Muutoksia Keusoten sote-yksiköissä ja pienillä terveysasemilla

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) sote-yksiköiden ja pienten terveysasemien aukioloajat ja palvelut muuttuvat 7.1.2026. Muutokset koskevat Kellokosken ja Rajamäen terveysasemaa sekä Jokelan ja Nurmijärven sote-yksikköä (ent. Klaukkalan terveysasema). Muutoksilla hyvinvointialue haluaa vahvistaa palvelujen toimintavarmuutta ja taata tasapuoliset palvelut kaikille asukkaille.