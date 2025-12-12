Muutoksia Keusoten sote-yksiköissä ja pienillä terveysasemilla
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) sote-yksiköiden ja pienten terveysasemien aukioloajat ja palvelut muuttuvat 7.1.2026. Muutokset koskevat Kellokosken ja Rajamäen terveysasemaa sekä Jokelan ja Nurmijärven sote-yksikköä (ent. Klaukkalan terveysasema). Muutoksilla hyvinvointialue haluaa vahvistaa palvelujen toimintavarmuutta ja taata tasapuoliset palvelut kaikille asukkaille.
Kesällä 2025 päättyneissä Keusoten yhteistoimintaneuvotteluissa avovastaanottojen sairaanhoitajien ja lähihoitajien henkilöstömäärä pieneni. Pienten toimipisteiden vastaanottopalvelujen toiminta on tämän jälkeen ollut haavoittuvampaa kuin isompien toimipisteiden. Tämä on näkynyt erityisesti henkilöstön äkillisten poissaolojen aikana.
Tarkentamalla pienten toimipisteiden aukioloaikoja ja palveluja Keusote pystyy vähentämään pienten toimipisteiden haavoittuvuutta ja vahvistamaan palvelujen yhdenvertaisuutta.
– Pienten toimipisteiden omatiimit yhdistyvät osaksi sote-keskusten moniammatillisia tiimejä. Tämä vähentää poissaolojen vaikutusta palvelujen saatavuuteen ja takaa moniammatillisten kuntoutus-, mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden riippumatta siitä, missä Keusoten alueella asiakas asuu. Nurmijärven sote-yksikön (ent. Klaukkalan terveysasema) kiirevastaanoton siirtäminen Kirkonkylän sote-keskukseen parantaa kiirevastaanotoilla usein tarvittavien laboratorio- ja kuvantamistutkimuksien saatavuutta samalla käyntikerralla, kertoo Keusoten palvelupäällikkö Päivi Mäkelä-Bengs.
Muutokset koskevat Kellokosken ja Rajamäen terveysasemaa sekä Jokelan ja Nurmijärven sote-yksikköä. Sote-keskuspalvelujen osalta asiakas voi itse valita, missä sote-keskuksessa haluaa asioida.
Sote-yksiköiden ja pienten terveysasemien palvelut 7.1. alkaen
Kellokosken terveysasema
- Avoinna ti, ke ja to klo 8–16.
- Hoitajien vastaanotot järjestetään ajanvarauksella Kellokosken terveysasemalla.
- Lääkärin vastaanotot, kiirevastaanotto ja muut sote-keskusten palvelut järjestetään Järvenpään ja Tuusulan sote-keskuksissa (ent. terveysasema JUST ja Hyrylän terveysasema).
- Laboratoriopalvelut Kellokosken terveysasemalla ti klo 12–14.
Rajamäen terveysasema
- Avoinna ti, ke ja to klo 8–16.
- Hoitajien ja lääkärien vastaanotot järjestetään ajanvarauksella Rajamäen terveysasemalla tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Muina päivinä vastaanotot järjestetään Nurmijärven sote-keskuksessa (ent. kirkonkylän terveysasema).
- Kiirevastaanotto, laboratoriopalvelut ja muut sote-keskuksen palvelut järjestetään Nurmijärven sote-keskuksessa.
Jokelan sote-yksikkö
- Avoinna ma, ke ja pe klo 8–16.
- Hoitajien vastaanotot järjestetään Jokelan sote-yksikössä.
- Lääkärin vastaanotot järjestetään Järvenpään ja Tuusulan sote-keskuksissa (ent. terveysasema JUST ja Hyrylän terveysasema).
- Kiirevastaanotto ja muut sote-keskuksen palvelut järjestetään Hyvinkään, Järvenpään ja Tuusulan sote-keskuksissa.
- Laboratoriopalvelut Jokelan sote-yksikössä ma klo 12–14.
Nurmijärven sote-yksikkö (ent. Klaukkalan terveysasema)
- Avoinna arkisin klo 8–16.
- Nurmijärven sote-yksikössä ei enää jatkossa ole kiirevastaanottoa, vaan kiireelliset vastaanottoajat järjestetään Nurmijärven sote-keskuksessa (ent. kirkonkylän terveysasema).
- Hoitajien ja lääkärin kiireettömät vastaanotot järjestetään Nurmijärven sote-yksikössä.
- Laboratoriopalvelut Nurmijärven sote-yksikössä ke ja to klo 7.30–14.30.
Chat ja omatiimit jatkavat vanhaan tuttuun tapaan
Omatiimien puhelinpalveluun ja terveyspalvelujen chat-palveluun ei tule muutoksia, eli vanhat tutut yhteydenottokanavat ovat edelleen käytössä.
- Sairaus tai terveyshuoli -chat OmaKeusotessa on avoinna arkisin klo 8–15.
- Omatiimien puhelinasiointi arkisin klo 8–12 kiireettömille asioille ja klo 8–16 kiireellisille asioille.
Yhteyshenkilöt
Päivi Mäkelä-Bengs
palvelupäällikkö, terveyspalvelut ja sairaanhoito
p. 050 497 2478
paivi.makela-bengs@keusote.fi
Tietoja julkaisijasta
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
