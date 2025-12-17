Nelonen Media

Ensimmäinen maistiainen Duudsonien elokuvasta – pienikin väärä liike voi olla kohtalokas: "Pelotti lähteä tekemään tätä elokuvaa"

17.12.2025 10:00:00 EET | Nelonen Media | Tiedote

Jaa

Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu valloittaa elokuvateatterit maaliskuussa. Nyt julkaistu teaser antaa esimakua koko perheen vauhdikkaasta elokuvasta, jossa panokset ovat korkeammalla kuin koskaan.

Jo 25 vuoden ajan yleisöä ympäri maailman viihdyttäneet ja innostaneet Duudsonit eli Jukka Hildén, Jarno Laasala, H-P Parviainen ja Jarno Leppälä kokoontuivat kesällä legendaariselle Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevalle ranchilleen kuvaamaan uutta kokopitkää elokuvaa. Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu yhdistää duudsonimaisen seikkailun riskialtiisiin stuntteihin ja hervottomiin piilokamerakälleihin.

Nyt julkaistu teaser ja julistekuva antavat pientä esimakua tulevasta elokuvasta. Teaserissä nähdään pätkä monivaiheisesta stuntista, jossa pienikin väärä liike voi olla kohtalokas. Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu on vauhdikas koko perheen elokuva, joka tuo valkokankaalle ennennäkemättömiä stuntteja, häpeilemätöntä huumoria ja mukaansatempaavan tarinan Duudsonien kotiinpaluusta Etelä-Pohjanmaalle.

Elokuvan on käsikirjoittanut Pekko Pesonen ja Duudsonit. Elokuvan on ohjannut Jarno Laasala. Elokuvan on tuottanut Eve Särkänne ja Tiina Pesonen, vastaavina tuottajina toimivat Jukka Hildén ja Jarno Laasala, tuotantoyhtiönä Positive Anarchy Oy. Nelonen Media levittää elokuvan.

– Minua pelotti lähteä tekemään tätä elokuvaa. En ollut varma, kestävätkö kehomme, mielemme ja ystävyytemme elokuvan kuvaukset. Onneksi lähdimme, koska seikkailusta tuli melkoinen. Naurujen ja viihteen lisäksi elokuvassa mennään paljon syvemmälle Duudsonien herkille alueille kuin koskaan aikaisemmin. Näin tavoitimme jotain uutta ja varmasti katsojaa yllättävää, Jarno Laasala sanoo.

Nelonen Median johtaja Ville Toivonen iloitsee Nelosen ja Duudsoneiden yhteistyön jatkumisesta. Nelosen ja Duudsoneiden yhteistyö on alkanut jo 25 vuotta sitten.

– Duudsonit palaavat nyt isosti valkokankaalle! Uusi elokuva tarjoaa vauhdikkaan ja viihdyttävän elämyksen koko perheelle. On hienoa jatkaa Duudsoneiden menestystarinaa uuden elokuvan muodossa, Toivonen hehkuttaa.

Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu saa ensi-iltansa 27.3.2026.

Katso elokuvan teaser-video täältä!

Elokuvan kuvia voit ladata täältä.

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä sf.nm-ovp.nelonenmedia.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta.
Ensimmäinen maistiainen Duudsonien elokuvasta julki: "Pelotti lähteä tekemään tätä elokuvaa"

Avainsanat

nelonen mediaduudsonitjukka hildenjarno laasalajarno leppälähp parviainenpositive anarchy oypekko pesonenduudsonit-elokuva: kotiinpaluuduudsonit-elokuva

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa
Ville Juurikkala
Lataa

Nelonen Media

Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.

Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.

Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye