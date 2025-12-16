ENNAKKOTIEDOTE: Feministikirjailijan historiallinen hittiromaani naisen asemasta 1800-luvun Ruotsissa – Kuolleet naiset eivät anna anteeksi (Gummerus) ilmestyy 1.1.2026

Uudenvuodenyönä 1896 ompelijatar Hildur löytää kotitalonsa sisäpihalta kuolleen nuoren naisen, ja pian kuolinsyyksi paljastuu laittoman sikiönlähdetyksen seuraukset. Hildurin lisäksi kolme muuta samassa talossa asuvaa naista kiinnostuu tapauksesta. Tahoillaan tapausta tutkiville naisille alkaa selvitä, että nuoren naisen kuolemaan liittyy salailua ja vaikutusvaltaisia miehiä.

1800-luvun Tukholman korttelit heräävät upeasti eloon Wennstamin tarkan taustatyön ansiosta, ja sivu sivulta neljän naisen tarinat kietoutuvat yhteen odottamattomilla tavoilla. Kantaaottava romaani saa pohtimaan naisten asemaa, valtaa väärinkäyttäviä miehiä sekä ystävyyden ja sisaruuden teemoja.

Katarina Wennstam on yksi Ruotsin suosituimmista rikoskirjailijoista. Rikostoimittajana SVT:llä hän on aina pitänyt esillä naisten oikeuksia ja siten vaikuttanut useisiin lakimuutoksiin. Wennstam on ollut ehdolla muun muassa August-palkinnon saajaksi ja vuonna 2019 hänelle myönnettiin Ruotsin YK-liiton ihmisoikeuspalkinto.



Katarina Wennstam saapuu Helsinkiin 8.3. Gummeruksen järjestämään naistenpäivän tapahtumaan.

Missä: Teatteri Avoimet Ovet, Itäinen Teatterikuja 3 C, Helsinki

Milloin: Sunnuntaina 8.3.2026 klo 14-15.30

Tapahtumassa kuullaan Wennstamin haastattelu sekä keskustelu naisten asemasta ja oikeuksista. Keskustelijoina Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä, Vihreiden puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Virta sekä mediatutkija, sukupuolentutkimuksen professori Anu Koivunen.

Ilmoittautumiset 8.2. mennessä osoitteeseen info@gummerus.fi



Katarina Wennstam: Kuolleet naiset eivät anna anteeksi

alkuteos Döda kvinnor förlåter inte

suomentanut Christine Thorel

448 sivua

Ilmestyy painettuna kirjana ja lukuaikapalveluissa 1.1.2026. Äänikirjan lukija Krista Putkonen-Örn.



Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

