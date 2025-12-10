Turvallisuutta, tekoälyä ja energiaratkaisuja rakentamisen tulevaisuuteen - Jyväskylän Rakennusmessujen 50-vuotisjuhlavuosi tuo mukanaan uuden ProBuild 2026 -seminaarin
Jyväskylän Rakennusmessut juhlistavat 50-vuotista historiaansa 20.–22.3.2026 Paviljongissa. Juhlavuoden ohjelma saa merkittävän lisän, kun messujen yhteydessä järjestetään ensimmäistä kertaa kuntasektorin ja rakennusalan yritysten päättäjille sekä työturvallisuudesta vastaaville suunnattu ProBuild 2026 -seminaari perjantaina 20.3.2026 klo 10–16. Seminaarin jälkeen osallistujat pääsevät verkostoitumaan, tutustumaan juhlavuoden messuihin ja osallistumaan kutsuvierastilaisuuteen.
ProBuild 2026 keskittyy kolmeen rakennusalaa voimakkaimmin muovaavaan teemaan: turvallisuuteen, tekoälyyn ja energiaratkaisuihin. Seminaarin tarkoituksena on antaa alan ammattilaisille kokonaiskuva kehityssuunnista sekä tarjota konkreettisia näkökulmia siihen, miten muutokset näkyvät hankkeissa ja työmailla.
Päivän aikana käsitellään työturvallisuuden säädösten viimeisimpiä muutoksia sekä rakentamislain uudistuksia, jotka vaikuttavat sekä työmaiden arkeen että hankkeiden toteutukseen. Seminaarissa avataan myös tekoälyn kasvavia mahdollisuuksia työmaiden turvallisuuden, laadun ja dokumentoinnin kehittämisessä. Lisäksi perehdytään energiaratkaisujen, kuten tuulipuistojen ja yhä tärkeämmäksi nousevien datakeskusten, merkitykseen aluekehityksen, energiajärjestelmän ja tulevaisuuden infrastruktuurin näkökulmasta.
Ohjelma koostuu asiantuntijapuheenvuoroista, käytännön case-esimerkeistä sekä paneelikeskustelusta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun RAKSA 2.0 -hanketta esittelee JAMKin hanketiimi. Hankkeen tavoitteena on lisätä rakennus- ja talotekniikka-alan johdon ja henkilöstön tietoisuutta ja osaamista uusista työkyvyn tuen menetelmistä ja teknologisista ratkaisuista, jotta työtehtävät kevenevät ja työn tuottavuus paranee. Ylitarkastaja Janne Hokkanen Keski-Suomen elinvoimakeskuksesta käsittelee työturvallisuuden ajankohtaisia velvoitteita sekä rakentamislain muutoksia ja niiden vaikutuksia työmaiden arkeen.
Swecon datakeskustoiminnon johtaja ja Finnish Data Center Association FDCA:n hallituksen jäsen Antti Laine avaa puheenvuorossaan datakeskusten nopeaa kasvua infrastruktuurissa ja sitä, miten ne vaikuttavat alueiden elinvoimaan, energiankulutukseen ja teolliseen kehitykseen. Tuulipuistohankkeesta case-esimerkin kautta kertoo OX2:n projektipäällikkö Ville Häkkinen. Pictue Oy:n toimitusjohtaja Ville Hyvärinen puolestaan havainnollistaa, kuinka tekoälyä hyödynnetään käytännössä työmailla. Tilaisuuden moderaattorina toimii RKL:n toimitusjohtaja Diana Råman.
“Rakennusala elää murrosvaihetta, jossa turvallisuus, digitalisaatio ja uudet energiaratkaisut nousevat keskiöön. ProBuild 2026 -seminaarin tavoitteena on tarjota alan ammattilaisille tuoretta tietoa, käytännön työkaluja ja tilaisuus keskustella muutoksista yhdessä. On hienoa käynnistää tämä uusi tapahtumakokonaisuus juuri messujen 50-vuotisjuhlavuonna,” kertoo projektipäällikkö Heli Rantanen Jyväskylän Messuilta.
Heli RantanenProjektipäällikköJyväskylän Messut OyPuh:040 642 9013heli.rantanen@paviljonki.fi
