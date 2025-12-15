Asiantuntija: Datakeskukset tarjoavat mahdollisuuksia uusille osaajille Suomessa

– Kun investoinnit lisääntyvät, avautuu myös uusia mahdollisuuksia niille, joilla on oikeanlaista osaamista ja rohkeutta tarttua tulevaisuuden teknologioihin, korostaa Stella Diesen, Schneider Electricin Pohjoismaiden ja Baltian alueiden Secure Power -yksiköstä vastaava johtaja.

Uuden sukupolven datakeskukset eroavat perinteisistä konesaleista suuremman tehotiheyden, tehokkaiden prosessorien ja kehittyneiden jäähdytysratkaisujen vuoksi.

– Tekoäly muuttaa datakeskusten teknisiä vaatimuksia nopeasti. Tarvitaan sekä energiatehokkuuden ymmärrystä että kykyä hyödyntää moderneja digitaalisia työkaluja, Diesen korostaa.

Paikallinen asennus, käyttöönotto ja huolto lisäävät kysyntää sähköasentajille, urakoitsijoille ja insinööreille eri puolilla Suomea.

IT:n ja OT:n yhdentyminen avaa uusia rooleja

Datakeskuksissa tietotekniikan ja teollisen automaation rajat hämärtyvät. Tekoälyn, automaation ja datanhallinnan yhdistyessä digitaaliset kaksoset tukevat suunnittelua ja optimointia. Niiden avulla voidaan simuloida ratkaisuja etukäteen ja parantaa turvallisuutta ja luotettavuutta käytännössä.

– Kun IT ja operatiivinen teknologia yhdistyvät, syntyy kokonaan uusia rooleja. Sähköalan ammattilaiset, joilla on myös digiosaamista, ovat erityisen vahvoilla tässä kehityksessä, Stella Diesen sanoo.

Alan nopea kasvu lisää tarvetta ajantasaiselle koulutukselle ja sertifioinneille. Suomessa ja muualla Pohjoismaissa arvostetaan muun muassa Uptime Instituten Tier-sertifikaatteja (1–3) sekä osaamista tekoälystä, koneoppimisesta ja digitaalisten kaksosten hyödyntämisestä.

– Pohjoismaiden vahvuuksia ovat tekniset olosuhteet, mutta todellinen kilpailukyky rakentuu osaajista. Siksi koulutus ja sertifiointi ovat keskeisiä koko alan kehitykselle.

Lisätietoja:

Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric Finland

050 3545 666, susanna.niemela@se.com