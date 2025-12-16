Pirkanmaan päästöt laskevat edelleen – liikenteen osuus päästöistä on kääntynyt kasvuun

Ennakkotiedot on laskettu Hinku-laskentasääntöjen mukaisesti. Menetelmä sisältää taakanjakosektorin eli rakennusten erillislämmityksen, työkoneiden, maatalouden, liikenteen, jätehuollon ja F-kaasujen päästöt.

Päästövähennys edistää Pirkanmaan Hinku-tavoitteen saavuttamista. Pirkanmaalla tavoitellaan 80 prosenttia päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna.

”Tällä hetkellä päästöjä on vähennetty 45 prosenttia vuoden 2007 tasosta. Matkaa on kuitenkin vielä melkoisesti taitettavana, sillä päämäärämme 80 prosenttia päästövähennyksestä on jo viiden vuoden päässä. Maakunnan metsien hiilinielu ei päästölähteeksi kääntyessään myöskään auta meitä kuilun kuromisessa. Päästövähennysten suunta on kuitenkin oikea ja olemme siitä iloisia. Nyt meidän tulee tarttua myös haastavampiin päästölähdekokonaisuuksiin, kuten liikenteeseen”, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmastoasiantuntija Meri Leino.

Suurimmat päästövähenemät sektoreittain 2022–2023:

Sähkölämmitys 33 %

Kulutussähkö 27 %

Kaukolämpö 15 %

F-kaasut 11 %

Teollisuus 10 %

Tieliikenteen päästöt kasvussa

Tieliikenteen päästöt kasvoivat Pirkanmaalla noin neljä prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Päästöjen kasvu johtui pääosin liikennepolttoaineiden valtakunnallisesta bio-osuuden laskemisesta. Tieliikenne oli ainoa sektori, jonka päästöt kasvoivat edellisvuoteen verrattuna.

”Suomen kokonaispäästöjen ja erityisesti sähkön ja lämmön tuotannon päästöjen pienentyessä tieliikenteen päästöt korostuvat entisestään. Tieliikenteen osuus päästöistä on jo noin kolmannes. Tieliikenteen päästöjen vähentämiseen tulisikin vaikuttaa politiikkatoimilla entistä vahvemmin”, Suomen ympäristökeskuksen erikoissuunnittelija Jari Rantsi sanoo.

Lisätoimia päästövähennysten aikaansaamiseksi tarvitaan kipeästi, mutta positiivistakin kehitystä on markkinalähtöisesti syntynyt. Pirkanmaalla vaihtoehtoisten käyttövoimien eli sähkö-, vety-, kaasu- ja etanoli-ajoneuvojen osuus henkilöautoista on kasvava, Suomen kolmanneksi korkein (11 prosenttia). Vaihtoehtoisista käyttövoimista suurin osa on sähköautoja.

Energiasektori jatkoi päästövähennysten vauhdittamista

Suurimmat päästövähennykset saatiin sähkön ja kaukolämmön osalta. Sähkön tuotannossa tuulivoiman osuus jatkoi aiempaa valtakunnallista kasvutrendiään ja johti päästöjen 27 prosenttia pienenemiseen Pirkanmaalla.

Sähkölämmityksen päästöt vähenivät noin 33 prosenttia. Tampereen Naistenlahti 3 -biovoimalaitoksen siirtyminen biopolttoaineisiin turpeen käytön sijaan näkyy täysimääräisesti vuoden 2024 luvuissa ja vauhditti kaukolämmön päästövähennyksiä. Päästöt vähenivät 15 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.

"Vihreän siirtymän edetessä on muistettava kuitenkin huolehtia kokonaiskestävästä siirtymästä ja hankesuunnittelusta niin, että samalla voidaan myös turvata hiilivarastoja ja -nieluja sekä ehkäistä haitat luonnon monimuotoisuudelle", muistuttaa Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja Mari Rajala.

Päästölaskennan aineistot ovat avoimesti kaikkien käytettävissä

Suomen ympäristökeskus (Syke) laskee vuosittain käyttöperusteisten ilmastopäästöjen määrän kaikille Suomen kunnille, maakunnille ja ELY-alueille. Päästöt lasketaan kaikille kunnille yhdenmukaisella kansainvälisiä ohjeistuksia noudattavalla laskentamenetelmällä. Laskennassa ei ole mukana päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttö, teollisuuden sähkönkulutus eikä maankäytön CO2-päästöt (LULUCF).