lead, Habitare, puh. +358 40 5884211, studio@paivihelander.fi

Pohjoismaiden johtava huonekalu-, muotoilu- ja sisustustapahtuma Habitare järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 2–6.9.2026. | habitare.fi | @habitarefair | #habitare2025