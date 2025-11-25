Soteri-rekisterin maksujen kehitys uhkana yritystoiminnalle
AKY – Akavalaiset yrittäjät katsoo, että esitykset valtioneuvoston asetuksesta Lupa- ja valvontaviraston maksuista ovat kohtuuttomat etenkin pienen sote-yrittäjän näkökulmasta. Nykyisessä työllisyystilanteessa yrittämisen aloittaminen on erittäin hintavaa eikä siten kannusta yrittämiseen.
AKY – Akavalaiset yrittäjät lausui aiemmin syksyllä valtioneuvoston asetusta Lupa- ja valvontaviraston maksuista vuonna 2026. Jo nykyisellään palveluntuottajaksi rekisteröityminen ja palveluyksikön rekisteröinti on kallista ammatinharjoittajan saatikka yksin tai kaksin perustettavan osakeyhtiön näkökulmasta.
Yritystoimintansa aloittavan palveluntuottajan ”peruspakettiin” kuuluu palveluntuottajaksi rekisteröinti sekä palveluyksikön rekisteröinti, joka sisältää yhden palvelupisteen. Hinta on aloittavan yrittäjän näkökulmasta korkea, vaikka nykyisiin hintoihin palveluntuottajaksi ja palveluyksikön rekisteröintiin ei suunnitella merkittävää muutosta.
- Pidämme soteri-maksujen korkeaa tasoa ja yleistä nousua epätoivottavana ja olemme esittäneet maksujen porrastusta aloittavien ja pienten yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi, toteaa Suomen Toimintaterapeuttiliiton puheenjohtaja Kirsi Wikman.
Nykyään on varsin harvinaista, että palveluntuottaja toimisi vain yhdessä palvelupisteessä. Palvelualueet ovat laajentuneet hyvinvointialueiden aloitettua, ja pienyrittäjä kiertää monissa eri palvelupisteissä joko alihankkijana tai omien hankintasopimusten pohjalta.
- Maksuasetuksessa palvelupisteiden lisäämisen hinta on noussut yli 20 prosenttia, mitä ei voida pitää kohtuullisena korotuksena, huomauttaa toiminnanjohtaja Heta Piirto Suomen Puheterapeuttiliitosta.
- Jos esitettyä hintaa vertaa nykyisiin Valviran maksuihin, joissa yhdellä kiinteällä maksulla sai palveluyksikköön viisi palvelupistettä, niin uuden maksuasetuksen mukaan saman kokonaisuuden hinta on yli 60 prosenttia kalliimpi. Tämä on kohtuutonta, Heta Piirto jatkaa.
Nykyisiin AVIn hintoihin verrattuna myös muita olennaisia muutoksia koskevat hinnat nousevat merkittävästi. Lisäksi on ylipäänsä epäselvää, mitä muut olennaiset muutokset ovat.
- Vastavalmistuneille yrittämisen aloittaminen esitetyillä rekisteröintimaksujen korotuksilla on erittäin suuri ponnistus huomioon ottaen, että rekisteröintimaksut syntyvät ennen yritystoiminnan varsinaista aloittamista, huomauttaa erityisasiantuntija Katja Vähäkangas Suomen Psykologiliitosta.
Koko Soteri-rekisterin käyttöönotto on ollut yksinyrittäjille erittäin suuri muutos. Tilannetta ovat vaikeuttaneet rekisterin keskeneräisyys, hakemusten ruuhkautuminen ja tilapäisen sääntelyn lainsäädännön muutokset kesken kaiken.
- Maksujen roima nosto uuden valvontalain voimaantulon myötä vuoden 2024 alussa oli jo märkä rätti yrittäjien kasvoille, ja uusi maksuasetus näyttäisi nostavan suurinta osaa kuluista vielä entisestään. Nyt ei olla tässä kehityksessä kestävällä pohjalla, toteaa erityisasiantuntija Jarmo Mäkelä Suomen Fysioterapeuteista.
Verrattuna aikaan ennen Soteri-rekisteriä esimerkiksi toiminimiyrittäjän aloitusmaksu on noussut yksinkertaisesta 290 euron ilmoitusmaksusta yli 1000 euron kokonaiskustannukseksi. Aloittavan yrittäjän maksut ovat siis yli 3,5 kertaa kalliimmat kuin vielä pari vuotta sitten.
- Toivomme päättäjien huomioivan maksujen kehityksen suhteessa yrityksien kulu- ja tulorakenteeseen. On todella lyhytnäköistä ja käsittämätöntä, jos tässä ajassa pakollisella Soteri-rekisteröinnillä ja sen maksuilla estetään pahimmillaan uusien yrityksien syntyminen tai kasvu, AKYn hallituksen puheenjohtaja Timo Saranpää painottaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heta Piirtoheta.piirto@puheterapeuttiliitto.fi
Jari Lipsanenjari.lipsanen@psyli.fi
Jarmo MäkeläAKYn sote-työryhmän puheenjohtajajarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi
Timo SaranpääpuheenjohtajaAKY – Akavalaiset yrittäjätPuh:050 523 6005timo.saranpaa@ekonomit.fi
Kirsi WikmanSuomen Toimintaterapeuttiliitto rykirsi.wikman@toimintaterapeuttiliitto.fi
Tietoja julkaisijasta
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry on korkeakoulutettujen yrittäjien edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 23 jäsenjärjestöä ja näiden lähes 16 000 pää- ja sivutoimista yrittäjäjäsentä. AKY on Suomen yrittäjien toimialajärjestöjäsen. AKY palkittiin Suomen Yrittäjien vuoden 2024 toimialajärjestönä.
