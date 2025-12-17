Ensimmäinen maistiainen Duudsonien elokuvasta – pienikin väärä liike voi olla kohtalokas: "Pelotti lähteä tekemään tätä elokuvaa"
Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu valloittaa elokuvateatterit maaliskuussa. Nyt julkaistu teaser antaa esimakua koko perheen vauhdikkaasta elokuvasta, jossa panokset ovat korkeammalla kuin koskaan.
Jo 25 vuoden ajan yleisöä ympäri maailman viihdyttäneet ja innostaneet Duudsonit eli Jukka Hildén, Jarno Laasala, H-P Parviainen ja Jarno Leppälä kokoontuivat kesällä legendaariselle Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevalle ranchilleen kuvaamaan uutta kokopitkää elokuvaa. Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu yhdistää duudsonimaisen seikkailun riskialtiisiin stuntteihin ja hervottomiin piilokamerakälleihin.
Nyt julkaistu teaser ja julistekuva antavat pientä esimakua tulevasta elokuvasta. Teaserissä nähdään pätkä monivaiheisesta stuntista, jossa pienikin väärä liike voi olla kohtalokas. Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu on vauhdikas koko perheen elokuva, joka tuo valkokankaalle ennennäkemättömiä stuntteja, häpeilemätöntä huumoria ja mukaansatempaavan tarinan Duudsonien kotiinpaluusta Etelä-Pohjanmaalle.
Elokuvan on käsikirjoittanut Pekko Pesonen ja Duudsonit. Elokuvan on ohjannut Jarno Laasala. Elokuvan on tuottanut Eve Särkänne ja Tiina Pesonen, vastaavina tuottajina toimivat Jukka Hildén ja Jarno Laasala, tuotantoyhtiönä Positive Anarchy Oy. Nelonen Media levittää elokuvan.
– Minua pelotti lähteä tekemään tätä elokuvaa. En ollut varma, kestävätkö kehomme, mielemme ja ystävyytemme elokuvan kuvaukset. Onneksi lähdimme, koska seikkailusta tuli melkoinen. Naurujen ja viihteen lisäksi elokuvassa mennään paljon syvemmälle Duudsonien herkille alueille kuin koskaan aikaisemmin. Näin tavoitimme jotain uutta ja varmasti katsojaa yllättävää, Jarno Laasala sanoo.
Nelonen Median johtaja Ville Toivonen iloitsee Nelosen ja Duudsoneiden yhteistyön jatkumisesta. Nelosen ja Duudsoneiden yhteistyö on alkanut jo 25 vuotta sitten.
– Duudsonit palaavat nyt isosti valkokankaalle! Uusi elokuva tarjoaa vauhdikkaan ja viihdyttävän elämyksen koko perheelle. On hienoa jatkaa Duudsoneiden menestystarinaa uuden elokuvan muodossa, Toivonen hehkuttaa.
Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu saa ensi-iltansa 27.3.2026.
Katso elokuvan teaser-video täältä!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Kuvat
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
Joulunaika tarjoaa upeita konserttielämyksiä: Joulun tähdet, Raskasta joulua ja Helsingin uusivuosi17.12.2025 09:00:05 EET | Tiedote
Nelosella ja Ruudussa nähdään joulun pyhinä peräti kolme erilaista konserttia: HelsinkiMission Joulun tähdet -tukikonsertti yksinäisyyttä vastaan, astetta raskaammilla sovituksilla toteutettu Raskasta joulua sekä suora lähetys Helsingin uudenvuodenkonsertista Kansalaistorilta.
"Eeppinen seikkailu"– tältä näyttää Luottomies-elokuva: Lepoloma!16.12.2025 09:33:32 EET | Tiedote
Viime vuonna yli 324 000 katsojaa kerännyt ja yhdeksi 2020-luvun menestyneimmäksi kotimaiseksi elokuvaksi noussut Luottomies-elokuva: All In saa jatkoa. Luottomies-elokuva: Lepoloma saa ensi-iltansa helmikuun alussa.
Pasilan myrkky palaa – kahden jengipomon surmat vievät tutkinnan poliisin omiin riveihin15.12.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Elisa Viihde alkuperäissarjan uusi kausi syventyy vallan, epäluottamuksen ja moraalisten rajanvetojen maailmaan, jossa rikostutkinta alkaa kohdistua niihin, joiden tehtävä on pitää järjestystä yllä. Pasilan myrkky – Joni alkaa Ruutu+ -tilaajille 1.1.2026.
Hän voitti Selviytyjät Suomen ylivoimaisesti: "Mahtava suoritus"14.12.2025 21:29:00 EET | Tiedote
Selviytyjät Suomen 9. tuotantokausi huipentui jännittävään kolmen naisen finaalijaksoon. Kauden voittajaksi kruunattiin Saana Akiola, toiseksi sijoittui Saana Boelius. Kolmanneksi jäi Laura Akiola.
Ruudun koripallotarjonta täydentyy Euroliigan matseilla!10.12.2025 10:00:37 EET | Tiedote
Miikka Muurisen ja Mikael Jantusen taidonnäytteitä voi seurata Ruudusta ensi perjantaista lähtien.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme