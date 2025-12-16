Infotilaisuus lasten ja nuorten perhehoidosta kiinnostuneille 8.1.
Keski-Suomen hyvinvointialueen perhehoitoyksikkö Koivikko järjestää infotilaisuuden etäyhteyksin 8.1.2026 klo 16.30. Tilaisuus tarjoaa tietoa perhehoidosta kiinnostuneille. Ilmoittautumiset tulee lähettää viimeistään 7.1.
Kiinnostaisiko sinun perhettäsi toimia sijaisperheenä sijoitetulle lapselle tai nuorelle tai sijaishoitajana perhehoitajalle?
Keski-Suomen hyvinvointialueen perhehoitoyksikkö Koivikko järjestää lasten ja nuorten perhehoidosta kiinnostuneille infotilaisuuden etäyhteyksin 8.1.2026 kello 16.30. Tilaisuudessa saat tietoa perhehoitajien valmennuksesta ja perhehoitajana toimimisesta. Infotilaisuuteen osallistuminen ei velvoita perheitä vielä mihinkään.
Ilmoittaudu infotilaisuuteen viimeistään keskiviikkona 7.1. lähettämällä sähköpostia osoitteeseen perhehoitokoivikko@hyvaks.fi. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.
Valmennusta, tukea ja rahallista korvausta
Perhehoitajaa eli sijaisperhettä tarvitaan silloin, kun lapsi syystä tai toisesta ei pysty asumaan vanhempiensa kanssa. Tarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikainen. Perhehoitajat tarjoavat lapsille kodissaan ympärivuorokautista hoivaa, kasvatusta, turvaa ja välittämistä. Tehtäväänsä perheet saavat tukea ja koulutusta ja heille maksetaan palkkiota ja kulukorvausta.
Keski-Suomen hyvinvointialueen perhehoitoyksikkö Koivikko rekrytoi, valmentaa ja tukee perhehoitajia. Vielä valmennuksen aikana ja sen jälkeenkin perheellä on mahdollisuus miettiä omaa halukkuuttaan ja valmiuttaan ryhtyä perhehoitajaksi.
Perhehoitoyksikkö Koivikko jatkaa ansioitunutta valmennustyötä tulevanakin vuonna 2026. Tavoitteena on järjestää neljä valmennusryhmää ja niihin on jatkuva haku. Ensimmäinen valmennus alkaa 31.1. Tähän ryhmään mahtuu vielä perheitä mukaan. Lisää tietoa löytyy verkkosivuilta https://www.hyvaks.fi/koivikko.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta Salmi, sosiaalityöntekijä, perhehoitoyksikkö Koivikko, Keski-Suomen hyvinvointialue, reetta.salmi@hyvaks.fi, p. 050 311 8326
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen@hyvaks.fi, p. 050 564 3679
