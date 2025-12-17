Ensimmäinen maistiainen Duudsonien elokuvasta – pienikin väärä liike voi olla kohtalokas: "Pelotti lähteä tekemään tätä elokuvaa"

Jo 25 vuoden ajan yleisöä ympäri maailman viihdyttäneet ja innostaneet Duudsonit eli Jukka Hildén, Jarno Laasala, H-P Parviainen ja Jarno Leppälä kokoontuivat kesällä legendaariselle Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevalle ranchilleen kuvaamaan uutta kokopitkää elokuvaa. Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu yhdistää duudsonimaisen seikkailun riskialtiisiin stuntteihin ja hervottomiin piilokamerakälleihin.

Nyt julkaistu teaser ja julistekuva antavat pientä esimakua tulevasta elokuvasta. Teaserissä nähdään pätkä monivaiheisesta stuntista, jossa pienikin väärä liike voi olla kohtalokas. Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu on vauhdikas koko perheen elokuva, joka tuo valkokankaalle ennennäkemättömiä stuntteja, häpeilemätöntä huumoria ja mukaansatempaavan tarinan Duudsonien kotiinpaluusta Etelä-Pohjanmaalle.

Elokuvan on käsikirjoittanut Pekko Pesonen ja Duudsonit. Elokuvan on ohjannut Jarno Laasala. Elokuvan on tuottanut Eve Särkänne ja Tiina Pesonen, vastaavina tuottajina toimivat Jukka Hildén ja Jarno Laasala, tuotantoyhtiönä Positive Anarchy Oy. Nelonen Media levittää elokuvan.

– Minua pelotti lähteä tekemään tätä elokuvaa. En ollut varma, kestävätkö kehomme, mielemme ja ystävyytemme elokuvan kuvaukset. Onneksi lähdimme, koska seikkailusta tuli melkoinen. Naurujen ja viihteen lisäksi elokuvassa mennään paljon syvemmälle Duudsonien herkille alueille kuin koskaan aikaisemmin. Näin tavoitimme jotain uutta ja varmasti katsojaa yllättävää, Jarno Laasala sanoo.

Nelonen Median johtaja Ville Toivonen iloitsee Nelosen ja Duudsoneiden yhteistyön jatkumisesta. Nelosen ja Duudsoneiden yhteistyö on alkanut jo 25 vuotta sitten.

– Duudsonit palaavat nyt isosti valkokankaalle! Uusi elokuva tarjoaa vauhdikkaan ja viihdyttävän elämyksen koko perheelle. On hienoa jatkaa Duudsoneiden menestystarinaa uuden elokuvan muodossa, Toivonen hehkuttaa.

Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu saa ensi-iltansa 27.3.2026.

Katso elokuvan teaser-video täältä!

Elokuvan kuvia voit ladata täältä.