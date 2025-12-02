Lapin ELY-keskus

Kohti vahvaa osaamispohjaa – yhteinen strategia Lapin ohjaukselle ja jatkuvalle oppimiselle

16.12.2025 14:21:46 EET | Lapin ELY-keskus | Tiedote

Lapin ELY-keskus on käynnistänyt tänä vuonna päättyvien Lapin tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen (TNO) sekä jatkuvan oppimisen strategioiden uusimisen. Strategian päivitystä johtaa Lapin Elinikäisen oppimisen johtoryhmä, joka koostuu koulutuksen kehittäjistä ja työllisyysalueista.

Strategiaprosessi on käynnistynyt edellisten strategioiden toteumien arvioinnilla. Strategioiden toteutumista koskeva kysely on paraikaa käynnissä. Prosessin aikana arvioidaan myös Lapin monialaisen verkostomaisen toimintamallin toimivuutta ja vaikuttavuutta.   

- Osallistamme monipuolisesti Lapin ohjauksen ja jatkuvan oppimisen toimijoita prosessin eri vaiheessa kyselyiden ja työpajatyöskentelyn avulla. Uusi strategia valmistuu vuoden 2026 lopussa. Strategia yhdistää jatkuvan oppimisen ja TNO-toiminnan eli jatkossa näitä teemoja ohjaa yksi yhteinen strategia, kertoo Lapin ELY-keskuksen yksikön päällikkö Satu Huikuri. 

Strategian päivittäminen on välttämätöntä, koska yhteiskuntarakenteen murros, digitalisaatio ja kansainvälisyys tuovat uusia vaatimuksia ohjaustoiminalle ja osaamisen kehittämiselle, huomauttaa Huikuri. 

- Nopea muutosvauhti vaatii osaamistarpeiden jatkuvaa ennakointia ja ketterää ohjauksen kehittämistä. Jatkuvan oppimisen sekä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen mahdollisuuksia on kehitettävä vastaamaan yksilöiden ja elinkeinoelämän tarpeita. 

Yhteiskuntarakenteen murroksen, digitalisaation ja kansainvälisyyden lisäksi muutospainetta aiheuttaa ohjauksen kentän ja toimijaverkoston muutokset. Yhteistyörakenteet ovat muutoksessa, kun oppilaitosten rinnalle ovat tulleet työllisyysalueet sekä vuoden vaihteessa aloittava Lapin elinvoimakeskus.  

- Strategian avulla määritämme yhteiset toimintamallit ja vastuut. Tavoitteena on, että yrityksillä on osaavaa työvoimaa, yksilöillä parempia uramahdollisuuksia sekä maakunnalla vahva ja kilpailukykyinen osaamispohja, joka houkuttelee investointeja ja luo työllistymisen mahdollisuuksia, Huikuri summaa.

